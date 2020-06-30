Henüz “Türkiye Cumhuriyeti” resmen kurulmadan önce, Lozan Barış görüşmelerine ara verildiği sırada, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde, İzmir İktisat Kongresi toplanır.

Bu kongrede, “ekonomik bağımsızlık” yönünde kararlar alınır. Bu kararlar arasında; “Kendi ülkemiz limanlarında kendi bayrağımızı taşıyan gemilerle yük ve insan taşıması yapılması” kararı da vardır. Bu kararlar, daha sonra yeniden başlayan Lozan Konferansı’nda da gündeme getirilir ve tüm Kapitülasyonlar (yabancı ülkelere verilen ekonomik imtiyazlar) kaldırılır.

20 Nisan 1926’da, TBMM’nde onaylanan ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren 815 sayılı yasa ile Kabotaj Hakkı resmen onaylanır.

1 Temmuz 1935’den 2007 yılına kadar, 1 Temmuz günü Kabotaj Bayramı olarak kutlanır.

2007 yılında ise, 1 Temmuz günü yalnızca “Denizcilik Bayramı” olarak anılmaya başlar!..

12 Haziran 1926’da “Karadeniz Vapuru” İstanbul’dan hareketle 12 ülkede 16 liman kentini ziyaret eder, 86 günde 10 bin mil yol katederek 5 Eylül 1926’da yurda dönüş yapar. Bu ziyaretlerde, ülkemizin ihraç ürünlerinin tanıtımı yapılır.

Emekli Kurmay Yarbay Hayri Saner’in anılarında; 1927 yılında kıta hizmeti için İstanbul’dan Mudanya’ya “Sevinç Vapuru” ile gidişi ve 1929 yılında tarifeli vapurla İstanbul’a dönüşü ve Trabzon’a da yine tarifeli yolcu vapuru ile seyahati anlatılır. (*)

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin 8 bin 337 km’lik bir kıyı şeridi ve 165 limanımız var. Ancak, tarifeli sefer yapan, yolcu taşıyan gemilerimiz yok!

Oysa, 1970 yılına kadar Denizyollarımız 4 dış hatta 16 limana ve 10 iç hatta 50 limana düzenli olarak yolcu ve yük taşıyordu.

Bu ülkede, ABD hegemonyasının başladığı 1950 yılından itibaren, denizyolu ve demiryolları ile ulaşım tercihi, karayolu ile ulaşım ağırlıklı olarak değiştirildi.

Denizyolları İşletmeleri özelleştirildikten sonra ise, kendi limanlarımızda ve dış hatlarda yolcu taşıyan gemilerimiz kalmadı!

Oysa, deniz taşımacılığı bir ülke için çok önemlidir. Güvenlidir, taşımacılık maliyeti hayli düşüktür.

Yunanistan ve İtalya, yolcu gemileriyle turistik seyahatler düzenleyerek büyük kazançlar sağlıyorlar.

Bugün ülkemizde, yük ve insan taşımacılığının yüzde 93’ünün karayolu ile sağlandığı bilinen bir gerçek.

Oysa, karayolu inşaatının yüksek maliyeti, büyük çoğunluğu ithal otobüs ve TIR araçların bedeli, dışa bağımlı akaryakıt gerçeği ve güvenlik riski düşünüldüğünde, bu tercihin “ülke çıkarları” için son derece olumsuz olduğu “ulaşım uzmanlarınca” da belirtilmektedir.

Elbette, coğrafi koşullar ve “verimlilik” ölçütü dikkate alınarak, Kara-Deniz ve Demiryolu ulaşımının “ENTEGRE” yani birbirini bütünleyen bir planlama ile sağlanması ülkemiz çıkarlarına uygun olandır.

Ne yazık ki, otomotiv sektörünün yüksek çıkarları adına, karayolu taşımacılığına tutsak ediliyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların “ekonomik bağımsızlık” ve “ülke çıkarlarını” amaçlayan ulaşım tercihlerine dönülmesi ve denizyolu taşımacılığının yeniden ihya edilmesi dilek ve umuduyla…

(*) ATAŞE-Kurmay Yarbay Hayri Saner’in anıları /Mustafa Küpçü (2019)