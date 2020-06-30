Süs havuzuna giren çocuklar ölüme kulaç atıyor

Hava sıcaklıkları 30’lu derecelere çıkınca süs havuzlarına girmek, serinlemenin en kolay yolu oluyor. İçerisinde elektrik kabloları olan, fıskiyelere bulunan süs havuzları çocuklar için son derece riskli.

Bütün kışı evinde geçiren çocuklar, Covid-19 salgınıyla birlikte evlerindeki hapis hayatına devam etmek zorunda kaldı. İyice bunalan çocuklar şimdi her fırsatı değerlendirmek istiyor. Ancak şehrin belli bölgelerindeki bu süs havuzları onlar için son derece tehlikeli.

Elektrik kacağı ihtimaline aldırmadan serinlemek için havuza giren çocuklar, bu küçük havuzlara dalarak ve atlayarak giriyor. Buradaki fıskiyeler de suya dalan çocuklar için büyük risk oluşturuyor.

SEYYAR HAVUZLAR

Daha önce çocukların bu ihtiyaçları yerel yönetimler tarafından gideriliyor ve mahallelere seyyar yüzme havuzları götürülüyordu. Böylelikle çocukların eğlenmesi ve havuza daha güven içerisinde girmesi sağlanıyordu. Covid salgını nedeniyle bu yıl bu proje gerçekleştirilemeye bilir ancak yine da çocukların süs havuzuna girmelerinin önüne geçmek gerekiyor. Önceki yılarda yaşanan kazaların benzerlerini yaşamamak için, süs havuzlarına giren çocuklara engel olunması gerekiyor.

Yarımca’da TIR sıkıntısı büyüyor

Körfez Yarımca bölgesinde bulunan limanın faaliyete geçmesinin ardından TIR parkları ve trafiği sorun olmaya başladı. Yük almak ya da indirmek için limanın etrafındaki yol kenarlarını mesken tutan TIR sürücüleri, sağlı sollu olarak araçlarını park ediyor, park yeri bulamayan sürücüler ise araçlarını ikinci sıraya çekiyor. Hava karardığında fark edilemeyen TIR araçları olası bir kazaya davet çıkartıyor ve yolun daralmasına neden oluyor.

Gönüllerince park etme özgürlüğünü kendilerinde bulan bu TIR sürücüleri, bölgenin yapısını şimdiden bozmuş durumda. Zaman zaman kazalarında yaşanmaya başladığı bu alanlarda gerekli önlemler alınmalı, TIR trafiği azaltılmalı. TIR araçları kendileri için tahsis edilen park yerlerinde bekler ve liman da ihtiyaç olduğu anlarda araç çağırırsa, Yarımca’daki bu çirkin ve tehlikeli görüntü ortadan kalkmış olur.

İsmail Özkar, yeni Vali Yavuz’u ziyaret etti

Ordu’dan ilimize gelen yeni Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ziyaret kabul etmeye devam ediyor. Vali Yavuz’u ilk ziyaret edenlerden biri de BaşiskeleMehmetağa Mahallesi’nin efsanevi muhtarı İsmail Özkar oldu. Özkar, Vali Seddar Yavuz’u ziyaret ederek yeni görev yeri için hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Yavuz’da muhtarların kentlilik bilinci için önemli makamlar olduğunu hatırlatarak, gündemde olan Covid salgını ve tedbirleri üzerine bilgililer verdi. Sohbet şeklinde gecen görüşmenin ardından günün anısına fotoğraf çekildi.

Belediye personeli bunu yaparsa…

Engelli bir vatandaşın haklı tepkisini dile getirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir araç sürücüsü, Yürüyüş yolu üzerinde bulunan engelli park alanına aracını park etmiş. Bu durumu görüntüleyen vatandaş, fotoğrafı bize ileterek yapılan bu davranışı kınadığını söyledi. Duyarlı vatandaş “Belediye personeli bunu yaparsa başkası ne yapmaz ki” dedi.

KOBİS, arada sırada bu bisikletleri kontrol etsin

KOBİS adıyla şehrin muhtelif yerlerine konan ve kent kartla çalışan bisikletler S.O.S. vermeye başladı. Bazı bisikletlerin seleleri, bazıların direksiyonları bazılarının ise pedalları bozuk. Arıza yapan bisikletler ise kullanılamıyor. Kullanılanlar ise tehlikeli bir sürüşe neden olabiliyor. İlgili firmanın periyodik olarak bu bisikletlere bakım yapması şart.