Bundan sonra…

Bilimkurgu filmleri seyredenler ya da fantastik kitaplar okuyanlar aşinadır.

Birçoğunda teknolojik gelişmelerle insan hayatının nasıl şekil alacağına ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlara dair çeşitli kurgular vardır.

Bir manada bugün Covid19 sonrasına yönelik tartışmaların işaret ettiği gibi.

Ki bu tartışmaların da odak noktası, Covid19’un sonrasında dünyanın nasıl şekilleneceği.

Biz de biraz bunun üzerinde düşünelim:

Teknolojik gelişmenin hızlanması dünya da sosyolojik olarak birey olma kavramını ön plana çıkarmış bunun neticesinde de hayatın akışı bireyin kendi kendine yeterliliği üzerine inşa edilmiştir.

Mesela bugün Covid19 sayesinde herkesin evlere kapanması zorunluluğu meydana geldiğinde, sosyal medya ve internet sayesinde her türlü ihtiyaç karşılandığı için insan kendi kendine yeterlilik gösterebilmektedir.

Nitekim eski kuşakların evlerde olmaktan daha çabuk sıkılıp sokağa çıkma konusunda aceleci davranmalarında, teknolojiyi bu noktada kullanamamalarının payı büyük olsa gerek.

Teknoloji sayesinde her türlü imkana ulaşmak kolay ve ucuz olduğu için, ileride insanların yaşamlarının daha sade ve lüks tüketimden gittikçe uzaklaşan bir hayat tarzına evrileceğini düşünmek mümkün.

Bugün bir çok haber ve magazin programının Youtube’a taşınması, bir bilgisayar bir kulaklıkla tüm dünyaya ulaşabilmeleri, sadelik ve ucuzlukla kastettiğim fikre önemli bir örnek.

Covid19 ‘dan sonra insanoğlunun virüslerle yaşamı öğrenecekleri bir sürece girdiği herkesçe malum. Bu durumdan derinden etkilenecek sektör ise eğitim olacak gibi görünüyor.

Öyle ki, ilerleyen dönemlerde okullar tamamen kalkmasa da, uzun dönemdir belli yerlerde devam eden online eğitimin dünya geneline yayılacağı da düşünülebilecekler arasında.

Bu durum günün sonunda eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan, daha ekonomik bir sisteme de zemin kurabilir. Zira ülkemizde son dönemde özel okul fiyatlarının fahiş rakamlara ulaşmasının, genel olarak sosyal etkinlik ve yabancı dil eğitimi farkından kaynaklandığı düşünüldüğünde, online eğitim ile bu farkların büyük oranda ortadan kalktığı, dolayısıyla daha ucuz bir eğitimin söz konusu olabileceği de ihtimaller dahilindedir.

Siyasal açıdan bakıldığında ise; her ne kadar günümüzde Covid19’la beraber totaliter lider yönetimlerinin dünyada arttığı gözlense de ilerleyen dönemlerde bireysel hak ve özgürlüklerin hakimiyetinin siyasal sistemlerin temeline oturacağı, bunun sonucunda farklılıklara hoşgörü kavramının bu yapıda öne çıkacağı düşüncesini taşımaktayım.

Mesela bugün ABD de yaşanan “black lives matter” olayını bu açıdan ele alabiliriz. Bu bağlamda muhalefet etme yöntemi olarak sokakta pankart açma yerine, internette “dislike” etmenin daha etkili bir yöntem olarak kullanıldığı bir döneme de girilmiştir.

Kısacası “bundan sonrası”na dair düşünür ve yazar Dücane Cündioğlu’nun dediği gibi: Dünya artık “elektro manyetik” döneme girmiştir. Bu dönemden itibaren hayatın her alanında organik bağlar yerini dijitale bırakacak gibi görünüyor...

Saygılarımla…