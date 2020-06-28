Suya zam yaparken hiç mi vicdanınız sızlamadı!

Çin’de başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi devam ediyor…

Türkiye’de ilk ölümlü koronavirüs vakası 11 Mart’ta yaşandı…

16 Mart itibariyle de peş peşe tedbirler alındı…

Berberler, kahvehaneler, kafeteryalar v.b. yerler kapandı…

Milyonlarca vatandaş zor durumda kaldı…

Binlerce kişi işsiz kaldı…

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1 Haziran itibarıyla işletmeler açılmaya başlandı…

Bir toparlanma dönemine girildi…

Vatandaşlar, işlerinin başına geçmeye başladı…

Fiyatlara gelen zamlar da cabası…

Fiyat artışı derken, bir fiyat artışı da İSU’dan geldi…

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Bilindiği gibi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait…

İSU Genel Kurulu önceki gün toplandı…

Genel kurulda maalesef suya yüzde 6 zam kararı çıktı…

Alınan karara göre 3.74 lira olan suyun tonu, 4 lira 18 kuruşa çıktı…

Zamlı tarife 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak…

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İSU Genel Kurulu’nun aldığı bu karar tepkilere neden oldu…

İSU, vatandaşa destek vereceğine, yaptığı zamla maalesef vatandaşa köstek oldu…

Vatandaş perişan iken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, bu zam da neyin nesi?

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, her fırsatta halkın yanında olduklarını, halka her türlü desteği vereceklerini söylüyor…

Ama gelin görün ki; İSU suyun tonuna yüzde 6 zam yapıyor…

Vatandaşın zor durumda olduğu bir dönemde zam yapmasaydınız…

En azından yılsonuna kadar zam yapmasaydınız…

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Suya yapılan bu zam kararı, hiç şık olmadı…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, bu zam kararını yeniden gözden geçirmesini temenni ediyoruz…

Başkan Büyükakın’dan su zammının yılsonuna kadar ertelendiği müjdesini bekliyoruz…

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İsu

Başhekim Güneş’i isyan ettiren görüntü

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği fotoğraflara isyan etti. Sosyal medyasından tepkisini dile getiren Güneş, "Ben koronavirüs olsam bu tablo karşısında sevinç çığlıkları atar, oynar zıplar, sarmaş dolaş olurdum bu insanlarla! Ne zaman ders alacağız? Yoğun bakımlarda bizim veya yakınlarımızın anne-babamızın boğazına tüpler takıldığında mı? Yoksa o ateş bizi de yakınca mı? Burası İzmit Antıkkapı parkı. Ve klasik genç kardeşlerimizin manzarası yoksa biz sağlık çalışanları, kurumlar, bakanlık, boşuna mı mücadele ediyor?!! Yapılan uyarılar masal veya bir hikaye gibi mi algılanıyor! Lütfen verilen emeklere biraz saygı" ifadelerini kullandı. Başhekim Güneş, zaman zaman bu tür paylaşımlarda bulunuyor ve uyarılarda bulunuyor…

Sarıtoprak sert konuştu

CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak, Darıca Aşıroğlu Caddesi’nde kaldırımda yer alan yağmur mazgalı için sert sözlerle eleştiri yaptı… Sarıtoprak, “Geçtiğimiz dönem yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşimizin olayından hiçbir ders alınmamış olsa gerek ki bu görüntüyü görüyoruz. Mühendislik harikası” diyerek, belediyeye ince bir göndermede bulundu… Belediyeler, mazgalları ve dere yataklarını temizlemeli… Temizlenmezse, yağmur yağınca çok baş ağrıtacak…

Askeri güçte ilk 10’dayız

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, askeri gücü ele alan raporu inceledi. Türkiye askeri güç sıralamasında 137 ülke arasından 9. Sıraya yerleşti. Rapor, aktif askeri personel, toplan nüfus, toplam askeri araç adetleri gibi veriler göz önüne alınarak hazırlanırken, Türkiye’nin 0,2089 puan aldığı kayıtlara geçti. Veriler incelendiğinde birinci sıraya yerleşen ülkenin 0,0615 puanla Amerika Birleşik Devletleri olduğu görüldü. Onun dışında yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve son olarak Almanya şeklinde kaydedildi.