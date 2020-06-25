Korku İmparatorluğu…

Geçen haftaki yazım oldukça fazla yankı yaptı. Küçük bir kesim cevap vermeye çalışırken büyük bir kısım ise haklı olduğumu her gördüğü yerde seslenerek belirtmeye çalıştı.

Hatta pazartesi günü Şehr-ül Eminimiz, İl’de oluşacak soru işaretlerini dağıtmak ve ne kadar çok vizyon sahibi olduğunu belirtmek adına hemen tanıtım işi üstlendi.

Bu konuya girmeyeceğim. Teknolojik üretim yapan gençleri de yürekten tebrik ederim. “El işler, siyasetçi öğünür” e dönüştürmemelerinin daha iyi olacağını bir büyük olarak öğütlemek isterim. Karar kendilerinin.

Sosyal medyada olsun, gazete de yazımın altında olsun cevap verenler dahil hiç kimse haksızsın demedi. Farklı bakış açıları oldu. Bu arada cevap verenlerin bazılarını da haklı görüyorum, anlıyorum onları.

Beyler şunu unutmayın ben Karamürsel’de çarşıda büyüdüm. Doğumumdan bugüne Karamürsel’de yaşıyorum görüyor, duyuyor, okuyor ve yakından biliyorum birçok şeyi, merak etmeyin.

Dün Karamürsel toprakları ikiye bölündüğünde nasıl mücadele ettiysem, yarın benim düşüncem iktidara gelse ve hatalar yapsa yine eleştiririm. Her şey güllük gülistanlık değildir.

O kadar sahipsiz ki Karamürsel;

Cezaevi madem kalktı yerine Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Karakolu yapılabilir demiştim. Çok değerli genç mimar ve deneyimli inşaat mühendisi ağabeyimizin araştırmaları sonucu, bahsettiğim cezaevi alanının 5141m2 olduğunu öğrendim. Ve alan içinde çok katlı dikey mimari kadar, 3 katlı yatay mimari ile alana yayılmış büyük binalar yapılabileceğini net şekilde gördük. Ki bahsi geçen alan zemini çok katlı binalar yapımına da müsait. Kayan kısmında sadece küçük, ağaçlık alan olduğu da görünüyor.

Amaç sorun çözmek ise doğru adımlarla çözülebileceğini görmek gerekir. Ayrıca, yazımda esnaf kardeşimin feryadını dile getirmiştim. Askerlik şubesi gidişinin Sedat Özalay döneminde nasıl ertelenebildiğine ise hiç girmeyeceğim.

Ve neden hiç kimse yazdığım yapılan rüzgâr tribünleri üzerinde durmadı? Ya da ormanlık alanlarda kurulacak taş ocaklarının geleceğe ne kadar etki edeceği üzerinde kimse durmadı? Gölcük bile bizden çok bize sahip çıkıyor.

Şimdi “Sahipsiz Karamürsel” demekte haksız mıyım? Bana değil Şehr-ül Emin’im diyen kardeşime sesinizi duyurun. Esnafa desteğin sadece tavana yapışan çiçek, böceklerle olmayacağını bilmesini sağlayın. Beni siyaset yapmakla suçlamayın, hepimizin görevi söylemek.

Benim söylediklerimi aslında muhalefet ilçe başkanlarının hepsinin benim yerime onların dile getirmesi gerekir. Bir ilçe için çok üzücü bir durum.

Ya “-Ben demiştim, olacakları. Gittiniz o’nu desteklediniz. Şimdi ağlayın” diyene ne demeli?

Evet! Karamürsel dört dönemin iki döneminde destekledi, destekledik bu doğru. Doğru olmayan nedir biliyormusunuz? Siz halkta karşılığı olan, halka dokunan aday çıkardınız da bu halk mı desteklemedi. Eğer adaylar güçlüydü ise neden oy alamadı? Bunları düşünmeden söylediklerinize bu halk sadece güler.

