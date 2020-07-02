Yürekli insanlara selam olsun…

Sabah olmuştu gün yeni yeni aydınlanmaya başlamıştı, kocasını Çanakkale’ de kaybetmiş Nermin teyzenin çocuğu deniz kenarına inmiş avaz avaz bağırıyordu. Büyük bir telaşla bir şey mi oldu diye fırladı herkes. Deniz çarşaf gibi duruyordu. Başımızı sağa doğru çevirdik ve karşımızda kocaman zırhlı savaş gemileri. Ne olduğunu anlayamadan ard arda gümmm gümmmm sesleri gelmeye başladı. Kafamızı korku ile iyice sağa çevirip baktığımızda fabrika ( Şakayık fabrikası) tarafından duman çıkıyordu. Daha bıyıkları yeni terlemeye başlayan abim Nazmi ellerini yumru yapmış kaşlarını çatmış keskin gözleri ile olayı izliyor bir yandan da “- Allah belalarını versin Karamürsel’i işgale başladılar” diye bağırıyordu. O düz deniz bile korkudan dalga dalga olmuştu.

Birden annem abimle beni içeri çekti ve gördük ki İngiliz askerler Kaymakamlığa doğru ilerlemeye başlamıştı. Abim Nazmi evden kaçtı arkadaşlarını topladı doğru Küçükdere’ye koştular. Orada mevzilenmiş hazır kıta büyüklerimize ulaşmak istediler ama nafile çoktan çatışma çıkmıştı bile. Öğlene doğru karaya çıkan İngiliz askerleri fazla tutunamadan gemilere tekrar binerek gittiler. ( 25 Haziran 1920 )

Büyükler Samanlı dağlarının farklı yerlerine mevzilere kimi de doğrudan savaş bölgelerine gitmişlerdi. Abim Nazmi ve biraz daha büyük yeni yetmeler de evlerde hazırlık yapmaya başladılar. Bir kere gelen bir daha fazla kuvvetle gelirdi. Fedai İsmail, Canımoğlu Mustafa, Osman kaptanlar korkusuzca İstanbul’dan aldıkları silahları Anadolu’ya göndermek üzere tekneleri ile durmadan taşıyorlardı. Gelen silahlar Tavşanlı da kağnılara yükleniyor İnegöl üzerinden Anadolu’ya taşınıyordu.

11 Temmuz günü Ereğli istikametinden 400 kişilik Yunan taburu denizden de İngiliz torpidosu Karamürsel’ e girmiş, Ereğli’yi talan etmişlerdi. Pazarköy’ de girmedikleri ev bırakmamışlardı. Akçat köyünden Ahmet oğlu Halil’i, Keleş oğlu Mehmet Şükrü’yü, Boşnak Beşer’i, Nazif’i ve 3 kişiyi daha öldürmüşlerdi. Bursa’ya doğru devam ettiler. 29 kişiyi de yanlarına alıp gittiler.

18 Temmuz’da İstanbul’dan vapur ile tekrar 400 kişilik Yunan taburu geldi. Padişah yanlısı Kaymakam vekili Yalovalı Refik Bey “-Kaçmayın! Yunanlılardan zarar gelmez” dediği için halk kaçmamıştı. Ama Pazarköy ve Bursa yönlerinden gelen birlikler, 4 dağ topu ile ateşe başlayınca işin korkunçluğu anlaşılmıştı. Halk korku ve çaresizlik içinde evlerine kapanıyor. Terzi Laz Mevlüt ve 85 kişi Karamürsel’i müdafaa ediyorlardı.

Ertesi gün 15 yaşından yukarı Muhacir Veysel, Demirci Remzi, Boşnak Rasim, Viran Ali ve adını sayamadığım birçok insanımızı Kaymakamlık önünde kurşuna dizdiler. Günlerce sürdü mücadele. Karamürsel halkı mücadeleden vazgeçmedi.

1921 yılında Samanlı dağlarını mesken tutan Gökbayrak Taburu, Mehmet Efe, Ne Olursa Olsun Taburu, Karamürsel Taburu, Demir bey, Urfalı Halil, Pomak Hasan, Adem Çavuş, Cansever Şükrü, İsmail Güneş, Çerkez Davut, Mülazım Sani Kerim gibi kahramanların gayreti sonucu tutunamayan Yunan kuvvetleri 3 Temmuz günü Bursa yönüne çekilmeye başladı. Giderken yaşlıları ile beraber Karamürsel’i yaktı, yıktılar. 4 Temmuz günü İzmit yönünden Mustafa Kemal’in askerleri kasabaya girerek tamamen düşmanı temizlemişlerdi. Karamürsel’de düşmandan geriye yanmış evler, sayısız tecavüz, sayısız ölüm kalmıştı.

Karamürsel halkını düşmana cesaretle karşı koymaya götüren, düşman karşısında ayakta durmasını sağlayan Mustafa Kemal (Atatürk)’e ve silah arkadaşlarına duydukları inanç ve güvendir.

Yarın 4 Temmuz ve Karamürsel’in Kurtuluş Bayramı. Aslında bu hafta farklı bir konu işleyecektim.

Ancak Fedai İsmail’lerin, Canımoğlu Mustafa, Osman Kaptanların, Terzi Laz Mevlütlerin, Demir beylerin, Boşnak Rasimlerin ve bütün yurtta elde kalan vatan parçasını korumak için Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yanında yer alan herkesin bu büyük gayretini yazmadan geçmek haksızlık olurdu.

Yazacaklarımızı bu hafta yazmasak haftaya yazsak bir şey kaybetmeyiz. Biliyorum birçok kişi bu hafta ne diyecek diye sabırla bekliyor.

Güneşin doğuşunun ve batışının mükemmel olduğu Karamürsel’in sorunlarını yazmamak işte o güneşin güzelliğini yaşamamızı sağlayan Kurtuluş Mücadelesi yapmış atalarımıza ihanet olur.

Kızderbent Mahallemizin verdiği mücadeleye haksızlık olur.

Biliyorsunuz bu hafta “Taş ocakları ve Beton santralinin” kurulması için Çevre Bakanlığı ve firma bir toplantı yaptı. Kızderbent mahallemizin sakinleri mahallerinde yapılmak istenen bu çalışmaya “hayır” dediler. Ve bu cesur çıkışlarını yürekten destekliyor, tebrik ediyorum. Herkesin bulunduğu yere, mahal’e sahip çıkması gerektiğine inanıyorum.

Ve bu konuda kimler çalışma yaptı ve yapacak ise onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Mahallemizi ziyaret ederek destek veren siyasilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.

Canım Karamürsel’e geçmişten bugüne sahip çıkan bu uğurda gazi ve şehit olan herkese minnet ve vefa borcumuz var.

4 Temmuz Kurtuluş Bayramı kutlu olsun.