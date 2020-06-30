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Makale Yazısı-30 Haz 2020 - 20:00

Viranbağ!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Hemen herkes üzümü sever.

Siyahını…

Pembesini…

Sarısını…

Beyazını…

Irk, dil, ülke ayırmadan insanı sever gibi hepsini…

 **

Salkıma bağlanmış tanelerini, topluma tutunmuş insanlar gibi görürüm.

Çoğu kez aralarında ezilenler, ara sıra çürüyüp, kuruyup salkımdan kopup dökülenler olur.

Tıpkı toplumdaki bir kısım insanlar gibi…

Ara sıra toplanıp yense de bağbozumu geldiğinde toplanıp kasalara dolar vitrine ulaşıp alıcısına varır. Vitrine konulunca ne olduğu pek anlaşılmasa da, bir iki tane yenince kalitesi de anlaşılır; kokusu da, kabuğunun inceliği kalınlığı da lezzeti de…

Bağında başlayan fire, vitrinde bekleyen kasadan tüketicisine varıncaya kadar devam eder;  pörsür, ekşir, korur, çürür, arı yer…

**

Bizim de güzel bir bağımız var. 

Geçmiş zamanda bakıp gözetmesi için bir takım insanlara teslim ettik.

Zaman içerisinde iyi hizmet verip hakkıyla bakamadıkları için bağımız bozulmaya hatta kurumaya yüz tutunca; başka birileri geldi, bizim bakıcıları değiştirdi. 

Eksik ya da yanlış yapanlardan hesaplar sordu, bağın bakımını ele aldı. 

Biz de buna susarak rıza gösterdik, belki de o günlerde çoğumuzun istediği de oydu…

**

Yeni gelenler bir sürü tedbirler aldılar.

Bakıcıları değiştirip bağı kendini kurtaracak hale getirdiler,  bunun için nasıl olacağına dair düzenlemeler yaptılar.

Sonra da dediler ki;  bizim asıl işlerimiz, görevlerimiz var, alın emanetinizi bundan sonraki bakımını siz yapın…

 **

 Emanetin bize iadesinden hoşnut olduk ve bu bağa  en iyi ben bakarım diyerek, bir biriyle  yarışan insan toplulukları çıktı karşımıza.

Zaman içerisinde birkaç tanesini hatta bazılarını birden çok kez denedik.

Kimisi tek başına yapmaya çalıştı, baktık olmuyor, yanlarına birilerini daha koyduk.

Ortaklaşa bu işin hakkından gelirler dedik yine olmadı…

 **

Mecbur kaldık başka bakıcılar aramaya. Sonuçta inanç ve düşüncelerimizi de işin içine katarak işi yapacağına dair kulağa hoş gelen, gönüllerimizin beklentilerini okşayan sözlerle umut veren birileri ortaya çıktı ve bağımızı onlara teslim ettik…

 **

 Önce büyük bir gayretle işe sarıldılar.

Evvelki bakıcıların hepsini, ama öyle ama böyle gönderip bütün işlerin başına kendi elemanlarını getirdiler.

Ekip meselesidir dedik.

Kuşkuyla izledik. 

Süre  tanımak lazım dedik, sabrettik…

 **

Öyle yaptılar olmadı, böyle  yaptılar olmadı; her  gelen bağın bir tarafını  talan etti.

Bağın talan edilen halini görünce sorduk, ne oldu dedik; aldandık dediler. 

Bağın üzümlerini dışarıdan uzanan eller alıp götürdüğünde  kandırıldık dediler.

Göz göre göre bağın bir kısmına sınır komşuları çöreklendiler onlara da  ses  çıkartmayıp oraları işgal edenlere  terk etiler, açıldık saçıldık dediler, sorduk cevap vermediler, sonunda  suçu  yine  birilerine  yüklemeye  kalkıştılar…

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 Bağı bölüp parçalamaya çalışanlara karşı, bağı korumak için kendi evlatlarını köşklerde yaşatırken yine  bizim evlatları kavgaya  gönderdiler, sorduk; cevap vermediler; Onların evlatları mal mülk sahibi, bizimkiler  şehit oldular…

 Üzümü ve üzüm paralarını başkalarına yedirip, bize bir salkım bile vermeden; bağın vergisini, masraflarını  da bize  ödettiler. Her seferinde yetmedi biraz daha verin diye de bizi mecbur ettiler…

 Şimdilerde elimizde  kala  kala  bir viranbağ kaldı. Bakıcı ekibe diyoruz ki, bağı kuruttun viran ettin, bırak da başkasına verelim belki o düzeltir. Onu söyledik mi de başımıza ne geleceği belli değil…

 Kısacası ne bağ kaldı, ne  dayanacak hal kaldı; Allah  vatanımızın ve  milletimizin  yardımcısı olsun, sonumuzu  hayır  etsin…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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