İlk iki dönemi muhalif iken Karamürsel halkı destekledi. Halk “-Sen muhalefette kal. Yeter ki bize dost ol” dedi ve destekledi. İstediği bu kadardı bu halkın.

Ancak güvendiği insan kişisel durumunu muhafaza edebilmek adına yer değiştirdiği zaman desteğini de çekmesini bildi, Karamürselli. Hatta bunu yüzüne karşı söyleyenler de oldu. Halk gördüğü, yaşadığı duruma göre destek verir, eğer yanlışsa desteğini çeker. Boş laf da sadece sizi yorar.

Son iki döneminde ciddi adaylar karşısına çıktı çıta sürekli yükseldi. En son içimizden biri her kesimin sevdiği Ahmet Çalık ile Karamürsel kendini buldu. Biraz daha gayret edilseydi yerel yönetim değişecek, insan sevgisi, çalışma azmi ön plana çıkacaktı. Bugün Türkiye’de çok çalışılan ve gayret edilen yerlerde muhalefet halkı bütünleştirdi, belediyeleri aldı. O belediyeler şimdi en güzel örnekleri sergiliyor. Ahmet Çalık’ında ben üstün gayret ile çalışacağına dün de inanıyordum, yarın içinde inanıyorum.

Şunu unutmamak lazım; oturduğun yerden konuşmakla iş bitmiyor. Halkın arasına karışmanız, oy vermeyeni oy vermeye ikna etmeniz gerekir. Armut pişip ağza hiç düşmez. Bugün iktidar 18 yıl ülkeyi idare ediyorsa eksikleri iyi gördüğünden, karşısında icraat yerine laf üreten gruplar olduğunu iyi bilmesinden kaynaklanıyor.

Hiç kusura bakmayın bunların hepsi öz eleştiridir.

Bu arada amacım bağcı falan döğmek değil aksine huzurlu, kültürel yapısını zenginleştirmiş, sistemli, güzel bir ilçede hep birlikte yaşam sürülmesinin sağlanmasıdır. Kişisel çıkarlardan çok halkın genelinin çıkarlarının ön planda olmasıdır.

Şu ana kadar da söylediklerime ciddi eleştiri Kocaeli Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Kayahan hocadan geldi. Sadece o serzenişte bulundu. “-Fakülte var ve ben dekanıyım” dedi.

Doğru! Karamürsel de Fakülte var. Tam seçim öncesi eski Tekel binasında bulunan 4 yıllık “Yıldız Bilge Denizcilik Yüksek Okulu”, “Kocaeli Denizcilik Fakültesi ”ne dönüştürülmüştü.

“-Hocam yanlış düşünüyorsun fakülte var.” diyen bir Allah’ın kulu çıkmadı. Bu da ne kadar sahipsiz olunduğunun bir kanıtı değil mi?

Fakülte dekanı Ersin hocamızın çok büyük gayretler içinde olduğunu da uzaktan izliyorum. Bu güzel mücadelesi birileri tarafından desteklenmeli.

Görünen o ki; ne kadar reklam yapsan da nafile ilçemiz yönetilemiyor. Şehr-ül Emin olmak da o kadar kolay değil. Sözün bir ağırlığı vardır. Ona buna kızıp, onu görme bunu görmemezlikten gel nasıl yönetim anlayışı. Özel sektörde böyle öğretmemişlerdir, sanmam.

Ve beni eleştiren değerli kardeşlerim, söyleyene değil söyletene kızın. Çalışmayanı, yer işgal edeni eleştirin. Hatalı yapımlara karşı çıkın. Korkmayın sesinizi yükseltin. Sesinizi yükseltirseniz anında değişim başlar, merak etmeyin. Ne de olsa kıdemli siyasetçi, işi bilir.

Ben Canım Karamürsel’imi çok seviyorum, tıpkı sizler gibi. Bilin isterim.