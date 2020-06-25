Koronavirüs unutuldu tatil ALIŞVERİŞİ arttı!

Koronavirüs sürecinde kontrollü normalleşme adımları atılırken havaların ısınmasıyla sosyal faaliyetler hız kazandı.

Uzun bir karantina döneminden ve sokağa çıkma yasaklarının ardından evlerinden tedbirli olmak kaydıyla dışarı çıkmaya başlayanlar, seyahat yasağının da kalkmasıyla tatil planları yapmaya başladı.

DENİZ ŞEMSİYESİ

Değişen tüketici davranışları hakkında fikir veren Google Arama Trendleri raporunda geçtiğimiz haftalarda perakende kategorisindeki yükselen aramalar incelendiğinde, İstanbul başta olmak üzere en çok Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Antalya, Muğla, Gaziantep ve Konya gibi büyük şehirlerde tatil ihtiyaçlarını içeren aramalar yapıldığı ortaya çıkıyor.

EN ÇOK ARANAN KELİMELER

Yükselen trend kategorileri arasında en çok aratılan kelimelerin ise;

“masaüstü ve ayaklı vantilatörler”,

“bronzlaştırıcı ürünler”,

“açık hava ve deniz şemsiyeleri”,

“buharlı soğutucular”,

“dondurmalı ürünler”,

“dondurma ve dondurmalı yoğurt”,

“yüzme havuzları” ve

“mayolar” olduğu görülüyor.

DİJİTAL PAZARLAMA

Google tarafından yayımlanan raporda pandemi döneminde değişen tüketici alışkanlıklarına göre aksiyon alabilmenin yeni normale ayak uydurmayı kolaylaştıracağına vurgu yapılıyor. Dijital pazarlamanın günümüzde işletmelerin hayatta kalabilmeleri ve büyüyebilmeleri için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, “Koronavirüs döneminde müşteri taleplerini ve dijital pazarlama bütçelerini en iyi şekilde değerlendiren işletmeler rekabette birkaç adım öne çıktı. Mağazalara gitmek hala risk taşırken, internet üzerinden alışveriş yapmak online trafiğin ani bir biçimde artmasına neden oldu.” bilgisini paylaştı.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ

Yukarıdaki haberi okudunuz…

Koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme sürecine gidilmesi ve havaların da ısınmasıyla tüketiciler tatil alışverişlerine yöneldi…

Her ay yayımlanan Google Arama Trendleri’nde hızla yükselen, perakende kategorilerinde en çok aranan kelimeler “vantilatör”, “bronzlaştırıcı ürün” ve “deniz şemsiyesi” oldu.

Yani bu da gösteriyor ki, normalden daha fazla normalleşmeye başladık…

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Balamir Gündoğdu’nun adını kullanarak dolandırmaya çalıştılar

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun adını kullanarak vatandaşlardan şehit aileleri, Suriyeliler ve bir takım hastalıklar bahane edilerek yardım toplandıklarını söyleyen dolandırıcılar para talebinde bulundu. Şikayet sayılarının artması üzerine Gündoğdu bu ve benzeri taleplere itibar edilmemesi ve yardımda bulunulmamasının gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bu tür talepler olması durumunda hemen durumu emniyet güçlerine bildirmelerini rica etti. Zaman zaman bu tür dolandırıcılık olaylarına rastlıyoruz… Herkesin uyanık olması lazım…

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İstanbul Kitap Fuarı sonbaharda yapılacak

İstanbul Kitap Fuarı işi gücü kitap olanları bir araya getireceği bloğunda okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İsimizgucumuzkitap, İstanbul Kitap Fuarı’nın bloğudur. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından 1982 yılından beri aralıksız sürdürülen İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 31 Ekim-8 Kasım 2020 tarihleri arasında ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile otuz dokuzuncu kez TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde okurlarla buluşacak.

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Türkiye, yaylı yatakta 1.sırada

Dünyadaki yatak pazarında oldukça büyük bir öneme sahip olan Türkiye, dünyanın 14. büyük üreticisi konumunda yer alıyor. İhracat hacmine bakıldığında ise en büyük 11. ihracatçı konumunda. Yapılan araştırmalar da ihracat rakamlarının son 10 yılda 2 katına çıktığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte, dünya genelinde artan taleple birlikte ilerleyen süreçlerde Türkiye’nin ihracat alanında daha da büyüyeceği öngörülüyor. İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, konuyla ilgili dünyadaki yatak üretiminin yüzde 40'ını yaylı, yüzde 45'ini ise sünger yatakların oluşturduğunu belirtiyor. Bu kapsamda, yüzde 95 ile yaylı yatak pazarında Türkiye, ilk sırada yerini alırken bu pazarın yüzde 5'ini de süngerli yataklar oluşturuyor.

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Dijitallleşme çocuklarda ALARM VERİYOR

Yeni nesil çocuklar, doğal olarak dijital dünyaya doğuyor. Bir önceki nesile göre çok daha fazla dijital cihaz kullanıyor. Son dönemde akademik eğitimleri bile dijital olarak ilerliyor. Oyunlarla bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda çok fazla zaman geçiriyor. Çocukların % 65‘e yakını günde 2, % 33‘e yakını 3 saatten fazla dijital cihaz kullanıyor. Dijital ekranlarda fazla zaman geçiren çocuklarda miyopi, astigmat, alerji, kirpik dibi iltihabı ve göz kuruluğu gibi göz rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Bu rahatsızlıklar çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Uzun süreli dijital cihaz kullanımı özellikle çocuklarda miyopinin artışını da hızlandırabiliyor.

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‘Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar karşısında geçirilen süre arttıkça dijital ekran kullanımına bağlı gelişen semptomlar da artmaya başladı’, diyen Seiko Optik Türkiye Göz sağlığı Danışmanı Opr. Dr. Özgür Gözpınar, ‘göz bozukluklarının görülme sıklığı yaş, genetik yatkınlık vs. gibi sebeplerle artabilir. Ancak çocuklarda özellikle son yıllarda yoğun dijital cihaz kullanımına bağlı olarak çeşitli göz rahatsızlıkları oluşmaya başladı. Çift görme, bulanıklık, kaşıntı, baş ve göz ağrısı gibi dijital etkilerden doğan semptomlarda artış söz konusu’ diyor… Gözpınar’ın uyarılarını dikkate almak lazım…

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Doğruya motor, yanlışa fren!

Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Beyazıt, önceki gün bir açıklama yaptı… Güzel bir benzetmede bulundu… Beyazıt, “ YRP Gölcük Teşkilatı olarak çalmadık kapı bırakmayacağız. Seviyeli nezaketli muhalefetin en güzel örneği olacağız. Doğruya motor, yanlışa fren olmaya çalışacağız” dedi. Beyazıt’ın “Doğruya motor, yanlışa fren olmaya çalışacağız” söylemi kulağa hoş geliyor…

TARİH 26 HAZİRAN 1992

Fenerbahçeli futbolcu Tanju Çolak hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Tanju Çolak Türkiye'ye kaçak araba sokmakla suçlanıyor.

GÜNÜN SÖZÜ

İyi yaşamak için acele et ve şunu bil ki her gün, başlı başına bir hayattır. (L. Annaeus Seneca)