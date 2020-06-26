Dış kaynaklı iç ihanet!

Benim inandığım ve sık sık dile getirdiğim bir konu var.

Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilemez.

Geçmişine sahip çıkamayan geleceğinde sahip çıkamaz.

Geçmişimiz ile ilgili yaşanmış, fakat toplum olarak bilmediğimiz veya az kişinin bildiği üç konuyu dile getirmiştim.

--Nuri Killigil

--Vecihi Hürkuş

--Nuri Demirağ

Bugün de Şakir Zümre ile ilgili bilgi paylaşımı yapacağım.

Emperyalist düşünce içinde olanlar tarihin her döneminde ülkemizde ilerleme amaçlı yapılan her türlü projeleri ve çalışmaları ülke içinde kullandıkları kişilerce sabote etmişlerdir.

4. İHANETŞAKİR ZÜMRE'YE..

Milli Mücadele sırasında Bulgaristan meclisinde milletvekili idi.

Oradan Anadolu’ya önce silah ve cephane daha sonra usta ve teknisyen gönderip silah atölyesi kurulmasını sağladı.

TBMM tarafından İstiklal Madalyasıyla ödüllendirildi.

Cumhuriyet ilan edilince İstanbul’a yerleşip Haliç’te kurduğu fabrika ile uzun süre ordunun silah ve mühimmat ihtiyacını karşıladı.

Daha sonra orduya ait fabrika ile müşterek çalışarak ürün kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulundu.

Türk bombardıman uçaklarının kullandığı ilk bombaların çoğunluğu onun imalatıydı.

Daha sonra Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan cephaneyi de üretmeyi başardı.

İlk denizaltı bombalarını, aydınlatma fişeklerini, mayın ve el bombalarını da o üretti.

Bir süre sonra Yunanistan, Bulgaristan, Polonya ve Mısır’a ihracat yapmaya başladı.

Onun ürettiği bombalar Polonya tarafından Almanlara karşı kullanıldı.

1937’de Yunanistan’a satışından elde ettiği 1,5 milyon lira ülkeye can suyu gibi geldi. Bu ihracatlar ülkede büyük bir ekonomik zafer olarak gazetelerin başköşelerinde yerini aldı.

İkinci Dünya Savaşının yokluk yıllarında da ordunun ihtiyacını karşılamak için canla başla çalıştı.

Fabrikasında iki bin işçi çalışıyordu.

Savaş sonrasında artık tam şaha kalkacaktı ki, olan oldu…

ABD Emperyalizmi NATO ve Marşal yardımı karşılığında, ülkemizde silah üretiminin yasaklanmasını şart koştu.

Hükümet buna boyun eğdi, bütün alımları iptal etti. Bunun yerine ABD’nin eski, kullanılmış silahları alındı.

Cumhuriyetle yaşıt Şakir Zümre’nin sıfırdan başlayıp kurduğu bu önemli milli savaş sanayimizi de böylece tarihe gömdük.

Şakir Zümre artık motor, bomba ve füze yerine ömrünün sonuna kadar soba ve çocuk kumbarası üretti.

“Şakir Zümre sobaları” kendi alanında bir numara olarak uzun yıllar milletimizin hizmetinde oldu.

1966 yılında bu dünyadan göçtü.

Allah’ın rahmet ve mağfireti onun üzerine olsun.

Emperyalist düşünce içinde olanlar tarihin her döneminde ülkemizde ilerleme amaçlı yapılan her türlü projeleri ve çalışmaları ülke içinde kullandıkları kişilerce sabote etmişlerdir.