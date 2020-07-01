Mesafeli Kabare’de fiziksel mesafeye dikkat…

Haziran ayının başlarından itibaren Covid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı.Yaşanılan tehlikenin görece azalması ve kontrollü biçimde günlük işlerimize dönebiliyor olmamız elbette hepimiz için sevindirici. Fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyarak “yeni normal” diye adlandırılan sürece uyum sağlamaya çalışıyoruz.

Bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da çalışmalarına başladı. “Mesafeli Kabare” isimli bir oyunla, pandemi süreci ve Covid-19 salgınının toplumsal olarak yansımaları mizahi bir dille sahneye yansıtılmaya çalışılacak.

Oyun, 12 ilçenin tamamında açık havada seyircisiyle buluşacak. Oyunu izlemek için gelen seyircilerin, mesafeli bir şekilde oturtulacağı ve Türkiye’de ilk kez böyle bir projenin hayata geçirildiği belirtiliyor. Ayrıca rejinin de mesafeli olacağı ve oyuncuların birbirleriyle çok fazla temas etmeyeceği açıklandı. 8 Haziran’da provaları başlayan oyun, Temmuz ayının ilk haftasından Eylül ayına kadar açık havada Kocaeli seyircisiyle birlikte olacak.

Tiyatroda provalara başlandığını oyuncu arkadaşlarımın sosyal medya hesaplarından görmüştüm. Akşamüzeri Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nin önünde yapılan provaları çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izliyorlar. Ben de bu vesileyle uzun bir aradan sonra SDKM’ye gittim. Yaşadığımız sürecin sahneye taşınacak olması ve aylar sonra tiyatroyla buluşmak elbette heyecan verici. Fakat özellikle oyunun izleyiciyle buluşması noktasında yeterli önlemin alınabileceği ya da fiziksel mesafenin gerektiği şekilde korunabileceği noktasında endişelerim var.

Yaz aylarında özellikle ücretsiz yapılan etkinliklere yoğun bir katılım olduğunu biliyoruz. Halkın yoğun ilgisi nedeniyle fiziksel mesafenin korunmasında sorunlar yaşanabileceğini düşünüyorum. İzleyicilerin alana alınması ve yerleştirilmesi sırasında önlem alınabilir ancak ilk gösterimin yapılacağı Sekapark Uçurtma Tepesi, çok da kontrol edilebilir bir alan gibi görünmüyor. İzleyiciler en başta mesafeli biçimde yerleştirilse bile oyun başladıktan sonra sahneyi göremediği ya da duyamadığı için yer değiştirmeler başladığında buna müdahale etmek zor olacaktır.

Açık hava tiyatrosu fikri, provaların başladığı andan itibaren olumlu bir hava estirmeyi başardı. Ancak organizasyonun çok iyi yapılması, halkın ve oyuncuların sağlığının herşeyin önünde tutulması gerektiğini vurgulamak lazım. Gösterinin yapılacağı mekanların daha kolay kontrol edilebilir alanlar olması, oyuncular ve teknik ekibin fiziksel mesafeyi koruyabilmesi için yeterli olanakların sağlanması oldukça önemli.

Açık hava sineması etkinliğinde de insanların sanattan uzak kalmaması gerektiğini yazmıştım. Fakat organizasyonun ne kadar önemli olduğunu orada da görmüştük. İki ayrı film gösterimi yapıldı ve ikisine de yoğun bir ilgi söz konusuydu. Yoğun ilgi nedeniyle neredeyse bir izdiham yaşandığını, bazı kişilerin filmi izlemekte zorluk çektiklerini, hatta Yahya Kaptan’da küçük çaplı bir kavga çıktığını anlatanlar oldu. Film gösteriminin izleyicilerin araçlarının içinde gerçekleşmiş olması önemli bir avantajdı. Açık hava tiyatrosunda ise insanların araçlarının içinde olmayacaklarını da hesaba katmak gerekiyor.

Oyunu izlemek isteyenlere de buradan tekrar bazı uyarı ve hatırlatmalar yapalım. Her ne kadar sosyal hayatımıza dönmeye çalışsak da riskin hala devam ettiğini unutmayalım. Kendimizin ve çevremizdekilerin sağlığını riske atmamak için tedbirlere devam edelim ve yapılan uyarıları dikkate alalım.