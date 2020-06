Çevre Mühendisleri Odası Akmeşe’de atık uyarısı yaptı!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu, önceki gün Akmeşe yolunda bulunan atıklarla ilgili bir açıklama yaptı…

Açıklamada sorunlar dile getirildi, çözüm yolları sunuldu…

Çevre Mühendisleri Odası’nın değerlendirmesini birlikte okuyalım…

“Geçtiğimiz günlerde İzmit Akmeşe yolu üzerinde geniş bir toprak arazi üzerinde gelişigüzel depolanan atıklar ve atılan hayvan ölüleri ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine saha incelemesi gerçekleştirme gereği duyduk.

**

Bölgede birçok at çiftliği olduğu gibi haberde de bahsi geçen çiftliğin bulunduğu alanda ve yol boyunca o güzergah üzerinde gözlem yapıldı.

Yol boyunca gübre fabrikalarının olduğu ve üretilen hayvan gübrelerinin gelişi güzel toprak alan üzerinde depolandığı, bir noktada da köpek besleme noktaları oluşturulduğu görülmüştür. Ancak bu nokta barınak olmayıp, özellikle bilinçsizce vatandaşlar tarafından getirilip başıboş bir şekilde bırakılan ve genellikle ev hayvanı oldukları için doğada kendi başına kalamayan bu hayvanların işlek bir trafik olduğu için can güvenliklerinin de olmadığı anlaşılmıştır.

Bu sebepten ötürü yoldan geçen araçların çarpması sonucu hayatını kaybeden köpeklerin olduğu tespit edilmiştir.

**

Gübrelerin kimler tarafından bırakıldığı yetkili makamlar tarafından belirlenerek gerekli idari ve cezai yaptırımın uygulanması gereklidir.

Bu atıkların Çevre Kanunu ilgili yönetmelikleri gereği lisanslı tesislere (biyogaz gibi) teslim edilmesi ve uygun geçici depolamasının atık üreticisi tarafından yapılması gerekmektedir. Herhangi bir kontrol olmadan atık üreticisinin sahası dışında açık alanda kontrolsüz depolama şartları hem toprak kirliliği yaratmakta hem de insan ve çevre sağlığına zarar vermektedir.

Bu bölgede yaşayan sokak hayvanları için de yetkililerin önlem alması gerekmektedir.”

**

Çevre Mühendisleri Odası’nın bu uyarıları dikkate alınmalı.

İşte ölüm nedeni istatistikleri; 2019

Türkiye’de ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2019 yılında % 36,8 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini % 18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, % 12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Kocaeli’de 2019 yılında ölüm nedenleri incelendiğinde; 2 638 kişi Dolaşım Sistemi hastalıkları,1 890 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 1 243 kişi Solunum Sistemi hastalıkları, 460 kişi Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 384 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 283 kişi dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 1 356 kişi diğer nedenlerden kaynaklı ölümler olduğu görüldü.

Arılar olmazsa insanoğlu yalnızca dört yıl yaşayabilir!

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu, Türkiye’nin kovan varlığında dünya üçüncüsü, bal üretiminde ise Çin’den sonra ikinci sırada olduğunu söyledi. Nedim Bey, “Ülkemizde 83 bin arıcılık işletmesi bulunuyor. Bal üretimi ise ortalama 70-80 bin ton civarında. Bunun 20-25 bin tonunu çam balı oluşturuyor. Dünyada çam balı üretiminin yüzde 90’ı ülkemizde yapılıyor. Türkiye´nin çam balı üretiminin yüzde 80'lik bölümü de Muğla’dan karşılanıyor” dedi…

Nedim Bey, arıların önemiyle ilgili şu bilgiyi de verdi… Ünlü fizikçi ve bilim insanı Albert Einstein arıların ekosistem için önemini 1949’da şu sözlerle özetlemişti: “Arılar yeryüzünden silinip giderse, insanoğlu yalnızca dört yıl yaşayabilir. Arılar olmazsa döllenme olmaz, hiçbir bitki, hiçbir hayvan, hiçbir insan olmaz.” Dünya döngüsü için hayati öneme sahip arıların yaşamaları, beslenmeleri, doğal süreçlerinde bal üretmeleri için en büyük görev üreticilere düşüyor.”… Yani arı deyip geçmeyin, yaşamamız arılara bağlı…

ÇEKİRDEK sevenler dikkat!

Pandemi sürecinde tüketimi artan kuruyemişlerdeki kimyasal maddeler halk sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, bol tuzlusu tercih edilen çekirdekte, tuzun yapışması için E-kodlu katkı maddelerin kullanıldığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Belli bir düzeyin üzerinde kullanılan E kodlu ürünler, vücutta birikerek kanser hastalığına zemin hazırladığı belirtildi.

DP’li Oruç uyarıyor; Bu yol can alacak

Demokrat Parti Başiskele İlçe Başkanı Muhammet Alperen Oruç, önceki gün gazetemize bir mail attı… Açıklamasında yolla ilgili bir değerlendirmede bulundu… Oruç’un mailini birlikte okuyalım; “Başiskele Atakent Konutları’ndan Yeniköy Merkez Mahallesine çıkan yolda dört yol kavşağı etrafının ağaçlandırılması sebebiyle trafik görüş mesafesini düşürüyor.

**

Bu mevkide daha önce maddi hasarlı kazalar oldu çok şükür can kaybımız olmadı. Bu mevkideki ağaçlar görüş mesafesini düşürdüğü için, her an bir kaza yaşanabilir aynı yerde çocuk parkımızda mevcut çocuklar ağaçların arasından yola atlıyor, karşıdan karşıya geçiyor bu esnada her an tehlike altındalar. Bizler belediyemizin bu yoldaki görüş mesafesini daraltan ağaçların kaldırılarak, can ve mal kaybına sebep olabilecek kazaların önüne geçilmesini talep ediyoruz.” DP’li Alperen Oruç’un bu uyarısı dikkate alınmalı ve sorun çözülmeli.

Günlük tutun!

Çocukların ve gençlerin ellerinin kalemden çok tablet ve cep telefonu tuttuğu bir dönemde, yazı yazmak gibi aktivitelerin zekâ gelişimine ve bilişsel yeteneklere olan katkısı ihmal ediliyor. Hisar Okulları Lise Müdürü Gülçin Cırık Doğramacı: “2019/2020 öğretim yılında okulda bir Yazma Becerileri Merkezi kurdu.

**

Doğramacı, “İçinden geçtiğimiz bu özel ve zorlayıcı dönemde yazmak her yaş grubu için gerçek bir beyin sporu olduğu kadar bir rahatlama aracı. Okulumuzun rehberlik uzmanları, gençlerin salgın döneminde yaşadıkları travmayı yazarak, çok daha kolayca aşacağını söylüyor. Biz her yaştan öğrenciyi onları bekleyen yaz döneminde bir günlük tutmaları için teşvik ediyoruz” diyor…

**

Doğramacı’nın söylemlerine katılıyorum…

Günlük tutmak, hem kişisel gelişime katkı sağlar, hem de yıllar sonra geriye dönüm baktığında, neler yapıldığı hafızalardan silinmez.

GÜNLÜĞÜN FAYDALARI

-Zekayı geliştirir

-Duygusal zekayı geliştirir

-İletişim becerilerini geliştirir

-Stresi azaltır

-Farkındalığı artırır

-Duygusal sağlığı yönetir

-İyileştirir

-Yaratıcılığı geliştirir

-Özgüveninizi artırır

-Hedeflerinize ulaşmanızı sağlar