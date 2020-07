Irkçılık genetik midir?

Amerika’da polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren George Floyd’un ölümüyle gündeme gelen ırkçılık, tek ve homojen şekilde gelişen dünya düzeninin inşa ettiği sonuçlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, ırkçılığın sosyolojik boyutları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Irklara ve insanlığa hümanist bir bakış açısıyla bakıldığında bütün insanlığın birbirine denk olarak dünyaya geldiğini belirten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, ırkçılığın sosyal öğrenme ve model alma faktörlerinin etkisiyle ortaya çıktığını kaydederek şunları söyledi:

ÇEVRENİN ETKİSİ

“İnsanlardan biri diğerinden üstün veyahut biri diğerinden daha az değerli değildir. Çocukluğun ilk dönemlerinde gelişen evrimsel dürtülere dayanan bireyler, kendileri gibi insan niteliklerine sahip olanları diğer varlıklardan ayırt ederek insanlar arası bir eşitlik değeri geliştirir. Birçok sosyal deneyde bebeklerin ve küçük çocukların ırk, görüntü ve davranış ayrımı yapmadan farklı görüntüdeki insanlara aynı şekilde davrandıkları gözlenmiştir. Bu şekilde hayatına başlayan çocukların ilerde ırkçı bireylere dönüşmesinde sosyal öğrenme ve model alma faktörlerinin etkisi görülebilir. Yüksek oranda ebeveynlerinin, daha sonra ise çevrelerinin etkisi ile çocuklar karşılaştıkları yeni bilgileri zihinlerinde kavramlaştırırlar. Bu kavramsallaştırmaya çocukların farklı ırktan biri ile karşılaştıklarında ne düşünecekleri, hissedecekleri, nasıl davranacakları ve hangi yargılara varacakları da dâhildir. Irkçı düşüncelere sahip olan aile ve toplumların çocukları, ergin olduklarında kendi çabaları ile bu oluşan ırkçı düşünce şemalarını bozup tekrar yapılandırmadıkları sürece kendileri de ırkçı düşüncelere sahip bireylere dönüşebilirler.”

TOPLUMSAL RUH HALİ

Irkçılığa zemin hazırlayan veya onu besleyen, onun dışavurumuna etki eden toplumsal ruh hallerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Bunları, gözlemin ve gerek akademik gerek akademi dışı analizlerin önemli bir odağı haline getirmek önemli. Geçmiş, bugün ve gelecek arasında bu sayede bağ kurabiliriz. Tarihte norm olan fakat artık aşılmış kabul edilen bir olgunun, ne şekilde varlığını sürdürdüğünü ve neden, nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışmak da böyle mümkün olabilir. Bu gibi olayları, münferit ve talihsiz vakalar olarak değerlendirmemeli, dönüşen yapılar içinde sürekliliğini devam ettiren yapıları, söylemleri, mekanizmaları ve ruh hallerini ortaya çıkarabilecek bir kesişim alanı olarak ele almalıyız” dedi.

IRKÇILIK KAVRAMI

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, feminizm kavramının değiştiği gibi ırkçılık kavramının da zamanla değişikliğe uğradığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nasıl ki Feminist Terapinin gelişmesi ile erkekler karşısında ayrımcılık gören kadınların haklarının savunulması olan feminizmin anlamı, din, dil, ırk, cinsel yönelim ve benzeri her türlü gruplar arası farktan kaynaklı ayrımcılığa maruz kalan bireylerin haklarının gözetilmesi olarak değişti ise ırkçılık kavramının da aynı bu şekilde değiştiğini söyleyebiliriz. Öncesinde sadece ırk ve ten renklerinin farklılığından dolayı gelişen ırkçılık düşüncesinin, toplumların özelliklerinden dolayı her türlü farklı bileşene göre gruplaşma ve zorba - mağdur ilişkisine dönen bir sürecin içinde olduğu görülüyor. Sadece insanları beyaz, sarı, kahverengi ve siyah olarak ayırmak değil, toplumsal davranış biçimleri, gelenekler ve inançlar gibi çeşitli bileşenlere göre bir grubu diğerine göre üstün görme durumunun da ırkçılık kapsamına girdiğini ifade etmek yanlış olmaz. Örneğin Hint kökenli bir bireye ırkçılık yapmanız için illa ki ten rengine atıfta bulunmak zorunda değilsiniz. Köri gibi koktuğunu söylemek de ırkçılıktır.”

