Derince baraj mevkiinde ağaç katliamı mı yapılıyor?

Derince’nin güney tarafı, denizle…

Kuzey tarafı da dağlarla, ormanlarla kaplıdır…

Maalesef, ilçe halkı denizden yeterince faydalanamamakta…

Derince’nin denizle tek bağlantı yeri, 60 Evler sahilindeki Harikalar Sahili…

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Ama kuzeyi, dağlarla ve ormanlarla kaplı olduğu için, doğayı sevenlerin tercih ettiği bir yer…

Derince Fatih Mahallesi, Yörükler bölgesi baraj mevkiinden kuzeye yürümek, yürüyerek gözetleme kulesine gitmek, yolu takip ederek eski İstanbul yoluna ulaşmak, doğaseverlerin en güzel tutkusu…

HUZUR VEREN BİR YER

Kimileri yürümek ve spor yapmaktan hoşlanırken, kimileri de baraj mevkiinde mangal yapar, arkadaşlarıyla dostlarıyla hoşça vakit geçirir…

Baraj mevkiinden akan dere suyunun sesini dinlemek, insana huzur veriyor…

Bazen nefes almak için bu bölgelere giderim…

AĞAÇLAR 1/80 UZATILMIŞ

Önceki gün yolum o bölgeye düştü…

Baktım baraj mevkiindeki meydanda ağaçlar, bir seksen uzatılmış…

Bir yandan da bölgeye yakın yerde motorla ağaçların kesimi devam ediyordu…

Ormanda ağaç kesimiyle ilgili bir araştırma yaptım…

Önemli bilgilere ulaştım…

Sizlerle bu önemli bilgileri paylaşmak istiyorum…

ORMAN KESİMİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Ormanlarda yaşayan türlerin üçte birine yakını. Yaşamlarını sürdürebilmek için yaşlı ağaçlara ve ölü ağaç gövdelerine bağımlıdır. Ölü ağaçlar, kuşlar, yarasalar ve diğer memeliler için yaşam ortam barınma ve besin kaynağı sağlar. Bunun dışında, ölü ağaçlar ormanda yaşayan ama fazla dikkat çekmeyen canlıların çoğu (böcekler, mantarlar ve likenler) için de son derece önemlidir. Ölü ağaçlar ve onların sunduğu biyolojik çeşitlilik, ayraca, ormanda verimliliğin ve çevresel hizmetlerin sürdürülmesinde anahtar rol oynar. Bu çevresel hizmetler arasında ekolojik dengenin devamı ve karbon depolanması da vardır. Olağanüstü önemine karşın. Avrupa'nın pek çok ülkesinde ölü ağaç miktarı oldukça düşük düzeylerdedir. Bunun başlıca nedeni, özellikle işletme ormanların da ve hatta korunan alanlarda yapılan yanlış uygulamalardır. Bugün, Avrupa'da ormanlar ortalama olarak, doğal koşullarda bulunması gereken ölü ağaç miktarının yüzde 5’inden daha azına sahiptir. Çürüyen ağaç gövdelerinin ormandan uzaklaştırılması, ormanda yerleşik türlerin yaklaşık üçte birinin yaşamını olumsuz etkileyen en önemli tehditlerden biridir.

Ayrıca bu işlem, tehlike altındaki türleri içeren kımızı listenin uzamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, işletme ormanlarında bırakılan ölü ağaç miktarının artırılması ve korunan alanlarda doğal dinamiklerin devamının sağlanması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

İnsanlar, nesiller boyunca, ölü ağaçların ormandan hemen çıkarılması gerektiğine inanmışlardır. Buna göre, ormandaki ölü ağaçlar ya yakacak odun olarak kullanılmalı. Ya da ormanı "doğru" yönetmenin gerekli teknik işlemlerinden biri olarak ormandan çıkarılmalıdır. Aynı inanışa göre ölü ağaç, ormanda hastalık kaynağı olarak algılanmakta, hatta ormanda yaşlı ağaç bulunması, orman idaresinin etkisizliğine işaret şeklinde yorumlanmaktadır. Sağlıklı orman ekosistemlerinin ve onların sundukları çevresel hizmetlerin devam edebilmesi için bu yanlış inançların terk edilmesi gereklidir. Ölü ağaçlar artık, orman ekosistemlerinde doğallığın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

