Olmadı Sayın Bakan!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, size sesleniyorum.

Önceki gün İzmit’teydiniz.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AKP’li 11 ilçe belediye başkanı ile toplantı yaptınız, toplantıya sadece CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i davet etmediniz.

Olmadı!

Devlet yönetimine yakışmadı.

Kocaeli’ndeki 13 belediye başkanından 12’si orada 1’i yok, böylesine bir ayrım neyle ifade edilebilir?

Bu davranışın adı, “dışlama”dır.

Bu davranışın adı, CHP’li belediyeyi “yok” saymaktır.

Bu davranışın adı, “milli iradeye” saygısızlıktır.

İzmit, merkez ilçedir…

367 bin 990 kişinin yaşadığı İzmit, son seçimlerde karar verdi CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i belediye başkanı seçti.

Devleti yöneten bir kişi olarak size düşen görev, halkın bu seçimine saygı duymanızdır.

Kaldı ki, sizin “partili” bir kimliğiniz de yok.

Ancak anlaşılıyor ki, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nde bakanların dışarıdan olması, aldatmaca.

Sizlerin de fanatik AKP’lilerden farkınız yok.

İzmit’teki davranışınızdan bu sonuç çıkıyor.

Fatma Kaplan Hürriyet’in toplantıya çağırılmamasına, mazeret uydurulmuş.

“Cedit konusu Ankara’da görüşüldüğü için…”

Bırakın şimdi Cedit Mahallesi konusunu!

Açıkladığınız diğer projeler arasında İzmit’i ilgilendiren hiç mi bir şey yok?

“İzmit Fuarı projesi” diyorsunuz…

“İzmit Yürüyüş Yolu projesi” diyorsunuz…

“İzmit Hacıhızır Mahallesi’ndeki riskli alanın düzenlenmesi” diyorsunuz…

Bunlar ne olacak?

Bu projeler, bu yatırımlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i hiç mi ilgilendirmiyor?

Diyelim ki, toplantıda görüşeceğiniz konular arasında İzmit Belediyesi’ni ilgilendiren hiçbir şey yok.

Yine de nezaketen Fatma Kaplan Hürriyet’i toplantıya davet etmeliydiniz.

Bu “dışlama”, bu “yok sayma” neden?

Yoksa Türkiye geneli için böyle bir karar mı var?

Eğer öyleyse, vay halimize!

Oturup ağlayalım.

Dizimizi dövelim…

73 yaşın gözlemlerine ve 55 yıllık gazetecilik deneyimime dayanarak söylüyorum:

Tutumunuz, tutum değil!

Toplumu “bizden olanlar” ve “bizden olmayanlar” diye ikiye böldünüz.

Sizden olmayanları, dışlıyorsunuz, iteliyorsunuz, eziyorsunuz, “yok” sayıyorsunuz.

Bu tutumunuz, ülkemize hayır getirmez.

Bu tutumunuz, ülkemizi felakete götürür.

Yazık bu memlekete!

Yazık bu millete!

Kaygılarımı dile getirdim.

Hepsi bu kadar…

99 yıldır kutlana kutlana bitirilemeyen bayram

Sevgili okurlarım, bugün 28 Haziran.

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü…

İzmit, 28 Haziran 1921’de İngiliz ve Yunanlılardan kurtarılmış.

99 yıl geçmiş aradan.

Ve biz, 99 yıldır birbirinin kopyası törenlerle İzmit’i düşman işgalinden kurtardığımız için seviniyoruz, bayram ediyoruz.

Neyse ki, bu yıl törenler koronavirüs salgını nedeniyle sembolik yapılacak.

Geçen yıllardaki törenleri gözünüzün önüne bir getirin.

Tören aynı.

Törenciler aynı.

Yapılan konuşmalar, okunan şiirler aynı.

Yunanlıları temsili olarak denize dökme gösterisi aynı.

Adet yerini bulsun diye…

Ayıp olmasın diye…

Yasal zorunluluk yerine getirilsin diye…

Bunca yıldır 28 Haziran’da “kurtuluş töreni” yapıp duruyoruz.

Daha önce de yazdım, değiştirilinceye kadar da yazmaya devam edeceğim.

Bunun bir mantığı var mı Allah aşkına?

Aradan 99 yıl geçmiş…

Neyin kurtuluşu?

10 yıl… 20 yıl… Hadi bilemedin çeyrek asır, bu kutlamaların bir anlamı ve heyecanı olabilir.

Ama aradan 100 yıl geçmiş, biz hâlâ “düşman işgalinden kurtulmaya” takılıp kalmışız.

O şehrin kurtuluşu, bu şehrin kurtuluşu…

Ha bire tören yapıp duruyoruz.

Monoton…

Ruhsuz…

Arada bir, uyduruktan düşman işgalinden kurtarılmış şehirler de çıkıyor.

Mardin gibi…

Mardin, tarihinde hiçbir zaman düşman tarafından işgal edilmemiş.

Ancak yıllardan bir yıl, hangi kent yöneticisi uydurduysa, Mardin’in kurtuluş bayramı kutlanmaya başlamış.

Nutuklar atılmış…

Kahramanlık şiirleri okunmuş…

Onlarca yıl geçmiş böylece.

Sanırım 2010’daydı…

Mardin Artuklu Üniversitesi’nden bir bilim insanı, “Mardin’in hiçbir zaman düşman tarafından işgal edilmediğini” ortaya koydu.

O tarihten buyana Mardin’de kurtuluş törenleri yapılmıyor.

Böyle bir komiklik olabilir mi?

Şimdi biz diğer işgallere bakalım

Türkiye düşman işgalinden kurtarıldı da, ülkemizde “işgaller dönemi” bitti mi?

Yooo…

Türkiye’de “ekonomik işgal” sürüyor.

Türkiye’de “kültür işgali” sürüyor.

Türkiye’de “karşı devrimcilerin işgali” sürüyor.

Türkiye’de “dış bağlantılı hainlerin işgali” sürüyor.

Şimdi biz 99 yıl önceki kurtuluşumuzu bırakalım, ülkemizi mevcut işgallerden nasıl kurtaracağız, ona bakalım.

Buna kafa yoralım…

Kurtuluş yıllarında işimiz kolaydı.

Başımızda Mustafa Kemal Atatürk gibi bir deha vardı, karşımızdaki düşman belliydi.

Bugün Atatürk’ten yoksunuz ve düşman içimizde.

1950’li yıllardan itibaren Türkiye’yi teslim aldılar, adım adım emperyalizmin kucağına ittiler.

İster kabul edelim ister etmeyelim, içinde bulunduğumuz şartlar, yeniden bir “kurtuluş mücadelesi” gerektiriyor.

Bu nedenle diyorum ki, “kentlerimizin kurtuluşu” eğlentisini bırakalım, ülkemizi “her türlü işgalden” kurtarmaya odaklanalım.