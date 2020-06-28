Vali Seddar Yavuz’a açık mektup

Vali Sayın Seddar Yavuz, kentimize bir kez daha hoş geldiniz.

Başarı dileklerimi yineliyorum.

Aramıza kısa bir süre önce katıldınız.

Sürekli brifing alarak Kocaeli’ni tanımaya, sorunlarını öğrenmeye çalışıyorsunuz.

Ben de size sıcağı sıcağına “önemli bir sorunu” aktarmak istiyorum.

“Kocaeli Şehir Hastanesi” sorununu…

Aslında valiler kararnamesinden kısa bir süre önce bu sorunu dile getirmiş, sorunun ayrıntılarını önceki valimiz Hüseyin Aksoy’un dikkatine sunmuştum.

Şimdi Kocaeli Valiliği koltuğunda siz oturduğunuza göre, bu sorunun çözümü size kaldı.

Sorun şu

İzmit’te de bir “Şehir Hastanesi” yapılıyor.

Birazdan bütün ayrıntılarını vereceğim, hastane, dışarıdan bakınca “bitmesine az kalmış” gibi görünüyor.

Ama içine girince, durumun vahim olduğunu görüyorsunuz.

Kaba inşaatta seviye yüzde 95…

İnce işlerde ise ortalama yüzde 60…

Hastane 29 Ekim 2017’de hizmete açılacaktı, aradan 3 yıl geçti açılmadı, “Aralık 2020’de açılacak” deniyor, bu hızla açılması mümkün değil.

Bir de, hastane inşaatında bazı işlerin yapımını üstlenen altyüklenicilerin şikâyetleri, ayyuka çıkmış durumda.

Ödemelerini zamanında alamıyorlar, bu nedenle maddi sıkıntı içine düştüler, bazıları iflas etme noktasında.

Sayın valim, Şehir Hastanesi’ndeki sıkıntı özetle böyle.

Ayrıntılarını vereyim:

Özet bildi

*”Kamu-Özel Sektör İşbirliği” sistemiyle yapılıyor. Yer devletten, alınan krediye devlet garantör, özel sektör yapacak, devlet yapan firmaya kira ödeyecek. Hasta garantisi var.

*İzmit Cephanelik Mevkii’nde yapılıyor.

*Yatırımcı firma: GAMA Holding-TÜRKERLER Holding Ortaklığı

*İnşaat alanı: 368 bin 668 metrekare üzerine 380 bin metrekare kapalı alan.

*3 blok, 6 hastane, 63 ameliyathane, 257 poliklinik.

*1218 yatak kapasiteli.

*Yatırım tutarı: 350 milyon Euro

*Tamamlandığında, 4 bin 788 kişi çalışacak.

*İhale tarihi: 16 Mart 2013

*Temel atma töreninin yapıldığı tarih: 20 Mayıs 2015

*Açıklanan bitiş tarihi: 29 Ekim 2017 (Bu tarihi törende dönemin Sağlık Bakanı Müezzinoğlu açıklamıştı)

*Tamamlandığında; hastanenin günde 12 bin 530’u poliklinik, 1218’i yatan hasta ve 2 bini acil servis hastası olmak üzere toplam 15 bin 748 kişiye sağlık hizmeti sunması amaçlanıyor.

“Kocaeli Şehir Hastanesi” ile ilgili temel bilgiler böyle.

Hastane inşaatı bu yılın sonunda biter mi?

Hastane projesinde son durum şöyle:

Temel atma töreninde “29 Ekim 2017’de bitecek” denildi, bitmedi.

2018 de geçildi.

“2019 sonu garanti” dediler, olmadı.

Önceki Vali Hüseyin Aksoy, üç defa açılış tarihini revize etti.

“Şubat 2020” dedi, olmadı.

“Haziran 2020” dedi, işte geldik, ortada bir şey yok.

Son verilen tarih, Aralık 2020.

Yani 6 ay sonra.

Tamam da, hastane, inşaatı bu yılın sonunda tamamlanıp açılışa hazır hale getirilebilir mi?

Durumu, bu projeyle ilgilenen, hastanede değişik işler yapan, şantiyeye girip çıkan, işin uzmanı kişilere sordum.

Dediler ki, “İmkânsız!”

Dediler ki, “Bu hastane inşaatı da, tamamlanamayıp kaderine terk edilmeye aday!”