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Ormanda ağaç kesimiyle ilgili yukarıda bilgi verdim…

Gelelim asıl konumuza…

Yukarıda ormanda ağaçların kesilip, meydana bırakıldığını yazmıştım…

FACEBOOOK SAYFASINA KONMUŞ

Birçok kişi, bu ağaçların fotoğraflarını kesip, faceboook sayfasına koymuş…

Durumu yetkililere ulaştırmaya çalışmış…

Ama herhangi bir cevap alamamışlar…

VATANDAŞLAR ELEŞTİRİYOR

Oradaki bazı vatandaşlar şunları söyledi,

“Kesilen ağaçlara baktığınızda ağaçlar, sağlıklı…

Herhangi bir çürüme yok…

Neden sağlıklı ağaçları kesiyorlar, bilmiyoruz…

Daha önceden ağaç kesim yapanlara soruyorduk, bu ağaçları neden kesiyorsunuz diye…

Onlar da çürümüş ve kuruyan ağaçları kesiyoruz, orman daha gür olsun diye cevap vermişlerdi…

EKOLOJİK DENGE BOZULUYOR

Ama kesilip meydana bırakılan ağaçlar, sağlıklı…

Neden bu sağlıklı ağaçları kesiyorlar anlamış değiliz…

Ağaçların kesilmesi, doğal olarak bölgedeki ekolojik dengeyi de bozuyor…

Muhtemelen Orman İşletme Müdürlüğü, muhtemelen buranın kesimini ihale etmiştir…

Acaba Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bu sağlıklı ağaçların kesiminden haberleri var mı bilmiyoruz” dediler…

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPMALI

Orman İşletme Müdürlüğü’ne buradan sesleniyorum…

Bölgeye piknik yapmak için giden, spor ve yürüyüş için gidenler, sağlıklı ağaçların, yaşı dolmamış ağaçların kesildiğini söylüyorlar…

Denetim yapıp, yapmadıklarını bilmiyorum…

Vatandaşların kafasında soru işaretleri var…

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili bir açıklama yaparsa, buradan yayınlarım…

Bu sayede bölgedeki vatandaşların da kafasındaki soru işaretleri giderilmiş olur…

Uçakta tuvalete gitmekten otelde odadan korkuyoruz

McKinsey'in son araştırması, tüketicilerin pandemi sonrası seyahat planlarken en önemli endişesinin yüzde 40 ile “otel odasında kalmak” olduğunu ortaya koydu. Başka birilerinin kısa süre önce terk ettiği bir odada saatlerini geçirmek tüketiciyi endişelendiriyor.

İKTİDARA ÇAĞRI…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önemli konularda meclise önerge verir, konuyla ilgili yorum yapar… Gürer, iş yaşamında var olan bazı sorunları sıraladı ve iktidara şu önerilerde bulundu:

-İktidar öncelikle, üniversiteli işçilerin 5 yıl önce sözleşme ile tanının özlük haklarında düzenleme sağlasın.

-Çırak ve stajyerlerin işe başladığı tarihten itibaren yaşlılık sigortasına çalıştıkları sürenin başlangıcı kabul etsin.

-SGK öncesinde anne olan kadınların, askerlik süreci gibi annelik sürecine borçlanma hakkı tanısın.

-Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca çalışanın mağduriyetini gidersin. Emeklilik hakları verilsin.

-Fazla mesailerini düzenle alabilmelerini ve mobing uygulamalarının sonlandırılmasını sağlasın.

-Taşeron firmalarda kalanlara da kadro verilsin. Kamuda tüm taşeron işçiler kadrolara alınsın. Belediye şirket çalışanları belediye kadrolarına alınsın.

-İş cinayetlerinde Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü olmak ayıbından ülkemizi kurtarsın.

-İşsiz 2 milyon üniversite mezunu gence ve milyonlarca iş arayana iş olanağı yaratacak uygulamalar yapsın…

-Geçici, mevsimlik, TYP çalışanı ve MEB’de 10 ay çalışıp girdi çıktı yapılarak çalıştırılanlara sürekli iş ve kadro verilsin.

-Asgari ücret tutarı kadar olan tüm ücretlerden vergi alınmasın…

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in istekleri, makul istekler. Bakalım bu istekler, iktidar tarafından dikkate alınacak mı?