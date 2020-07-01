Sivas Katliamı ve; İNSAN CANINA KIYMAK…

Bundan 37 yıl önce, Sivas’ta korkunç bir insanlık dramı yaşandı.

“Pir Sultan Abdal Şenlikleri” sırasında, Kültür Merkezi’nde, karşıt gruplar arasında taşlı sopalı çatışma çıktı.

Daha sonra, binlerce gözü dönmüş fanatik insan, “konuk sanatçıların” kaldıkları Madımak Oteli’ni sardı, oteli ateşe verdiler ve çoğu sanat insanı 35 kişinin yanarak ve boğularak ölümüne neden oldular.

Olay sonrası, 190 kişi gözaltına alındı. Yargılama sonucu 33 sanık idama ve 15 sanık 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldılar.

2002 yılında idam cezası yürürlükten kaldırıldı, idam cezaları müebbet hapse çevrildi.

Bu korkunç olayın kurbanı olan insanlar, o fanatik insanlara göre; “farklı mezhep ya da siyasi değerlere sahip” oldukları için öldürüldüler!

Belki de, bu insanlık dışı olaya katılanlar, “düşünme ve kendi iradeleri ile karar alma” bilinç ve gücüne sahip olamayan, zavallı insancıklardı!

Belki de; “din üzerinden çıkar sağlayan” birilerinin kullandıkları maşalardı!

Cehaletin egemen olduğu toplumlarda, insanların kolay gaza ve galeyana geldikleri bir gerçektir!

Olaya, İslam dininin gerçekleri açısından bakalım.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı “Kur’an-ı Kerim Meali” ni inceleyin;

Nisa Suresi 29,30,92 ve 93, Maide Suresi 32, En’am Suresi 151, İsra Suresi 33 ve Furkan Suresi 68 ve 69. Ayetleri, “Adam öldürmenin yasaklarını” açıklıyor!

Örneğin, En’am suresi 151. Ayette; “Allah’ın haram kıldığı canı öldürmeyin” diyor Yaradan.

Ama, bu gerçeği pek çok insan bilmiyor!

Çünkü, Yaradan’ın emirlerini Kur’an’dan değil, yoz-yobaz takımından öğrendiğini sanıyor!

Dünya kurulduğundan beri insan, insanın ve Allah’’ın yarattığı diğer canlıların canına kıyıyor!

İşte, bu noktada “LAİK DEVLET” gerçeği ortaya çıkıyor.

“Laik Devleti din düşmanlığı” gibi anlatan ahlaksız yalana kanıyor insan.

Oysa, her insan inancıyla ve yaşarken yaptıklarıyla Allah’a karşı hesap veriyor.

Bir insanın dini inancı, mezhebi ne olursa olsun, önemli olan “insanlığa yararlı, AHLAKLI insan olmak” değil mi?

Laik Devlet, tüm inançların özgürce, korkusuzca yaşanması için temel bir güvencedir. Dinsizlik değildir!

“İnsanı sömürmek” için dini bir “araç” gibi kullanan ahlaksız yaratıkların kirli yalanlarına ve alçakça oyunlarına gelmemeli, “Yaradan’dan ötürü yaratılmışı sevmek” değerinde birleşmeli, barış içinde İNSANCA yaşamayı seçmeliyiz…

37 yıl önce, “insanın vahşeti” örneği olan Sivas Katliamı-Madımak yangını olayı, bir “insanlık utancı ve günahı” olarak insanlık tarihinde bir ibret örneği olarak kalacaktır.

Yitirdiğimiz o güzel insanların anıları önünde saygı ve rahmetle eğiliyor, insanlığa “sevgi ve hoşgörü ile yaşama” bilinci diliyorum…