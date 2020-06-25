Farklı bir belediye başkanı

Göreve geldiği gün, önce makam arabasından vazgeçti. Sonra eline tornavidayı alarak makam odasının kapısını söktü. (Makamında halen kapısı bulunmuyor) “Başkanlık maaşını almayacağım” dedi ve halen almıyor. O maaşın tamamı burs olarak öğrencilere veriliyor. Eline süpürge alıp sokak bile süpüren sıra dışı bir belediye başkanı olan Hamza Şayir, fark yaratmaya devam ediyor. Covid sürecinde zengin fakir ayırmadan gıda kolisi dağıtan Hamza Şayir, kolinin içerisine bir not koymuş, notta “İhtiyacı olmayanlar, ihtiyacı olanlara versin” yazılıymış. İnsanları incitmeden yardım yapabilmenin formülünü de böylelikle çözmüş olan Şayir. Gönül köprülerini inşa etmeye başlamış bile.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir geçtiğimiz hafta LGS’ye girecek öğrencileri tek tek dolaşmış. Yaklaşık bin öğrenciyi ziyaret ederek başarılar dileyip sınavda kullanacağı kırtasiye ürünlerini hediye etmiş.

Şimdi de YKS’ye girecek üniversite öğrencisi adaylarını da unutmadı. Başkan Şayir’in talimatı ile belediye personellerinden oluşan ekipler ilçe genelinde YKS sınavına girecek olan öğrencilere, içerisinde bulunan kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan hediye paketini öğrencilerin evlerine dağıtarak sürpriz yaptı.

Eğitime verdiği önemle bilinen ve takdir gören Hamza Şayir’in farklı kişiliği hissedilmeye devam ediyor.

Negatif çıksanız da 14 gün karantinadasınız!

Sağlık il müdürlüğü daha önce covid taramaları yapıyor ve vatandaşın bu virüse yakalanıp yakalanmadığını belirliyordu. Ancak bu durum artık kısıtlanıyor. Durumundan şüphelenip test yaptıranlar sonuçları negatif çıksa bile 14 gün boyunca karantinada tutulacak…

Bu duyumu alır almaz il sağlık müdürü Şenol Erguney’i aradım. Kendisiyle bu konu hakkında kısa bir görüşme yaptık.

Müdürüm, test yaptıran herkesin bundan sonra evlerinde ya da yurtlarda karantinaya alınacağı söyleniyor. Bu bilgi doğrumu?

Şenol Erguney; Şöyle, daha önce birtakım meslek grupları üzerinde taramalar yapıyorduk. Bu taramalar kısıtlandı. Artık bakanlığın uygun gördüğü yerlerde taramalar yapılıyor.

Peki durumu negatif çıkanlar karantinada mı tutuluyor?

Şenol Erguney; Evet, ama zaten öyle yapılıyordu. Şüphesi olan vatandaşlar test yaptırdıktan sonra durumları negatif çıksa bile 14 günlük karantina sürecine alınıyorlar.

Tarama sisteminde de aynı durum geçerli mi?

Şenol Erguney; Daha önce tarama kapsamında yapılan testlerde negatif olanlar, karantina sürecine alınmıyordu.

Açık söylemek gerekirse etrafımda pek çok kişi test yaptırmış ve durumu negatif çıkınca işine gücüne devam etmişti. Anlaşılan bundan sonra pekte öyle olmayacak gibi. Sağlık Bakanlığının kısıtlamalarının ardından, covid-19 semptomlarından şüphelenip test yaptıranlar durumları negatif çıksa da 14 gün karantinada kalacak. Tarama ise sadece bakanlığın izniyle uygun gördüğü yerlerde yapılacak

Kocaeli’de kreş sıkıntısı hat safhada

Pandemi süreci her sektörü olumsuz yönde etkiledi. En büyük sıkıntı ise eğitim sektöründe yaşandı. Okulların ve kreşlerin kapanması hem eğitim sektörünü etkiledi hem de çocukların ruhsal durumunu... Birde buna çocuklarını kreşe göndermek zorunda kalan anne ve babaların durumu eklendi.

İşlerine devam edebilmeleri için çocuklarını kreşe gönderen ebeveynler, bu süreçte çok zorlandı. Evde yalnız bırakılamayacak kadar küçük olan çocuklara ya refakatçi bulundu ya da aileden biri işini terk etmek zorunda kaldı.

Aslında 1 Haziran’da ki normalleşme sürecinde bakımevleri ve kreşlerin açılacağını söylenmişti. Hazırlanan ek yönetmelikle okullar önce 1 Haziran sonra da 15 Haziran’da açılacak dendi.

Birçok anaokulu ve kreş, riskli dönemde okulunu yeniden açmak istemedi. Açmak isteyenlerin birçoğunda yeterince öğrenci bulamayınca, okulunu yeniden kapattı.

Şimdi ise durum vahim. Açık olan kreş sayısı yok denilecek kadar az. Çaresiz anne babalar ise çocuklarının gönderecek okul arıyorlar.

Allak bullak olan sistem, hem veliyi, hem öğrenciyi hem de eğitim sektörünün dengesizleştirdi. Eylülde açılması gereken okulların da bu tarihte açılamayacağı kulaktan kulağa konuşuluyor. Kısacası pandemi hız kesmeden devam ederse gelecekte çok daha büyük sıkıntılar kapıda.

O yüzden, Maske, mesafe ve temizliğe daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor.