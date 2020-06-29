Şehir Hastanesi, hani 2017’de açılacaktı?

Sevgili okurlarım, Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki sıkıntıları her gün manşetten yazsak yeridir.

Telefonla, maille öyle mesajlar geliyor ki, inanamazsınız.

İlk yazıyı yazdığımda, sorunun bu boyutlarda olduğunu tahmin etmiyordum.

Yazdıkça, sorunun büyüklüğü ortaya çıktı, kartopu büyüdükçe büyüdü.

Daha önce de yazdım, sorunun iki boyutu var.

BİR, projenin söz verildiği zamanda bitirilmemesi…

İKİ, yatırımcı firma “GAMA-TÜRKERLER Adi Ortaklığı”nın zamanında ödeme yapmayarak altyüklenicileri mağdur etmesi…

Bunları ilk yazdığımda, GAMA-TÜRKERLER açıklama gönderdi, zeytinyağı gibi üste çıkmak istedi.

Bildik, klişeleşmiş ifadelerle sorunu geçiştirmek istediler.

Efendim, programı uyguluyorlarmış da…

Herhangi bir sorun yokmuş da…

Gecikme söz konusu değilmiş de…

Ödemeler zamanında yapılıyormuş da…

Açıklamayı okuyunca, sanırsınız ki, ortalık güllük gülistanlık!

Kim bilir belki bizi “toy” sandılar, “Açıklama gönderelim seslerini keseriz” diye düşündüler.

Sorunu “sıcak” tutmakta kararlıyız.

Bizi bilen bilir…

Ortada “kentimizi ilgilendiren” bir sorun varsa, bu sorunu çözüne kadar peşinden gideriz.

Açıklamaymış, şuymuş buymuş bizi yıldıramaz.

Sorunu, Aydın’a atanmadan kısa bir süre önce, eski Vali Hüseyin Aksoy’un dikkatine sunmuştum.

Dün de, “Şehir Hastanesi sorununun çözümü size kaldı” diyerek Yeni Vali Seddar Yavuz’u durumla ilgili bilgilendirdim.

Sorunun peşinden gitmeye devam ediyorum.

Hani 2017’de açılacaktı?

Sevgili okurlarım, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin ihalesi 16 Mart 2013 tarihinde yapıldı.

20 Mayıs 2015 tarihinde resmi temel atma töreni düzenlendi.

Ve bu törende dönemin Sağlık Bakanı Ziya Müezzinoğlu dedi ki, “Hastanemizi 29 Ekim 2017 tarihinde hizmete açacağız…”

Bu sözü söylerken, GAMA ve TÜRKERLER’in sahip ve yöneticileri de törendeydi, Bakan Müezzinoğlu bu açıklamayı firma sahiplerinin gözlerine bakarak yaptı ve onlardan “kafa işaretleriyle” teyit aldı.

İhaleden buyana kaç yıl geçmiş?

7 yıl…

Temel atılalı kaç yıl olmuş?

5 yıl…

Hizmete girişle ilgili kaç yıllık gecikme var?

3 yıl…

Bu tempoyla, hastane ne zaman açılabilir?

Bu konuda herhangi bir tarih verilemiyor.

Cevap bekleyen sorular

GAMA- TÜRKERLER firmalarının sahip ve yöneticileri, önce şu soruların cevabını vermeli:

*Kocaeli Şehir Hastanesi, neden kararlaştırılan tarihte, yani 29 Ekim 2017’de hizmete açılmadı?

*Daha sonra “2018” dendi, arkasından “2019” ve en son “2020 Haziran” ayı dendi, bu tarihler de geldi geçti, proje neden hâlâ tamamlanamadı?

*Şehir Hastanesi, ne zaman hizmete açılacak?

Bu soruları soruyorum, çünkü hastane ile ilgili temel sorun, bu soruların cevaplarında yatıyor.

Sorunu gündemde tutmaya devam edeceğim.

Önce KOCAELİ manşet yaptı, sonra SÖZCÜ…

KOCAELİ…

Bu kentin “en eski” gazetesi…

KOCAELİ…

Bu kentin “öncü” gazetesi…

KOCAELİ…

Bu kentin “referans” gazetesi…

KOCAELİ…

Bu kentin “en etkili” gazetesi…

KOCAELİ…

Bu kentin “okur katsayısı en yüksek” gazetesi…

KOCAELİ…

Bu kentin “gazetecilik yapan, gerçekleri yazma cesaretini gösteren” tek gazetesi…

En son, geçen hafta, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i dışlama” olayını yaşadık.

Bakan Kurum’un; Kocaeli’nin sorunlarını tartışmak üzere, AKP’li 12 belediye başkanını davet edip, CHP’li 1 belediye başkanını toplantıya çağırmaması, olacak şey değildi.

Önemli bir olaydı ve bu olayı Türkiye’de ilk gören ve anında tepki veren gazete, KOCAELİ oldu.

Pazar günkü gazetemizin manşeti, “OLMADI SAYIN BAKAN” şeklindeydi.

SÖZCÜ Gazetesi, aynı olayı bizden bir gün sonra, yani dün “KADININ ADI YOK” başlığıyla manşetine taşıdı.

Böylece “KOCAELİ farkı” bir kez daha kendini göstermiş oldu.

Kırık

Ülke olarak sınavdayız.

*Demokrasi notumuz, kırık.

*Ekonomi notumuz, kırık.

*Adalet notumuz, kırık.

*Özgürlükler notumuz, kırık.

Haliyle Türkiye’yi 18 yıldır yöneten AKP’nin notu kırık.

Ve yıllardır Türkiye’nin kötü yönetilmesine engel olamayan muhalefet partilerinin notu da kırık.

Neyi yargılıyoruz?

Gazeteciler yargılanıyor ya…

Barış, Murat, Ahmet, Mehmet…

İsimleri önemli değil.

Çünkü asıl yargılanan…

*Gazetecilik…

*Haber alma özgürlüğü…

*Düşünce ve ifade özgürlüğü…

*Demokratik haklar…

*Muhalefet etmek…

*Yanlış politikalar…

*Eleştiri hakkı…

Bunlar yargılanıyor.

Konuya bu açıdan bakalım.