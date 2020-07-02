AKP’den önce kadının adı var mıydı, yok muydu?

AKP grup başvekili Özlem Zengin'in TBMM genel kurulunda, AKP iktidarından önce kadının adı yoktu, açıklaması gündeme bomba gibi düştü…

Özlem Hanım’ın söylemlerine peş peşe açıklamalar geldi…

Önceki gün Doğru Yol Partisi (DYP) GİK Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aygül Horasan,

AKP grup başvekili Özlem Zengin’in açıklamasına tepki gösterdi…

Yazılı açıklama yapan Aygül Horasan şu açıklamada bulundu…

**

“AK Parti grup başvekili Özlem Zengin'in TBMM genel kurulunda, AKP iktidarından önce ‘kadının adı yoktu’ söylemeni şiddetle kınıyorum.

Zengin'in derhal tüm Türk kadınlarından özür dilemesini bekliyorum.

Sayın Zengine tarihi bir kez daha hatırlatmak isterim.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1930, 8 Şubat 1935 yılında TBMM 5. Dönem seçimlerinde meclise giren17 kadın milletvekili, ilk Kadın Belediye Başkanı 1950 Mersin, ilk Kadın Bakan 1971, ilk Kadın Başbakan 1993.

**

Kurtuluş Savaşımızda mücadeleleriyle tarihe imza atan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer alan; Halide Onbaşı (Halide Edip Adıvar),

Nezahat Onbaşı,

İnebolulu Şerife Bacı,

Erzurumlu Kara Fatma, Fatma Seher Erden,

Kastamonulu Halime Çavuş ve Hafız Selman izbeli,

Gördesli Makbule,

Aydınlı Emir Ayşe,

Adanalı Tayyar Rahmiye 7.alayın simgesi Nezahat Onbaşı ve daha yüzlercesi.

Ruhları şad olsun minnetle bir kez daha anlıyorum.

Sayın Zengin 1990 yılında mezun olup avukatlık mesleğini adım atmış, hemen akabinde öğretmenlik ve TV'de yapımcılık ve sunuculuk yapmıştır.

Zengi'nin bu talihsiz açıklamasının dayanağı kurucu üyesi olduğu iki Kadın Derneği olsa gerek ama bu hanımefendi unutmamalı ki ilk Kadın Cemiyeti 1919'da kurulmuştur.

Özlem Zengin Türk kadınına hakaret niteliğindeki açıklamasından ötürü gaf üstüne gaf yapmayı bırakarak derhal özür dilemeli ve tüm enerjisini bahsettiği dönemde artan kadın cinayetlerini önlemede etkin olarak kullanılmalıdır.

Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk 'ün şu sözleriyle bitirmek isterim.

'Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım.

Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.' '

**

AK Parti grup başvekili Özlem Zengin, partisinden önce kadının adı yoktu diyor…

Ama geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurat kurum’un Kocaeli’de yaptığı uygulama hala hafızalarda…

Bakan Kurum, Kocaeli’de Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP’li 11 ilçe belediye başkanı ile toplantı yaptı…

CHP’li kadın İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i toplantıya çağırmadı…

Kurum’un bu tavrı, kent kamuoyunda tepkilere neden oldu…

Kurum, bu davranışıyla ben AKP’li belediyelerin BAKANIYIM, CHP’li belediyenin BAKANI değilime getirdi…

Anlaşılan ‘KADININ ADI YOK’ tartışması daha uzun süre devam edecek.

*****************************************************

Almanya’da basın ve ifade özgürlüğü!

Almanya‘da günlerdir devam eden basın ve ifade özgürlüğü tartışmasında, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer geri adım attı. Almanya’da sol eğilimli gazete TAZ‘da (Tageszeitung) yayınlanan bir köşe yazısında polise hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, söz konusu kararından vazgeçtiğini açıkladı. Seehofer, dikkatli bir değerlendirme sonunda gazetenin yönetimini söz konusu yazının etkileri üzerine konuşmak amacıyla Bakanlık‘a davet etmeye karar verdiğini, ayrıca Alman Basın Konseyi‘ne başvuracağını kaydetti. Düşünün, Almanya İçişleri Bakanı, bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyince, ülke ayağa kalkıyor… Gelen tepkiler üzerine, bu karanından vazgeçiyor… Muhtemelen bunu okuyunca, aklınıza Türkiye’deki gazetecilerin durumu gelmiştir… Türkiye’de gazeteciler, basın ve ifade özgürlüğü ortada…

******************************************

Gurbetçilere nakit taşımayın uyarısı!

Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler, hem tatillerini geçirmek hem de memleketlerini ziyaret etmek için yollara düşmeye başladılar. Dünyanın en hızlı büyüyen uluslararası para transferi şirketlerinden TransferGo, Avrupa’da yaşayıp bu yaz aylarında Türkiye’ye tatil ya da memleket ziyareti amacıyla gelecek vatandaşlarımıza bazı uyarılarda bulundu. TransferGo, koronavirüs döneminde nakitsiz yaşama geçiş trendine dikkat çekerken, yolculuk sırasında nakit veya ihtiyaç fazlası para taşımanın riskine dikkat çekti.

***************************************************

En fazla doğal afet riski nerede?

Ajans Press’in, WorldRiskReport 2019 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Dünya’da en fazla doğal afet riski taşıyan ülkeler belli oldu. Böylelikle birinci sıraya 56,71 indeks ile Vanuatu’nun yerleştiği saptanırken ilk 5’te yer alan diğer ülkeler Antigua ve Barbuda, Tonga, Solomon Adaları ve Guyana olarak kaydedildi. Türkiye ise bu listenin 113’üncü sırasına yerleşirken, indeksinin 5,06 olduğu saptandı. 180 ülkeyi kapsayan raporda en düşük risk 0,31 ile Katar olarak görülürken, onu bir üst sıradan 0,54 ile Malta’nın takip ettiği kaydedildi.

Peki Vanuatu nerede?

Vanuatu ya da resmî adıyla Vanuatu Cumhuriyeti, Güney Büyük Okyanus'ta yer alan bir ada ülkesidir. Volkanik kökene sahip olan takımada, Avustralya'nın 1750 km doğusunda, Yeni Kaledonya'nın 500 km güneydoğusunda, Fiji'nin batısında, Solomon Adaları'nın güneydoğusunda, Yeni Gine adası yakınlarında bulunur.

**************************************************

Sosyal derecelendirme Türkiye’de tüketicilerin %11’ini etkiliyor

Kaspersky’nin “Sosyal kredi ve güvenlik: Derecelendirme dünyasını kucaklamak” başlıklı yeni raporunda paylaştı. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de tüketicilerin %11’i kendileri hakkında sosyal medyadan toplanan bilgiler nedeniyle kredi almakta zorlandı. Sosyal medya ve benzeri hizmetleri en çok kullanan 25-34 yaş arası grup bu durumdan en çok etkilenen (%13) kesimlerden biri oldu. Finansal davranışlara göre kredi derecelendirme için bilinen mevcut düzenlemeler bulunurken, çevrim içi profillerden kişisel bilgi toplayan sistemler için herkes tarafından bilinen belirli bir kurallar çerçevesi bulunmuyor.

**

Kaspersky’nin hazırladığı raporda, insanların daha uygun fiyatlar, indirimler ve özel hizmetler için hassas özel verilerini paylaşabileceği sonucuna ulaşıldı. Aynı zamanda, tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun sosyal medyayı dikkatli bir şekilde kullandığı ve bir grup kullanıcının kurumlara kişisel bilgilerine göz atma izni vermeyi düşünmediği de ortaya çıktı. Örneğin, araştırmaya Türkiye’den katılanların %33’ü kredi kartı başvurusu için yapılan kontrolleri hızla geçebilmek için profillerini paylaşmaya sıcak bakmadıklarını söyledi. Çocuğunu iyi bir okula yazdırmak (%12) veya kirada indirim (%11) için profilini paylaşmaya razı olmayanların oranı ise biraz daha düşük oldu.