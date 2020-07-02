Ayasofya yeniden camiye dönüştürülebilir mi?

Ayasoyfa ile ilgili tartışmalar şu sıra gündemdeki yerini koruyor. Ayasofya, 1931 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmış ve 1934 yılında müze olarak kullanılmasına karar verilmişti. 500 yıllık ecdat mirası bu anlamlı yapı, sadece Bakanlar Kurulu ile müzeye çevrilebilmişti.

Aradan geçen bunca zamana ve halkın yoğun talebine rağmen bırakın yeniden camiye çevrilmesini, bu konu gündeme bile getirilememişti. Bir yanlış sanki düzeltilemezmiş ya da o gün alınan karar sanki değiştirilemezmiş gibi bir hava oluştu. Hani neredeyse anayasanın ilk dört maddesi gibi tartışılması bile teklif edilemezdi.

Zaman herşeyin ilacı olduğu gibi Ayasofya’nın özüne dönme konusunda da reçete olmuştu. Sadece Ülkücüler ve Alperenler değil, artık toplumun tüm kesimlerinden bu konuda sesler yükselmeye başladı. Yahya Kemal’in “kökü mazide olan atiyim” dizelerinde olduğu gibi, geçmişini bilen nesil bu duruma daha fazla sessiz kalamazdı. Geçmişi bilmek, kusurlu olanları düzeltmek gerekiyordu. Bu anlayış ile bugünlere gelindi ve artık Ayasofya ile ilgili tabular yıkılmaya başlandı.

Önce Fetih Suresi okundu, şimdi de gözler Danıştay’ın vereceği kararda… ABD izin verir mi, şu lobi ne der, bu azınlık ne der diye soran neredeyse yok! Burada Danıştay’ın vereceği karara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan bir cami, neden Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden eski haline dönüştürülemiyor? Bu konuda karar verici merci niçin Danıştay? Her ne olursa olsun, surda açılan bu gedik, ama bugün ama yarın mutlaka kapanacaktır. Dolayısıyla Ayasofya da bir gün özüne dönecektir. Buna artık hiç olmadığı kadar inanıyorum.

Kocaelispor şampiyon mu oldu?

TFF; 2. ve 3. Lig maçlarının önce oynatılmasına, ardından da yapılan eleştirileri dikkate alarak oynatılmamasına karar verdi. Bu kararın ardından birçok takım şampiyonluk kutlamasına erkenden başladı. Bu kutlamaların henüz resmi açıklamalardan önce yapılması kafaları daha da karıştırdı. Çünkü bu konuda verilmiş bir tescil kararı yok. Şu an sadece liglerin oynanmamasına karar verildi. Küme düşme olacak mı olmayacak mı, birinci olan takımların şampiyon olmasına karar verilecek mi verilmeyecek mi belli değil!

Erkenden havaya girip farklı bir karar çıkarsa ne olur? Bu yıl oynanmamış kabul ediyoruz ve bu şekilde tescil ediyoruz derse TFF, ne olacak? Federasyonun bu konuda farklı kararlar aldığına yakın zamanda şahit olmuştuk. Umarım ve ümit ediyorum ki, böyle bir olumsuz karar alınmaz. Yoksa bu bir kent için büyük bir yıkım olur. Şampiyonluğu sonuna kadar hakeden bir kulüp için, TFF’nin resmi olarak “Şampiyon Kocaelispor!” açıklamasını dört gözle bekliyorum.