Sen oyna Nihat, sen oyna !..

Göz göze göre cinayete teşebbüs !..

İnsan haklarını ihlal !..

Cana kast !..

Yargısız infaz !..

Menderes ve demokrasinin konuşulduğu şu günlerde, diktatör görüntüsü veren TFF Başkanı Nihat Özdemir, kendi ağzıyla, kulüplerinin yüzde 79’unun ‘Oynamak istemediği’ ligi zorla oynatıyor…

Buyurun açıklamayı bir okuyun !..

HHH

“TFF Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi, bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır. - Türkiye Futbol Federasyonu-…”

HHH

Bu kadar sade…

Ruh içermeyen…

Vicdan sorgulaması yapılabilecek bir açıklama…

Yani:

Saldım çayıra, Mevlâm kayıra !..

Misali…

Olmuyor…

Olmuyor…

Olmuyor…

TFF, Süper Lig dışındaki ligleri yok sayıyor…

Biraz da 1.Lig…

Neden ?..

Rant hesabı…

Bu iki ligde bol yabancı var ve TFF’nin çarkı dönüyor…

Ya diğerleri…

Madem 2.Lig, 3.Lig profesyonel adını taşıyor…

Onlara niye ayrı insan muamelesi yapılıyor ?..

Üvey evlat muamelesinin daniskası…

Napolyon Nihat, kulüplerin hemen hemen tamamının oynamak istemediğini, 2. ve 3.Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can’ın resmi dilekçesiyle belirtmesine rağmen, bu ligi oynatma cesaretini gösteriyor…

18 Temmuz’dan 18 Ağustos’a kadar…

Ortalama sıcaklıklar bazı bölgelerde 40’ı geçmesine rağmen…

Bu ligi oynatmak cinayettir…

Bu adamların gece maç yonama lüksü yok…

Hatta hatta çimde oynama lüksü bile yok…

Hepsi patates tarlasında oynuyor…

Gece maçı zaten hak getire…

Saat 18.00’de dikeceksin adamları sahaya…

Sonra ‘Oyna’ diyeceksin…

Yaşın müsait Nihat bey…

Hani seki bir taraftar sloganı vardır:

Sen oyna Nihat, sen oyna !.

Sanırım hatırlarsın !..