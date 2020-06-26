Öğrenci seçme sınavında 46 yılda nereden nereye

Sevgili okurlarım, bugün ve yarın ülkemizde kısa adı YKS olan “Yükseköğretim Kurumları Sınavı” yapılacak.

Sınavlara toplam 2 milyon 433 bin 219 öğrenci katılacak.

Başarılı 835 bin 66 öğrenci, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilecek.

Başarısız 1 milyon 598 bin 153 öğrencinin “yükseköğrenim” hayali ise suya düşecek.

Kaba bir hesapla, bugün ve yarın sınava giren her 3 öğrenciden ancak biri “üniversiteli” olabilecek.

Bu, yıllardır böyle.

Yıllardır çözülemeyen bir sorun.

Gittikçe de kronikleşiyor.

Bu yazının konusu, bu sorunu ayrıntılarıyla dile getirmek değil.

Durum tespiti yapmak…

Eskiden üniversiteler öğrencilerini “lise mezuniyet derecesine” göre seçerlerdi

Sizi biraz geçmişe götüreyim.

1970’lere…

O yıllarda Türkiye’de ODTÜ’den İTÜ’ye 12 üniversite, bu üniversitelerin de 30 bin öğrenci kapasitesi vardı.

Üniversiteler, öğrencilerini “lise mezuniyet derecesine” göre seçerlerdi.

Seçmeyi yapan üniversite hocalarına güvenilirdi, zihinlerde hile yapacaklarına dair en küçük bir kuşku olmazdı.

Tabii o yıllarda liseyi bitirmek de zordu.

Şimdilerde olduğu gibi, kaydını yaptıran eline lise diploması alıp çıkmıyordu.

“Ders yılı sonu notu”yla mezun olunmuyordu.

Ayrıca “lise bitirme sınavları” yapılırdı.

Zor mu, zor!

Bugün nasıl “üniversiteye girmek” zorsa, o yıllarda “liseyi bitirmek” zordu.

Öylesine…

İlk seçme sınavı 1974 yılında yapılmıştı

İlk seçme sınavı yapılan o yılı ve ilk seçme sınavı yapan o üniversiteyi hatırlıyorum.

Çünkü ben de o yıllarda eğitim camiasının içindeydim.

Gazeteciliğin yanı sıra, İzmit Lisesi’nde Almanca Öğretmenliği görevini de sürdürüyordum.

Üniversiteye talep o kadar arttı ki, ilk üniversiteye giriş seçme sınavını 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi yaptı.

Hacettepe Üniversitesi bu kararını açıklayınca şaşırmıştık.

Yine aynı yıl devlet, Hacettepe Üniversitesi’nin izinden giderek kısa adı ÖSYM olan “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi”ni kurdu.

ÖSYM de hemen diğer üniversitelere girmek isteyen öğrenciler için “giriş sınavı” düzenledi.

46 yıl önce yapılan bu ilk sınava 225 bin aday katıldı, bunların sadece 30 bini üniversitede okumaya hak kazandı.

Çünkü üniversitelerin toplam kapasitesi bu kadardı.

O günlerden bugünlere, üniversiteye girmek, bir sorun!

Diyeceksiniz ki, “Her isteyen üniversiteye girse, ne olacak?”

Doğru, her isteyen üniversiteye girse ve mezun olsa, ne olacak?

Sorun bitecek mi?

Türkiye’nin sıkıntısı, bu sorunun cevabında yatıyor.

Okul açmak sorun değil…

Üniversite açmak da sorun değil…

Önemli olan buralarda “meslek sahibi bireyler” yetiştirebilmek.

Oysa bugün okullarımız, “diplomalı işsizler” üreten birer fabrika!

Türkiye’nin sıkıntısı burada!

Canan Kaftancıoğlu ve eski defterler

Bir kez daha anlaşıldı, iktidara, “karşı görüştekileri mağdur etmek için” her yol mubah!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eski defterlerini açtılar, 7 yıl önce sosyal medyada paylaştığı mesajlardan “suç” yarattılar, 9 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm ettirdiler ve cezayı da Bölge Adliye Mahkemesi’ne onaylattılar.

“Yarattılar, ettirdiler, onaylattılar” ifadelerini bilerek kullanıyorum, eğer Kaftancıoğlu’nun o ifadelerinde “suç unsuru” bulunsaydı, yargı 7 yıl önce gereğini yapardı.

Ne zaman ki, AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybetti…

Ne zaman ki, AKP’nin seçim kaybedip CHP’nin seçim kazanmasında Canan Kaftancıoğlu’nun önemli rolü olduğu ortaya çıktı…

7 yıl önce sosyal medyada paylaşılan mesajlar “suç” oluverdi.

Canan Kaftancıoğlu’nun o mesajlarını dün bir kez daha okudum.

Hiç birine katılmıyorum.

Ama o mesajlarda “suç” da görmüyorum.

Her biri “görüş” niteliğinde.

Bırakın bunları bir tarafa…

Eğer “eski defterler” açılacaksa, bütün “eski defterleri” açalım.

FETÖ elebaşısına kimler methiyeler düzmüş?

FETÖ’yü kimler yere göğe sığdıramamış?

PKK ile kimler beraber olmuş?

PKK’ya meşruiyet kazandırmak için kimler “açılım türküleri” söylemiş?

Haydi, FETÖ ve PKK defterlerini de açalım, sosyal medya mesajlarını didik didik edelim, o dönemin FETÖ-PKK yandaş ve yalakalarına cezalarını keselim.

7 yıl önce sosyal medyada paylaştığı görüşler nedeniyle Canan Kaftancıoğlu’nun bugün hapis cezasına çarptırılması, şunu gösteriyor:

Ülkemizde “hukukun üstünlüğü” artık hiç kalmadı.

“Üstünlerin hukuku” işliyor…

Bahçeli istedi ya, yakında o kişi de serbest kalır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birkaç gün önce sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Formun Üstü

"Ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz’erTürköne’nin gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir. Mümtaz’erTürköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir."

Tamam!

Bu kadar!

Ülkemizde hukuk böyle işliyor!

“Güç sahipleri” istiyor, yargı gereğini yapıyor.

Devlet Bahçeli’nin, “Davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir” dediği Prof. Dr. Mümtaz’erTürköne kim biliyor musunuz?

Kendi tabirleriyle, “FETÖ’cü”!

“Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın amaçlarına hizmet etmek” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü.

Ağustos 2016’dan beri cezaevinde…

Yazın bir tarafa, Devlet Bahçeli istedi ya, yakında Mümtaz’erTürköne’nin salıverilmesiyle ilgili mutlaka bir formül bulunur.