Kalem kalem “projenin tamamlanma seviyesi” hakkında bilgi verdiler:

*Kaba inşaat seviyesi %95 durumunda

*İnce işler seviyesi %60 seviyesinde

*Mekanik işler seviyesi %50 seviyesinde

*Elektrik işleri seviyesi %50 seviyesinde

*Çevre düzenleme işleri seviyesi %0

*Cephe kaplama işleri seviyesi %80

*Sabit ve hareketli mobilya işleri seviyesi %0

*Medikal ve tıbbı malzeme alımı seviyesi %0

*Ticari alanlar inşaat seviyesi %0

*Genel inşaat seviyesi yaklaşık %65,

Beş yılın sonunda projede gelinen seviye bu!

Yine şantiyeye girip çıkan uzmanlardan biri dedi ki; “Bu projenin altı ay sonra bitirilebilmesi için şu günlerde ortalama 2500 kişinin gece gündüz çalışması gerekir. Gidin bakın, şantiyede 200 kişi göremezsiniz… Bu nedenle inşaatın Aralık 2020’de bitmesi mümkün değil.”

Proje altı ay sonra neden bitmez? Sıkıntı nerede?

Şimdi gelelim esas konumuza.

Bu projede yaşanan sıkıntılara…

Bazı alt yükleniciler, neden yeterli sayıda işçi çalıştırmıyor?

Bazıları, neden çalışmasını durdurdu veya yavaşlattı?

Bu konuda da elimde bilgiler var.

Firma firma…

Ancak ben isimlerini yazmadan, firmaların yaşadığı sıkıntıları dile getireceğim.

*En iyi durumda gözüken cephe kaplamada çalışmalar 15 Mayıs’ta durdu. Cephe kaplamada iki tanınmış firma çalışıyordu, alacaklarını alamadılar, işlerine devam etmiyorlar. Proje yönetimi, işlerine devam etmeleri konusunda firmalara baskı yapıyor.

*Elektrik ve mekanik işlerini üstlenen firma, düzenli ödeme alamadığı için işleri yavaşlattı. Aynı şekilde, mekanik işlerin bir kısmını üstlenen bir başka firma da, yapılmayan ödemeler nedeniyle yavaş çalışıyor.

*Hiç başlanmayan işler konusunda, işi yapacak firma bulunamıyor, çünkü daha önce iş yapmış firmaların tamamına yakını, parasını alamadığı için iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle hiçbir firma, burada iş yapmak istemiyor.

*Bir firma, İzmit’in tanınmış bir firması, işini tamamladı, ama yüklü alacağını aylardır tahsil edemiyor.

*Ana yüklenici; yine İzmitli bir firmanın banka teminat mektubunu, iddiaya göre “kendi personeline maaş ödeyebilmek için”, nakde çevirdi.

*Başka bir iddia da şu: Yurt dışı kaynaklı kredi kuruluşu, daha önce kullandırılan kredilerin amacına uygun kullanılmadığını tespit ettiği için, kredi akışını durdurdu.

*Bu projede mağdur edilen firmaların isimleri bende saklı! Aylardır ödeme alamadıkları için hepsi sıkıntıda, hepsi zor durumda.

Bu sorun çözülmeli

Sayın valim, size Kocaeli Şehir Hastanesi Projesi’nde yaşanan sıkıntıları anlatmaya çalıştım.

Bu proje nedeniyle, birçok firma ve dolaylı olarak bu firmaların çalışanları mağdur durumda!

Firmalar alacaklarını alamayınca, yanında çalıştırdıklarına ödeme yapamıyor.

Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekir.

Aslında, projeyi üstlenen “GAMA-TÜRKERLER Ortaklığı, güçlü bir yapı!

Bu projeyi neden ve nasıl bu hale getirdiler, anlamak zor.

Bu arada bilmenizi isterim, projeyi üstlenen firmanın yöneticileri, “Biz zirvedeki isme çok yakınız, bize kimse karışamaz” havasındalar.

Burunlarından kıl aldırmıyorlar.

Aklınızda bulunsun.

Özetlersem…

Ortada iki sorun var:

*Birincisi ve en önemlisi, proje yönetiminden düzenli ödeme alamayan, bu nedenle mağdur olan alt yüklenici firmaların durumu.

İkincisi, alt yükleniciler mağdur edildiğinden, bu projenin “son açıklanan tarihte de bitirilememe tehlikesiyle” karşı karşıya bulunması…

Bana anlatılanları ve bildiklerimi, dikkatinize sunuyorum.