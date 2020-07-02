Üzülmez, Dinçel  sorusuna “O gün şartlar neyi gösteriyorsa o olacak” yanıtını verdi

Başkan Hüseyin Üzülmez’i dün…

Kemoterapiye giriyordu…

5.kez…

Dualarımı tekrar ilettim…

Malum…

Önce insan, sonra gazeteyi diyenlerdeniz…

Sesinden moralli buldum başkanı…

Bir gece önce gelen şampiyonluk haberi onu, bu son derece zorlu günlerinde mutlu etmişti…

Ancak yorgun olduğu da belliydi…

5. Kemoterapi…

Kolay değil elbette…

HHH

Başkanla daha sonar sohbet ettik. Selahattin Dinçel konusundaki kararını sordum direkt olarak…

Nedense gazeteciler çekinir böyle direkt sorulara…

Neden ki ?..

Bu bir profesyonel takım ve hiç merak etmeyin, başkanlar ve futbolcular ile teknik adamlar, bu noktada, duyguları daha arka plana atan bir görüntü çizerler…

Mustafa Denizli, Saftig, Güvenç Kurtar. Hikmet Karaman ile çalışmış bir gazeteci olarak, rahattım bu soruyu sorarken…

O da direkt yanıt verdi:

Profesyonellik bu. O gün şartlar ne getirir bilemeyi. Şu an için hocamızla sorunumuz yok. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu kararı yönetim ortak verir... Hocanın başarısı ortada, benim burada yenilemenin anlamı yok. Acele etmeyeceğiz, belki süre kısa görünüyor ama, biz şu anda transfer çalışmaları bile yapıyoruz. Herkes için rahat tutsun. Biz işimizin başındayız” dedi…

HHH

Durumun özeti bu…

Şu anda hoca konusundaki tartışmaya da böyle nokta koymuş olalım…

Burası Kocaelispor…

Kimler geldi, kimler geçti…

Selahattin Dinçel’in başarısı rakamlarla ortada…

Ama ligimiz de 3.Lig…

Bu kıstasları da unutmamak lazım…

HHH

Başkanı çok yormak istemedim…

Sohbeti kısa kestim ve en önemli bilgiyi aldım…

Kongre Ağustos’un 15’inde…

Dinçel ile de büyük oranda, devam kararı verilecek gibi görülüyor…

Taliplisi de fazla zaten…

Tek bir gerçek var ki…

Üzülmez de gider, Dinçel de gider…

Kocaelispor Kulübü kalıcıdır…

Nokta…