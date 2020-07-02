Fethiye Caddesi daraltılmasın

Önceki gün İzmit Belediyesi’nin Fethiye ve İstiklal Caddeleri için hazırlattığı üç projenin tanıtımına katıldım. Fethiye Caddesi’nin ortasında düzenlenen toplantıda, Başkan Fatma Kaplan Kaplan Hürriyet, üç projeyi de enine boyuna anlattı. Görsellere baktığımızda her biri birbirinden güzel görünüyordu. Hatta basın olarak biz de kendimizce en güzel projeyi seçtik. Etkileşim olmasın diye seçtiğimiz projeleri açıklamıyorum.

Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Soysal, hepimizin tercihlerini not etti. Sanırım uygulanacak proje açıklandıktan sonra bizim tercihlerimizi yayınlamayacak.

Gelelim projelere;

Dediğim gibi görsellerine baktığımızda projeler güzel görünüyor. Ama en önemlisi bu projelerin bitiş süresi. Çarşı esnafı için en önemli konu, inşaatın işlerini ne kadar etkileyeceği. Geçmişte Hikmet Erenkaya tarafından yaptırılan Fethiye Caddesi, Erenkaya’nın başına dert olmuştu.

İnşaat nedeniyle esnaf iş yapamamış faturasını belediyeye çıkarmıştı. Açık söylemek gerekirse, ben Fatma Başkan kadar cesur olamazdım bu konuda. Sonuçta yerel esnafı karşınıza almak var.

Ben, Fethiye Caddesine böylesi bir prestijli yatırımı yapmak istemem. Neden mi? Esnaftan 15-20 hatta 30 bin TL kira alan dükkan sahiplerinin kiralarını ikiye katlamasını istemem de ondan. Bu yapılacak projeler en çok dükkan sahiplerinin işine gelecek. Ama kiracı olan esnaf ayakta durabilmek için ürünlerini zamlandıracak. Bu da müşteri kaybına yol açacak.

Artık şehir merkezinin daha ferah ve daha uygun kiraların bulunduğu bölgelere kaydırılması gerekiyor. Böylesi büyük bir yatırım farklı bir yerde değerlendirilmeli. Kent esnafına yapabileceğimiz en büyük iyilik böyle olur.

Tabi bunlar benim fikrim. Projenin yapılıp yapılmayacağı ya da nasıl yapılacağı yerel yöneticilerin ve bölge esnafının takdirindedir. Ancak ben de projeler hakkında bir iki detayı önermek istiyorum. Projelerin genelinde “Nefes alma alanları” denilen oturma bölümleri bulunuyor. Çok uzun bir cadde olmayan Fethiye Caddesi’nde oturma alanlarının olması ve bu alanların tam cadde ortasında olmasını uygun bulmuyorum. Bazı alanlarda küçük su havuzlarına benzer alanlar var, bunları da uygun bulmuyorum.

Fethiye Caddesi kalabalık ve sirkülasyonu olan bir cadde. Yürüyüşü kısıtlayacak yapılardan uzak durulmalı. Su figürleri zemine değil merdiven ve duvar gibi alanlarda kullanılabilir. Dinlenme istasyonları için cafe gibi alanlarda yürüyüş bölgesini kısıtlamayacak yerlerde olmasından yanayım. Cadde daraltılmasın…

SOĞUTMA SİSTEMİ

Böylesi bir yatırımın yapılacağı Fethiye Caddesinde en elzem ihtiyaçlardan biri de soğutma sistemleri. İnsanların rahat rahat vitrinlere bakmasını sağlamanın en kesin çözümü bu soğutma sistemleri olacaktır. Kafelerde kullanılmaya başlanan ve ince borularla soğuk buhar üfleyen sistem mutlaka bu alanda kullanılmalı. Fethiye Caddesi insan kalabalığının olduğu bir cadde. Bu caddeyi tamamen altınla da kaplasak, o kalabalıkta o dekor kendini göstermez. O yüzden insanların rahatça gezebileceği bir hale sokulması çok daha uygun olacaktır.

Başiskele Belediyesinin lansmanındaki mesaj neydi?

Belediyeler, dönem sonunda bir yıllık süreci değerlendirmek amacıyla toplantılar yapar. Bu uygulama artık belediyelerde geleneksel bir hale geldi.

İlk yıl değerlendirmesi yapan belediyeler bu sene çok az. Yanlış hatırlamıyorsam sadece Başiskele Belediyesi’nin dışında bu programı yapan olmadı.

Malum bu dönem belediyeler ciddi projeler yapamadı. O yüzden birçoğu, yıl değerlendirme lansmanı yapmadı.

BAŞİSKELE

Geçtiğimiz haftalarda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü bir lansman düzenledi. Konu başlığı “1 Yılın Değerlendirilmesi” idi. Bu toplantıya vekiller, STK’lar, muhtarlar, basın mensupları davet edildi. Davet edilen konuklar arasında en ilginci ise önceki dönem belediye başkanı Hüseyin Ayaz’dı. Ayaz’ın, selefi Yasin Özlü’nün toplantısına katılması toplantıya renk katmıştı diyebiliriz.

Bir otelde düzenlenen lansman, sade bir icraat filminin gösterimiyle başladı. Film gösteriminin ardından Yasin Özlü 1 yılın değerlendirmesini yaptı.

Şimdi diyeceksiniz ki “Haftalar önceki toplantıyı neden şimdi yazıyorsun.” Evet haklısınız, geç kalmış bir yazı gibi görünüyor. Fakat son günlerde Başiskele Belediyesi’nin yaptığı lansmanın içinin boş olduğu, çok kısa sürdüğü konuşuluyor. Bununla ilgili eleştiriler ve açıklamalar yayınlanıyor. Ama o günkü toplantıda gözden kaçan bir şey var. O toplantı bir yılı değerlendirmenin ötesindeydi. Toplantıda 10 yıllık “7 Yıldızlı Kent” sloganının bitişi ve “Güzel İşler” sloganının başlangıcı anlatıldı. Belki de Hüseyin Ayaz’ın bu toplantıya davet edilmesinin nedeni de buydu.

Başiskele’ninlansmanında yeni bir çağ, yeni bir anlayışın başladığı vurgulandı. Başiskele ilçesi bundan sonra “Güzel İşler” sloganıyla hizmet verecek ve yıldızların takdirini ilçe halkına bırakacak.

Başiskele’mize “Güzel ve Hayırlı” işler dileriz…

Bedirhan’ın klibi yayında

Karadeniz kökenli olan kentimiz şarkıcılarından Bedirhan, çektiği kliplere ve bestelediği şarkılara bir yenisini daha ekledi. RS Yapımın tarafından ve Özdinç Cihan’ın yönetmenliğini çekilen yeni klipte, yine ünlü Karadenizli şarkıcı Recebim’in bestelediği “Numaranı Yemem” adlı şarkıya bulunuyor. Kocaeli Fuarının göl kenarında ve Address Bar’da çekilen klipte, İzmitli bayanlar da gönüllü olarak kamera karşısına geçti. Mekan seçimleri ve organizasyon Bekir Yıldız, tarafından sağlandı. İzmitli gençlerin el yordamıyla hazırladığı klip, şimdi birçok müzik kanalında yayınlanıyor.