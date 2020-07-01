Beton-asfalt belediyeciliğinin sonu, sel felaketi!

Geçenlerde Ankara’da ilginç bir rapor yayınlandı.

“Beton, Asfalt ve Sel Felaketi 2020” raporu…

Benzer bir çalışmayı daha önce hiç duymamıştım.

Birazdan rakamlar vereceğim, raporun özeti şu:

Kentlerde ne kadar fazla asfalt ve beton kullanıyorsan, sel felaketi sayısı o kadar artıyor.

Örneğin…

*1990 yılında ülkemizde sadece 19 sel felaketi yaşanmış.

*2000 yılında 50 milyon ton asfalt ve beton dökülmüş, 25 sel felaketi olmuş.

*2010 yılında 98 milyon ton asfalt ve beton dökülürken, sel felaketi sayısı 162’ye çıkmış.

*2018 yılında 114 milyon ton asfalt ve beton dökülmüş, yaşanan sel felaketi sayısı 328 olmuş.

Yani 1990’dan 2018 yılına, sel felaketi sayısı 19 kat artmış.

Raporda ilginç bir noktaya da dikkat çekiliyor, şu ifadeler kullanılıyor:

“Bugün Türkiye yılda 20 milyon ton buğday üretirken, 40 milyon ton asfaltı serip, 80 milyon tona yakın çimentoyu döküyor. Yani kişi başına çeyrek ton buğday üreten ülke, kişi başına yarım ton asfalt, bir ton çimento döküyor. Sel felaketlerinin sorumlusu, asfalt-beton belediyeciliği zihniyetidir.”

Raporun özünü sizlerle paylaşmaya çalıştım.

Rapor demek istiyor ki:

*Türkiye “asfaltkolik” ve “betonkolik” oldu.

*Bunun bedelini de “sel felaketleriyle” ödüyor.

50 yaş üstündekiler hatırlar, eskiden şehirlerin caddeleri “arnavutkaldırımı” ile kaplanırdı.

Sonra “asfalt-beton modası” çıktı, arnavutkaldırımları sökülüp asfalt veya beton döküldü.

Hatta sökmeden o güzelim taşların üzerine asfalt döktüler.

Oysa o taşların arasından yağmur suları toprağa karışıyordu.

O taşlar, rutubeti emiyordu.

Sık sık altyapı çalışmalarının olduğu kentlerde, o taşlar “kazı kolaylığı” sağlıyordu.

Taşları kaldır, tekrar döşe, büyük kolaylıktı.

En önemlisi de doğal bir malzemeydi.

Kentlere “nostaljik” bir hava katıyordu.

Kaybettik hepsini.

Şimdi sağımız solumuz, önümüz arkamız her taraf asfalt veya beton!

Helal olsun bize!

Ne diyeyim…

Önerene de uygulayana da teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kararıyla İzmit Körfezi’nin iki yakası dün sabahtan itibaren birleşti.

Gölcük Otogarı’ndan kalkan “Hat 700” otobüsleri, Değirmendere, Karamürsel ve Altınova’dan yolcu aldıktan sonra Osmangazi Köprüsü’nü geçerek Gebze, Çayırova, Fatih Marmararay’a kadar yolcu taşımaya başladı.

Bu hattın açılmasını 4 yıl önce CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Orhan Tanış önermişti.

Yapılan fizibilite çalışmalarından sonra öneri uygun görüldü ve yaşama geçirildi.

“Hat 700” otobüs işletmesinin, İzmit Körfezi’nin iki yakasında oturan halkın ulaşım ihtiyacını büyük oranda gidereceğini sanıyorum.

Öneren Meclis Üyesi Orhan Tanış’a da, uygulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da teşekkür ediyorum.

Beş merkezli dünya

Dikkat edin, gelişen olaylar dünyayı “5 merkezli” hale getiriyor.

Hani eskiden, Sovyetler Birliği yıkılmadan önce, ABD’yi de katarak “2 kutuplu dünya” diyorduk ya…

Şimdi dünyada 5 merkez var:

*ABD

*ÇİN

*AB (Avrupa Birliği)

*RUSYA

*HİNDİSTAN

Dünyaya artık bu gözle bakmak gerekir.

Virüsün kaybettirdikleri

Araştırma sonuçları şöyle:

*Geçen yıla göre turizm geliri kaybı, yüzde 96.

*Son 4 ayda işini kaybetme oranı, yüzde 20.

*Hane bazlı ekonomik gelir kaybı, yüzde 40.

*Gelecek ekonomisinden endişe duyanların oranı, yüzde 61.

*Uzaktan eğitim sisteminden memnuniyet oranı, yüzde 32.

*Adalet sistemine duyulan güvenin oranı, yüzde 27.

MAK Araştırma Şirketi’nin “virüsün kaybettirdikleri” üzerine hazırladığı rapor böyle.

Tabii bu rakamlar, 15 Haziran rakamları.

Salgın sonunda mutlaka daha net sonuçlu araştırmalar yapılır.

2 görüş

*”Parti-devlet bütünleşmesi, parti dışındaki büyük çoğunluğu dışlamış ve ötekileştirmiştir. Başlı başına bir ayrımcılık yaratmıştır. ABD ve FETÖ yıllardır zaten bu sonuç için uğraşmadılar mı?” Prof. Dr. Erol MANİSALI

*”Günümüz insanı her şeyin fiyatını biliyor, ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor.” Oscar WİLDE