İzmit'in Kurtuluşunun 99'ncu Yıldönümü

Bugün 28 Haziran 2020, güzel İzmit’imizin düşman işgalinden ve uğradığı bütün zulümlerden kurtuluşunun 99 ncu yıldönümüdür. 1 asıra yakın zaman geçmesine rağmen aynı heyecanı duyarak yaşıyoruz.

Genç bir subay olarak, kurtuluşu gerçekleştiren İzmit’e ilk giren Kuvayı Milliye ’nin kahraman ve fedakâr mensuplarıyla ve şanlı ordumuzun Kahraman komutan ve askerleriyle 55 yıl önce yaptığımız görüşmeler hafızalarımızda bütün canlılığı ile yaşamaktadır. Askerliğimin yanında tarihe olan merakım dolayısı ile bu tarihi şahsiyetlerle her fırsatta konuşup harp hatıralarını kaydederdim.

İşgal günlerini hatırlarsak; I nci Dünya Harbinden Alman Harp ve Harekât planlarına uyarak yenik çıkan Osmanlı devleti 30 Ekim 1918’de Mondros ateş-kes’ini imzalamış ve aziz vatanın her köşesi gibi güzel İzmit’imizde işgal edilmişti. Mustafa Kemal paşanın dediği gibi İstanbul hükümeti Türk tarihinin en ağır şartlarını taşıyan bu ateş-kesi sadece imzalamakla kalmamış adeta işgali kolaylaştıracak bütün şartları da hazırlamıştı. İzmit İstanbul’ u Anadolu’ya bağ- layan kara ve demiryollarına sahip olduğu için, İngilizler 13 Kasım 1918’de İstanbul’a ilk gelişlerinden 1 hafta sonra, İzmit’i 20 Kasım 1918’de işgal etmişlerdi. 27 Ekim 1920’ de Yunanlılar da gelerek İzmit’i işgal ettiler.

İngilizler İzmit’i işgal ettiklerinde Kuvayı Milliye mensubu diye birçok İzmit’li vatanseveri kurşuna dizdiler.

İngiliz Subayı vatansever İzmit’li leri kurşuna dizdiriyor. Resimde görülen bu yüksek duvarlı kışla Tren Garına giden yolda şimdi Merkez Bankasından, KYÖD’ün bulunduğu bölgeye kadar alanı kaplayan bir kışla idi.

Yunanlıların İzmit’i işgali ile masum insanları katletmeler, malları yağmalama-lar artmış İzmit bir zulüm kampına dönmüştü. Evler basılıyor Kuvayı Milliyeci arıyoruz diye evlere tecavüz ediliyordu. Kurdukları kuvvetlerle Yunanlılarla çatışan Yahya Kaptan ve İpsiz Recep düşmana İzmit’te yaptıkları zulüm ve katliamı kendilerine pahalıya ödetiyorlar, Milli Ordunun gelişine kadar zaman kazanıyor ve düşmanı yıpratıyorlardı. Yunanlılar ilçelerde de büyük katliam ve yıkımlar yaptılar birçok evleri ateşe verdiler. Kandıra da Kuvayı Milliye Komutanına Mustafa Kemal paşa gönderdiği emirde; ‘Düşmanı yerleşim alanlarının, köylerin dışında imha edin. Köylerden ateş açarsanız zalim düşman köyleri yakar ve masum kadın ve çocuklarımızda zarar görür” diyor.

Kuvayı Milliye olarak İzmit’te yararlıklar gösteren Kara Fatma’yı da burada rahmetle anmak gerekir. Asıl adı Fatma Seherdir. Bir subay eşidir. Sivas Kongresinde Mustafa Kemal Paşadan aktif görev istemiş, Kara Fatma adını alarak kendi imkanlarıyla kurduğu 300 kişilik kuvveti ile Gebze de konuşlanmış düşmana önemli zayiat verdirmiştir. Kocaeli gurup komutanı Albay Halit beyin emrinde çarpışmalara katılmıştır.

28 Haziran 1921’de İzmit’e ilk giren Kuvayı Milliye grubu (solda) ve Kara Fatma gurubu (sağda) (önde ortada oturan Kara Fatma -Üsteğmen rütbesini almıştır.)

İzmit’in kurtuluşunda Kuvayı Milliye Kuvvetleri gerçekten büyük fedakarlık ve kahramanlık göstermiş, İzmit halkı da kendilerini yürekten desteklemiş, varını yoğunu vererek kurtuluşa katkı sağlamıştır.

İzmit’in kurtuluşunu 99 yıl sonra aynı coşku ve heyecenla kutluyor, Şehitleri-mize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızla rahmet diliyoruz.