AKP, Gebze’yi il yaparak ayağına niye kurşun sıksın ki?

Daha önceki yıllarda Kocaeli, CHP’nin kalesiydi...

AKP’nin kurulmasıyla CHP, kalelerini AKP’ye teslim etti…

AKP, 2004’yılından beri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını elinde bulunduruyor…

CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı alması için daha çok çalışması lazım…

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP, İzmit Belediyesi’ni kazanarak, 15 yıl sonra İzmit’i AKP’den geri aldı…

Gölcük, Derince ve Karamürsel’de AKP’li zorladı…

Ama seçimi kazanmayı başaramadı…

CUMHUR-MİLLET İTTİFAKI

31 Mart’ta yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seçiminde Cumhur İttifakı (AKP ve MHP), 610. 350 (yüzde 55) oy aldı…

Millet İttifakı (CHP-İYİ PARTİ) ise 359.010 (yüzde 32) oy aldı…

Bu sonuçlara bakıldığında büyük fark var…

CHP’Lİ AKAR VE TARHAN

Şu sıralar, Gebze’nin il olması konusu yine gündeme geldi…

CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Gebze’nin il olması için TBMM’ye kanun teklifi verdi…

Gebze il olursa;

Darıca, Çayırova ve Dilovası, Gebze’ye bağlanacak…

Hereke’nin ve Mollafenari’nin de ilçe olması isteniyor…

Hereke’nin ilçe yapılması için çok uğraş verildi, ama başarılı olunmadı…

Bu saatten sonra Hereke’nin ilçe yapılacak olması, pek mümkün gözükmüyor…

GEBZE, NEDEN İL OLSUN?

Peki CHP’li vekiller Gebze’nin neden il olmasını istiyor…

Muhtemelen asıl neden seçim sonuçlarıdır…

Son zamanlarda partiler ittifaklarla seçimi giriyorlar…

Bu yüzden partilerin aldıkları oyları tam olarak kestirmek mümkün gözükmüyor…

İTTİFAKSIZ SON SEÇİM

İttifaksız yapılan son seçim…

1 Kasım 2015 genel seçimleriydi…

Dilerseniz bu seçimde Gebze ve Gebze’ye bağlanılmak istenilen Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda seçim sonuçlarına bakalım...

1 KASIM 2015 SEÇİM SONUÇLARI

GEBZE

AKP 128.573 % 59

CHP 44.228 % 20

MHP 23.561 % 10

HDP 11.545 % 5

DARICA

AKP 62.784 % 56

CHP 21.510 % 19

MHP 12.552 % 11

HDP 10.721 % 9

ÇAYIROVA

AKP 40.697 % 59

CHP 14.285 % 20

MHP 6.525 % 9

HDP 5.209 % 7

DİLOVASI

AKP 14.057 % 55

HDP 7.021 % 27

MHP 1.802 % 7

CHP 1.683 % 6

BU SONUÇLAR NEYİ AÇIKLIYOR?

1 Kasım 2015 seçim sonuçları yukarıda…

Görüldüğü gibi AKP, bu dört ilçede de CHP’den çok ama çok önde…

CHP’nin Gebze ‘de aradaki farkı kapatması pek mümkün gözükmüyor…

Peki Gebze il olursa…

Darıca, Çayırova ve Dilovası Gebze’ye bağlanırsa, seçim sonuçları ne olur?

Böyle bir olasılıkta Kocaeli’ye ikiye bölünecek…

Yani Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve nüfusu 750 bini geçtiği için Gebze Büyükşehir Belediyesi olacak…

Böyle bir durumda Gebze, Kocaeli’den ayrılacağı için CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni kazanma şansı yükselecek…

CHP VE GEBZE OYLARI

CHP’liler yıllardır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seçimlerini Gebze yüzünden kaybettiklerini söylüyorlar…

AKP açısından baktığınızda, Gebze’nin il olmasını istemez…

Zira, Gebze’de oyları çok yüksek…

Gebze’yi il yaparlarsa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seçimlerini zora sokmuş olurlar…

AKP, neden böyle bir riski alsın ki?

AKP, Gebze’yi il yaparak, bir nevi niye ayağına kursun sıksın ki?

AKP’nin var olduğu müddetçe, Gebze’nin il olma ihtimalini yok görüyorum…

CHP, AKP’Yİ ZOR DURUMA DÜŞÜRECEK

Bir de şöyle bir ihtimal var…

Bilindiği gibi CHP milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze bölgesinde ikamet ediyor…

Gebzeliler, yıllardır il olmak istiyorlar…

CHP’li Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, Gebze’nin il olması için kanun teklifi vererek, Gebzelilerin gönlünü almaya çalışıyorlar…

Muhtemelen, AKP’lilerin oylarıyla Gebze’nin il olması teklifi ret edilecek…

CHP’liler Gebzelilere, “ Bakın, biz Gebze’nin il olması için kanun teklifi verdik, AKP’liler yine ret etti” diyecekler…

Böylece AKP milletvekillerini, Gebzelilerin önüne atacaklar…

Bu da bir seçim stratejisi…

Bakalım AKP ve CHP’nin Gebze stratejisi nasıl sonuçlanacak?

Uçakta tuvalete gitmekten otelde odadan korkuyoruz

McKinsey'in son araştırması, tüketicilerin pandemi sonrası seyahat planlarken en önemli endişesinin yüzde 40 ile “otel odasında kalmak” olduğunu ortaya koydu. Başka birilerinin kısa süre önce terk ettiği bir odada saatlerini geçirmek tüketiciyi endişelendiriyor.

Kronik olarak mutsuz olan insanların 7 belirgin özelliği

1-Sabit inançları hayatın çok zor olduğu yönündedir.

2-Dünyadaki birçok insanın 'güvenilmez' olduğunu düşünürler.

3-Dünyada neyin 'doğru/iyi' olduğundan ziyade, neyin 'yanlış/kötü' olduğuna odaklanırlar.

4. Kendilerini diğer insanlarla kıyaslayarak kıskançlık duyarlar.

5- Hayatlarını tamamen kontrol etmeye çalışırlar ve bu yüzden sürekli didinirler.

6-Gelecekleri hakkında büyük endişe ve korkulara sahiptirler.

7-Konuşmaları dedikodu ve ağlayıp sızlanma doludur.

Dünyanın en pahalı ülkesi İsviçre oldu

Medya takip kurumu Ajans Press’in, CEOWORLD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en pahalı ülkesi İsviçre oldu. İlk 20 ülke içerisindeki büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu görülürken, ilk 5’te yer alan ülkeler sırasıyla; Norveç, İzlanda, Japonya ve Danimarka oldu. Türkiye ise bu listenin 102’nci sırasında yer aldığı görülürken, geçim maliyeti endeksinin 34,7 olduğu kaydedildi. Listede 132 ülke yer alırken, son sıraya ise Pakistan’ın yerleştiği belirlendi. Araştırma oluşturulurken, konaklama, giyim, taksi ücretleri, kamu hizmeti, internet, market alışverişi, ulaşım ve dışarıda yemek yeme gibi çeşitli maliyetler üzerine kurulduğu gözlendi.