EMPATİ DUYGUSU

Sadece ırkçılık konusu için değil, genel olarak empati duygusu daha az olan kişilerin başka bireyleri incitecek davranışlarda bulunma ihtimalinin daha fazla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Irkçılığa maruz kalan kişide oluşan öfke, üzüntü ve korku duygularına karşı empati kuramayan bir kişinin kasıtlı durumlarda vicdan duygusu hissetmeden karşı tarafı incitebileceği açıktır. Beynimizde empati işlevini sürdüren İnsulada bir sorun olmadığı sürece herkes empati yapabilir. Fizyolojik bozukluklardan kaynaklı empati yoksunluğu olan antisosyal bireyleri bir kenara koyarsak, toplum refahı için bütün bireylerin empati duygularını geliştirmekten sorumlu olduklarını ifade edebiliriz. Yalnızca patlak veren olayların ertesinde ve onların taze etkisiyle değil, yaşadığımız her an ve topluma katıldığımız her durumda bu soru üzerine düşünmeyi hatırlamamız gerekiyor” dedi.

YABANCI KORKUSU

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, ırkçılığın asla genetik olamayacağını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Irkçılık öğrenilen ve öğretilen düşünsel bir kavramdır. Irkçılıkta önemli olan şey; bireyde yabancı korkusunun yoğun yaşanması ve de bireyin farklılığa karşı geliştirdiği savunma mekanizmasıyla ilgilidir. Günümüz ve günümüzden yüzyıllar öncesi dahil olmak üzere ırkçılığı doğuran, körükleyen ve besleyen etmenin sosyal öğrenme, model alma ve sonradan öğrenme olduğunu düşünmek yanlış olmaz.”

Hat 700’ün bilet fiyatları pahallı bulundu!

Gölcük’ten Gebze’ye hizmet verecek ve Osmangazi Köprüsü’nün kullanılacağı Hat 700 belediye otobüsü, 1 Temmuz’dan itibaren seferlerine başladı.

Gazetemize mail gönderen okurumuz, Hat 700’un bilet fiyatlarının pahallı olduğunu belirtti… Okurumuz şu değerlendirmede bulundu;

“Hat 700 otobüs seferinin başlayacağı yıllar öncesinden söz verilmişti. Ümitle bekledik. Fakat beklentilerimiz otobüs bilet fiyatının 25 TL olduğunu öğrendiğimizde hayal kırıklığına dönüştü.

1-) Adapazarı treni faaliyette iken Gölcük-Karamürsel ilçelerinde ikamet edenler Tütünçiftlik ve Hereke' ye vapur ile geçerek Gebze ve İstanbul' a çok daha ucuza gidebiliyordu.

2-) Halen Büyükşehir tarafından işletilen Hat 200 Otogar-Kartal arasında tam yolcu taşıma ücreti 10,5 TL olup, Gölcük-Gebze arasında belirlenen bedel ile mukayese edildiğinde ücretin ne kadar yüksek olduğu açıkça görülmektedir.

İlimizin güney ilçelerinde oturanların cezalandırılmaması, bu hizmetin kamu yararı olarak görülmesi ve tam bilet fiyatının makul bir bedele indirilmesi için konu Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin görüşlerine sunulur.”

Büyükşehir Belediyesi, iyi bir hizmet verdi…

Körfezin iki yakasını birbirine bağladı…

Bilet fiyatları konusunda yeni bir araştırma yapsa iyi olur…

Akülü sandalye çağrısı yapıldı

Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, engelli bir anne için akülü sandalye çağrısında bulundu. Başkan Bat, “Değerli arkadaşlarım. 4 kişilik aile ve bir çocuk tekerlekli sandalyede, anne tekerlekli sandalyede ve baba Büyükşehir Belediyesi’nde Temizlik İşleri Personeli. Acil akülü sandalye ihtiyacı vardır. Yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Lütfen duyarlı davranalım ve annemizi özgürlüğüne kavuşturalım. Telefon 0 532 350 50 59.’ dedi. Duyarlı vatandaşlar, Hasan Bat ile irtibata geçebilir.

Milli Piyango’da yeni bir dönem

Demirören Sisal spa ortaklığında kurulan Sisal Şans 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başlıyor. Sisal Şans, Milli Piyango’yu dünya standartlarındaki teknolojik yapısıyla geleceğe taşırken heyecanlı bir şans oyunları deneyimiyle şeffaflıktan da ödün vermeyecek. Yeni dönemindeki ilk çekilişini 2 Ağustos’ta gerçekleştirecek olan Sisal Şans, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısıyla sektöre getireceği yeni oyunlarla, şeffaflık esasıyla oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunacak.

CHP’li Salih Gün’den AKP’li başkana tebrik

Geçmişte üç dönem kapatılan Tavşancıl Belde Belediye Başkanlığı’nı yürüten ve bir dönem de CHP Kocaeli Milletvekilliği yapan Salih Gün, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i çalışmasından dolayı takdir etti. Başkan Şayir’in sosyal medya hesabından yaptığı, SEDAŞ ile Tavşancıl Mahallesi Mehmet Günel Caddesi’nde elektrik hatlarının yer altına alınma çalışması paylaşımının altına yorum yapan CHP’li Salih Gün, Başkan Şayir’i yapılan çalışmadan dolayı takdir, ederken çalışmaların tüm mahalleye yayılmasını da istedi.