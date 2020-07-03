Türkiye’nin asıl ligi. 2.Lig…

80’li, 90’yı yılları yaşıyor gibiyiz…

TFF’nin futbol politikası sonucunda…

Kocaelispor…

Sakaryaspor…

Eskişehirspor…

Samsunspor (Bu sene 1.Lig’e çıktı)…

Adanaspor…

Zonguldak…

Ve diğerleri…

Şimdi 2.Lig’deler… (Aslında 3.Lig)…

Bu takımların tamamı 80’li, 90’lı yıllarda, o zamanki ismi 1.Lig olan şimdiki Süper Lig’de Fener’e, Cim Bom’a, Kartal’a, Trabzon’a kök söktüren takımlardı…

Birçok ünlü yıldızın çıktığı takımlardı bu takımllar…

Öncelikle kulüplerin kendi yönetimleri, sonrasında da bunlara müsamaha gösteren siyasetçiler ve TFF sayesinde, onların yerinde şimdi yeller esiyor…

Kent ve taraftar sayısı olarak baktığınızda, bu kulüplerin tamamı, birçok Süper Lig takımından daha eski, daha köklü ve daha çok taraftara sahip…

Bu sene Kocaelispor 2.Lig’e yükseldi…

Başta Sakaryaspor olmak üzere, bu takımların yeni sezonda yapacakları maçlar, 2.Lig’i adeta Türkiye’nin en hareketli, en iyi, en dikkat çeken liglerinden biri haline getirecek…

Taraftar rekorları kırılacak…

Pekala, Süper Lig’in zirvesindeki Başakşehir takımının 300 kişiye oynaması, bir garabet değil mi ?..

Elit liglerde dünyada şampiyonluğa koşan kaç takım, sadece 300 kişiye oynar ?..

Yok…

Bulamazsınız…

Bunun için takkenizi masaya koyun ve düşünün…

Nerede hata yaptınız ?..

Nerede hata yapıyorsunuz ?..

Sizin işiniz sadece kulüplere yayıncı kuruluştan para koparmak değildir…

Asıl işiniz futbolun kalkınması için projeler üretmektir…

Ama nerdeeeee…

Nasılsa hesap soran da yok…

Yağma Hasan’ın Böreği…

N’olacak şimdi ?..

Bayırdan işi kestirip atamayan ve her şeyi yüzüne gözüne bulaştıran TFF, yine kendi topuğuna sıktı…

Geciken tescil tararı sonrasında bu kez de Play-Off iddiası olan takımlar isyan etti.

Başta 2.Lig’deki Sakarya olmak üzere birçok 3.Lig kulübü, ‘Bir sürü masraf yaptık, onlar ne olacak, bizi de bir üst lige çıkarsınlar’ diyerek veryansın ediyor…

Şu anda normale dönüyoruz…

Doğal olarak bu tip isyanlar ayıp karşılanmıyor…

Halbuki, tam pandemi ortamında, herkes canıyla uğraşırken ligler iptal edilse, o zaman kimse sesini çıkaramayacaktı…

Şimdi ne oldu ?...

Adam o tarihten bu yana idmanlarını yapıyor. Testlerini yapıyor, para harcıyor…

Sonra ‘Oynanmayacak’ diyorsun…

Neredeyse yeni sezon başlayacak…

İşte iş bilmemenin sonu budur…

Çek şimdi cezanı…

Ayıkla pirincin taşını…

İşini ehline vermezsen, böyle olur…