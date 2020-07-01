Kocaelispor ve Gölcükspor sevindi! Derince beklemede... Darıca üzdü!

Kocaeli’nin 4 profesyonel takımı da 3.Lig’lerde yer alıyor. 3.Lig 2.Grup şampiyonu Kocaelispor ile takipçisi Belediye Derince, 3.Grup’ta düşme korkusu yaşayan Gölcükspor ile rahat Darıca, ‘İptal’ kararına farklı açılardan yaklaşıyor

KOCAELİSPOR KARARA ÇOK SEVİNDİ…

Liglerin devamı sonrasında haksızlığa uğramaktan çekinen, ancak şampiyonluğunu kesin gözüyle gören efsane Kocaelispor, 14 puan farkla, kendinden emin, ama kurallara tamamen uyduğu için, uymayanlar karşısında eşitsizlik ve kondisyon farkıyla bir eksik yaşamaktan endişeli bir süreç yaşıyordu. Yeşil Siyahlılar, TFF’nin burnumuzu sürterek nazlanıp gecikmeli verdiği karar, yine de şampiyonluk sevincini yaşamamıza engel olamadı. Kutlamalar için dün yapılan toplantıda, bir program düzenlenmesine karar verildi.

BELEDİYE DERİNCE HAKKINI BEKLİYOR…

Ligde Kocaelispor’un takipçilerinden biri olan ve bu sezon tarihinde ilk kez profesyonel liglerde yer lamasına rağmen rekor üstüne rekor kıran Belediye Derincespor ise karardan şu an için tabii ki mutlu değil. Sarı Lacivertli takım, 2.lig umutlarının bitirilmemesini bekliyor. TFF de şu an için 2’nci sıra ile 5’nc sıradaki tüm takımların Play-Off oynamaları için çare arıyor. Diğer maçları oynatmayacak TFF, bu aradaki takımlara Play-Off oynatmayı planlarken bir yandan da, 2.Lig ve 3.Lig gruplarının sayısını artırarak, kulüpler birliğinin de istediği gibi çoklu gruplar oluşturup, Play-Off’taki tüm takımları bir üst sıraya çıkarmayı planlıyor.

GÖLCÜK MUTLU OLDU…

Pandemi sürecinde en ağır hasarlardan birine uğrayan takım da 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da düşmeme mücadelesi veren, ancak bu liglerde tam 35 yıldır profesyonel olarak kalma başarısı gösteren Gölcükspor, bu karardan sonra yine ligde kalışını ilan edecek. Kırmızı Siyahlılar, Türkiye’de, liglerin oynatılmasına karşı en kararlı tutum sergileyen kulüp olmuştu. Baykan Hüseyin Çardak resmi basın toplantısı yaparak, kararı hiç çekinmeden açıklamış ve TFF’den çekinmeden görüşlerini belirterek ligde oynamak istemediklerini ile getirmişti. Gölcükspor karara sevindi ve 36.yılına hazırlıklara başladı.

DARICA OYNAMAK İSTEDİ, AMA KABUL EDİLMEDİ…

Bu arada ununu elemiş eleğini asmış durumdaki 3.lig 3.Grup’ta bulunan diğer temsilcimiz Darıca G.B.’de, Başkan Arif Gülen, Hüseyin Çardak gibi dik bir duruşu gerçekleştirerek, oynama konusunda düşüncelerini açık açık söylemiş ve TFF’ye destek çıkmıştı. Gülen, maçların oynatılacak olmasının. Beraberinde haksızlığı getireceğini ve vicdanların bunu kabul temleşeceğini söylemişti. Ancak Gülen’in isteği ne karşılık, kulüplerin yüzde 79’u oynamak istemediğini söyleyince, Gülen’in düşüncesi de rafa kalkmış oldu Darıca için ise değişen bir şey olmadı.