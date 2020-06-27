Aslına rücu etmek

Kur’an-ı Kerim’e göre şeytanın insana karşı kibrine neden olan şey, kendi doğasını insandan üstün kabul etmesidir.

Buna göre şeytan insandan üstün olduğu iddiasını “ateşten” yaratılışına dayandırır (Sâd, 76).

Yani iddiasına göre “ateş” “topraktan” üstündür.

Bir vesile ile ayet aklıma geldi ve düşündüm:

Bu ayet özelinde genellikle şeytanın kibrine atıfta bulunuruz ancak iddiasının makul olup olmadığı üzerinde pek durmayız.

Bir başka ifadeyle toprağın tabiatı ve ateşin tabiatı üzerine pek konuşmaz, bu ikisinin doğalarının tesiri bağlamında konuya pek yaklaşmayız.

En azından ben pek fazla örnek görmedim.

Halbuki şeytanın, kibri bir tarafa, başlı başına tabiatını üstün görmesi tartışılmaya değer.

Zira ateş ve toprak mukayesesi bize “insan olmak” ve “şeytan olmak” adına çok önemli şeyler söylüyor kanaatindeyim.

Şöyle ki:

Ateş temas ettiği her şeyi yakıp küle dönüştürür.

Geriye kendinden başka hiçbir şey bırakmaz.

Yaktığı şeyin yeniden hayata dönmesine imkan tanımaz.

Yeni bir ürün ver(e)mez.

Kendi ışığını yakarak çoğaltır, ancak söndüğünde, bittiğinde geriye kalanlar kapkaradır.

Aldığını geri dönemez halde bırakır.

Sıcağıyla sizi cezbedebilir, üşümekten koruyabilir. Ancak belli bir mesafeyi aştığınız zaman yanarsınız.

Oysa toprak, bizzat tabiatında “can” barındırır.

Hayat verir, büyütür, besler.

Ölümü de içine alır ancak ondan da yeni bir hayat çıkarır.

Dolayısıyla toprak doğurgandır.

Üretkendir.

Sizden alsa da yenisini verendir.

Zarar vermeden işlerseniz, size emeğinizin karşılığını kat kat iade eder.

İçinde hem geçmişinizi hem de gününüzü ve geleceğinizi barındırır.

İlahiri…

Dolayısıyla şeytanın iddiası bağlamında “tabiatı itibariyle veren mi alan mı üstün olur?” sorusunu da sormak uygun olmaz mı?

Hatta bu noktadan bakınca insan olmak ile şeytan olmak arasındaki fark; “maddi ve manevi olarak hayatı beslemek ve ona katkı sunmak ile karşısına çıkan her şeyi yakıp yok etmek arasındaki farkta kendini gösteriyor” diyebilir miyiz?

Neden olmasın?

Hayat kurtarmak, hayatı kolaylaştırmak insanlık; hayat almak, hayatı zindana çevirmek şeytanlık vasfı olarak tanımlanıyorsa…

Başkalarının ümidi olmak, derdine derman olmak insanlık; ümidi kırmak ve yok etmek, istismar etmek ve acı çektirmek şeytanlık olarak biliniyorsa…

Doğru ve dürüst olmak, adaleti gözetmek insanlık; hile yapmak, adaleti kendine yontmak şeytanlık olarak kabul ediliyorsa…

Kısacası hayatta sadece kendini değil, başkalarını da düşünerek var olmaya çalışmak insanlık; kendi dışında kimseye hayat hakkı tanımadan yaşamak şeytanlık olarak tanımlanıyorsa…

Neden olmasın?

Tüm bu hususlar “aslına rücu etmenin” bir başka ifadesi neden olmasın?