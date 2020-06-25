Bir yılın değerlendirmesi!

Yerel seçimlerin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti. Nisan ayı gibi belediye başkanları değerlendirme yapar ve o yıl olup biteni kamuoyu ile paylaşırdı. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle bu değerlendirme toplantıları da ertelenmişti. 1 Haziran itibariyle yasakların hafifletilmesi ve hayatın da normalleşmeye doğru gitmesiyle birlikte belediye başkanları yaptıklarını ya da yapamadıklarını halkla paylaşmaya başladı. Bu yılın ilk değerlendirme toplantısını Başiskele’nin genç belediye başkanı Yasin Özlü gerçekleştirdi.

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Açıkçası ilk olarak Özlü’nün bu toplantıyı yapmasına şaşırdım. Kendisinden daha tecrübeli başkanların değerlendirmesini bekleyebilir ve ona göre hazırlık yapabilirdi. Hem genç hem tecrübesiz oluşuyla dikkatlerin kendisine çevrileceğini bile bile bu toplantıyı göze aldı. Hatırlayın Yasin Özlü başkan adayı olduğunda, Ak Parti içinden bile ciddi eleştiriler almıştı. O yüzden nasıl performans sergileyeceği sadece kamuoyunda değil, partisi içinde de merakla bekleniyordu. Sanırım birçok partili ayağının tökezlemesini, eline yüzüne bulaştırmasını bile beklemiştir! Yüklü miktar borcun olduğu ve işçilerin maaşlarını bile ödemekte zorlanıldığı bir dönemde başkanlık koltuğuna oturmuştu. Bir de koronavirüs salgını tüm olumsuzlukların üzerine tuz biber oldu.

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Tüm bunların gölgesinde kürsüye çıkan Başkan Özlü, yaptıklarını anlattı. En başta kendine güven duyması ve ortaya çıkıp “her şeye rağmen bir şeyler yaptım” demesi takdir edilecek bir davranış. Bu yönüyle kendisini kutluyorum. Neler yapıp yapamadığına girmek istemiyorum. Benim açımdan önemli olan kendine duyduğu güveni görmek ve bir şeyler anlatacak icraatlara imza atarak o kürsüye çıkmasıydı. Gerek kamuoyunun gerekse partinin beklediği asgari şartları sağladığını ve ilk yılında geçer not aldığını düşünüyorum. Zor dönemin üstesinden gelen Özlü’nün, nefsine yenik düşmeden aynı tempoyla devam ederse bir sonraki yıl çok daha önemli başarılara imza atacağını düşünüyorum.

Koronaya yakalanmak suç mu, günah mı?

Bilindiği gibi aylardır koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Küresel çapta yapılan bu mücadele hala devam ediyor. 7 milyar insan, gözle görülmeyen bu felaketi yenemiyor. Yaşanan bu salgından korunmaya çalışırken, maalesef toplumun ve bireylerin ilginç davranışlarına da şahit oluyoruz.

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Kimi fabrikalar işçilerine “kapalı olduğumuz dönemde evde izole olun, virüs bulaşırsa cezai işlem uygularım” diyor, kimi patronlar bulguları olup virüs testine giden çalışanlarını daha hastaneye varmadan işten çıkartıyor. Bazı yerlerde ise üretim durmasın, aksamasın diye işçiler tedbirsizce ve sağlıksız ortamlarda çalıştırılmaya devam ediyor. İnsan hayatını hiçe sayan, toplumsal sorumluluk duygusu gelişmemiş ve kendi cebinden başka şey düşünmeyen herkes, bu zamanda bu millete ihanet içinde olduğunun farkında olmalı.

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Peki ya biz ne yapıyoruz? Virüse yakalanan birini duyduğumuzda ayıplar gibi davranıyoruz. Sonuçları ağır olabilse de, bunun en nihayetinde günün birinde geçip gidecek bir hastalık olduğunu, tedavisinin olduğunu, yüksek ihtimalle hepimizin bir gün bu hastalığa yakalanacağımız gerçeğini unutuyoruz. Kim virüse yakalansa suçlar gibi konuşuyoruz, tedbir alıp mesafe koymak yerine kafamızda o kişiyi çoktan öldürüyoruz. Virüsü yenen birini gördüğümüzde ise uzaylı görmüşten farksız oluyoruz.

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Tamam bu virüs sinsi, kolay yayılıyor, böylesini hiç görmedik ama artık bu durumla yaşamaya alışmamız gerekiyor. Aşı bulunana veya virüs etkisini kaybedene kadar kontrollü sosyal hayatımıza devam etmeliyiz. Bu düşünceyle hareket edersek beden sağlığının yanı sıra ruh sağlığımızı da kaybetmeden bu süreçten çıkabiliriz.