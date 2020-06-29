Metin Feyzioğlu istifa etmelidir

Totaliter rejimlerde yargı tamamen siyasal iktidarın emrindedir.

Böyle ülkelerde adil yargılamadan söz edemezsiniz.

Böyle rejimlerde iktidarda bir yakınınız varsa, kendinizi kurtarırsınız, hele iktidara karşı duruyorsanız vay halinize.

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Dünya demokrasi tarihi,siyasal iktidarların yargı üzerindeki egemenliklerine son verme tarihidir. İktidarların yargı üzerindeki etkisi azaldıkça çağdaş demokrasiler doğmuş ve gelişmiştir.

Yargının etkisinin artması ile yargı iktidarları millet adına denetlemeye başlamıştır.

Hukuk devleti olmanın temel koşulu da budur.

Bu yüzden denetlenmek istemeyen iktidarlar ısrarla yargıyı ellerinde tutmaya çalışırlar.

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Ülkemizdeki demokrasi süreci de yargının üzerindeki iktidar baskısının azaltılma ve ortadan kaldırma süreci ile doğrudan bağlantılıdır.

Bu sürecin biraz zaman alacağı görülmektedir.

Yargının bağımsızlaşma süreci hakim ve savcılarımızın kamuya bağlı olmaları nedeniyle çoğunlukla avukatlar ve barolar tarafından yapılır.

Çünkü barolar , bağımsızlıktan sapma eğilimi gösteren yargı mensupları ile bunu sağlayan iktidarlar üzerindeki en etkili bağımsız kuruluşlardır.

İktidarlar zaman zaman yargıya daha fazla hakim olabilirler, ama avukatlara ve bağlı bulundukları barolara emir ve talimat vermeleri ,onları zaptı rapt altına almaları hiç bir zaman mümkün olmamıştır.

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Türk demokrasi tarihinde bir iktidar ilk defa barolara hakim olma çabası içerisine girmiştir.

İlk defa bunu bir Barolar Birliği Başkanını etkileyerek yapmaya çalışmaktadır.

İktidarın ortada bir yasa tasarısı yok söyleminin bir yalandan ibaret olduğu ve tasarının günler öncesinden hazırlandığı artık ortaya çıkmış durumda.

Yani iktidar da birlik başkanı da tasarı yok derken doğruyu söylememişlerdir.

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Anlaşılan odur ki; iktidar baroları parçalayarak yandaş baro oluşturmanın peşinde.

Bir ilde kurulan ikinci ve üçüncü baroların iktidar gücünü kullanarak üyelerine kamu kurumları avukatlığına dağıttığını,böylece üyelerini arttırdıklarını,iktidar gücünü kullarak hakim ve savcı üzerinde baskı kurarak iş yaptıklarını bir düşünün.

Yargıya güvenin % 11’ lerde olduğu ülkemizde bu durumda yargıya güven tamamen ortadan kalkacaktır.Yani bu hali ile tuz da kokmuş olacaktır.

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Barolar birliği böyle hayati dönemlerde barolara öncülük etmesi gereken çatı kuruluştur.1969 yılındaki ilk birlik başkanı değerli hukukçu Pr. Dr. Faruk Erem’den bu yana gelen 6 birlik başkanı da baroların bağımsızlığı adına hiçbir makam ve güçten etkilenmemişlerdir.

Daima baroların ortak fikrini alarak tavır belirlemişler, iktidarlara, darbe dönemlerinde cuntaya karşı hukuk ve adalet ile demokrasi adına direnmişlerdir.

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Bir birlik başkanı ilk defa iktidardan etkilenerek eski söylemlerinin tam tersini söyleyebilmekte,baro başkanlarının taleplerinin aksine davranmaktadır.

Tarihte ilk defa bir birlik başkanına baro başkanları sırtını dönmüş ve kendisini birlik başkanı olarak görmediklerini ortaya koymuşlardır.

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Bu aşamada birlik başkanının göreve devam etmesi mümkün değildir.

Acilen istifa ederek baroların önünü açmalıdır.

Aslında yasa bu hali ile bile çıksa artık sayın Metin Feyzioğlu’nun bir daha birlik başkanlığına saçilme olanağının da kalmadığını, bugünden söylemek mümkündür.

Barolar birliğinin bir siyasi partinin egemenliğine girmesi demokrasinin askıya alınması demektir.