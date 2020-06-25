Sporu yok saymak, gazeteyi yok saymak demektir…

Spor gazeteciliği dünyanın kalburüstü tiraj sağlayan dev gazetelerinin olmazsa olmazıdır…

Ülkemizde de spor sevilir ama daha çok “Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon sevdası vardır…

Bir de bahis…

İtalyan Spor devi La Gazetta Dello Sport, İspanyol AS, Fransız France Football, belli başlı dünya otoriteleridir…

Fanatik ve Fotomaç’a kızmıyorum artık…

Çünkü bu dev gazeteler için de varsa yoksa Barcelona, Real Madrid, Paris SG, İnter, Juventus gibi devlerin ağırlığı açık açık görülmektedir…

Bırakın diğer branşları…

Diğer futbol kulüplerinin adları bile tek tük geçiyor artık…

İLGİYLE TAKİP EDİYORUM…

Benim de üyesi olduğum MTM, geçtiğimiz ay en çok okunan haberlerin spor haberleri olduğunu bir kez daha gündeme getirirken, tabii ki aslan payı yine futbol ve onun dört kulübüne aitti… Zaman zaman beni de ararlar ve kentimizdeki gelişmeler ve ölçümler hakkında benden referans alırlar…

Medya Takip Merkezi’nin geçen ayki verileri açılandı…

Bir göz atalım…

HHH

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mayıs ayı raporuna göre, ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi. İşte futbol camiasında öne çıkan başlıklar…

Medyada en çok yer alan takım Fenerbahçe olurken, en çok konuşulan futbolcu ise Emre Belözoğlu’ydu. Liglerin 12 Haziran’da açılacağı açıklamasının ardından kolları sıvayan futbol kulüpleri, alınan sıkı tedbirlerle birlikte sahalara döndü.

Koronavirüsü nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlaması ile takımlar, Süper Lig'de kalan 8 haftalık periyot için sahalara çıktı. Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımın tamamına yaptığı koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması ile birlikte kolları sıvadı.

FENER ZİRVEDE, KARTAL VE CİMBOM TAKİPTE…

Kanarya, medyada toplam 57 bin 996 haberde yer alan Fenerbahçe, Mayıs ayının en çok konuşulan futbol takımı oldu. Fenerbahçe’yi sırası ile 54 bin 247 haber ile kamp için Antalya’ya giden Galatasaray ve 49 bin 895 haber ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde kampa giren Beşiktaş takip etti.

En çok konuşulan Belözoğlu'nun ilk bombası da, ezeli rakip Galatasaray'a attığı çalımla Mert Hakan Yandaş oldu. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray ile ön protokol imzalayan Yandaş'ı Fenerbahçe forması giymeye ikna etmeyi başardı. Eski takım arkadaşı Arda Turan ile Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Belözoğlu, ay boyunca 6 bin 844 haberde adından bahsettirerek Mayıs ayının en çok konuşulan futbolcusu oldu. Belözoğlu’nu ise sırası ile 5 bin 626 haber ile Caner Erkin ve 4 bin 960 haber ile Arda Turan takip etti.

TERİM DE ZİRVEDE…

Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tedavisi tamamlanan ve hastalığı atlatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi hastalığı atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu. UEFA Kupası zaferinin 20. yılında, 20 yıl önceki mektupla da gündeme gelen Terim, mektubunda ise Galatasaray’dan “Hayallerinin takımı, babanın seni emanet ettiği camia.” olarak bahsetti. Virüsü yenen, maskesi ve sosyal mesafe kurallarına da uyarak takımının başında antrenmana çıkan teknik adam, ay boyunca medyada 14 bin 421 haberde yer alarak zirvedeki yerini korudu. MTM’nin aynı raporuna göre Terim’i, sırası ile 9 bin 440 haber ile Beşiktaş’ın tecrübeli teknik direktörü Sergen Yalçın ve 5 bin 528 haber ile Trabzonspor çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir takip etti.