2001’den 2020’ye AKP’nin “basın özgürlüğü” yolculuğu

Tarih, 14 Ağustos 2001…

AKP’nin parti programında “basın özgürlüğü” konusunda şu ifadeler yer alıyor:

“Özgür, bağımsız, çok sesli bir yazılı ve görsel basın, demokratik rejimin önemli güvencelerinden biridir. Doğru bilgi ve haber alma hürriyetinin korunması esastır. Böyle bir ortamın tesisi için her türlü önlem alınacak; medya-siyaset ve ticaret ilişkilerinin toplumun doğru haber alma özgürlüğünü kısıtlaması, medya aracılığıyla vatandaşın istismar edilmesi önlenecektir. Yazılı ve görsel basın sektöründe tekelleşme ve kartelleşmenin önlenmesi için ilgili mevzuat yeniden düzenlenecektir.”

Bitmedi, devam edelim!

“Medya çalışanlarının iş güvencesi ve sosyal güvenlik sorunları dolaylı olarak haber alma özgürlüğünü etkilemektedir. Bu nedenle medya çalışanlarının uluslararası standartlarda bir çalışma ortamına ve iş güvencesine kavuşturulmaları sağlanacaktır. Sansür ve benzeri kavramların tanımı, şüpheye mahal bırakılmaksızın ve tamamen sivil inisiyatif tarafından belirlenecek ve önlemler de yine siyasi iradenin dışında alınacaktır.”

Haber alma hakkı, temel hak ve özgürlükler arasındadır

İnanmayacaksınız, ama AKP’nin parti programında aynen böyle yazıyor.

“… Partimiz bütün vatandaşlarımızın özgür haber alma ve düşüncelerini yansıtma hakkını esas kabul eder. Çağımız demokrasilerinin vazgeçilmez koşullarından biri özgür medyanın varlığıdır. Başta anayasa olmak üzere medyaya ilişkin tüm yasal çerçeve ele alınarak, medyanın ifade özgürlüğüne getirilen ve demokratik toplum düzeninin gerekleri ile bağdaşmayan yasak ve cezalar kaldırılacaktır. Yazılı ve görsel medyanın özgürlükleri, titizlikle korunacak ve tekelleşmeye fırsat tanınmayacaktır.”

Ve 2020… Medyaya “virüs” benzetmesi yapan AKP

Tarih, 13 Nisan 2020…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde düzenlenen kabine toplantısından sonra şu açıklamayı yapıyor:

“Ülkemiz sadece koronavirüsten değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır.”

Nereden nereye…

AKP’deki değişimi gördünüz değil mi?

19 yıl önce “özgür medya”yı savunan AKP, şimdi medyaya “virüs” benzetmesi yapma noktasında.

Açıkça medyaya savaş açtı.

Medyanın yüzde 95’ini ele geçirdi, yetmedi, şimdi geri kalan yüzde 5’i ile savaşıyor.

Aklına koymuş, sosyal medyayı da ortadan kaldıracak.

En küçük bir eleştiriye, en küçük farklı bir görüşe tahammülü yok.

“Benim dediğim doğru” diyor.

“Sadece benim dediğim olacak” diyor.

“Sadece biz konuşacağız, siz susacaksınız” diyor.

Oysa bilmiyor ki, “su tersine akmaz”!

Bu iletişim çağında, ne yapılırsa yapılsın “iletişim” engellenemez.

“Özgürlükler” kısıtlanamaz.

“Halkın haber alma hakkı” yok edilemez.

“Farklı fikirler” bastırılamaz.

Zaten demokrasi, “farklı fikirlerin bir arada yaşadığı rejim” değil mi?

“Düşünce ve ifade özgürlüğü”, temel haklarımız arasında yer almıyor mu?

Yol ayrımındayız

Türkiye, yol ayrımında.

Ya “susan, içe kapanık, özgürlüklerin yok edildiği fakir bir ülke” olacak…

Ya da “konuşan, dışa açık, her türlü özgürlüğe sahip zengin bir ülke”.

Hangi yolda yürümeliyiz?

Bizim yolumuz, ikinci yol olmalı.

Hep birlikte bunun mücadelesini vermeliyiz.

Gebze-Darıca Metrosu ne zaman haber olsa…

Dün yine gazetelerde haberdi.

“Gebze-Darıca Metrosu Mayıs 2023’te bitecek” diye.

Metro ile ilgili okuduğum her haber, beni başlangıca götürüyor.

Üç yıl öncesine…

Madem paramız vardı…

Madem metro yapılacaktı…

Neden başlangıç olarak Gebze-Darıca arası tercih edildi?

Bu soru hep kafamı kurcalar.

Sahi neden Gebze-Darıca arası?

Neden İzmit-Derince-Körfez arası değil?

Bu tercihin bir mantığı var mı?

İhalesi yapıldığında…

Gebze’nin nüfusu 368 bin 278 idi.

Darıca’nın nüfusu ise 198 bin 153…

İkisini toplayın, 566 bin 431.

Yani yapılacak metro, bu kadar nüfusa hizmet edecek.

Bir de “neden tercih edilmedi” dediğimiz İzmit-Derince-Körfez hattındaki nüfusa bakalım.

İzmit’in o tarihteki nüfusu, 360 bin 409.

Derince’nin 140 bin 800…

Körfez’in ise 162 bin 230.

Bu üç ilçede ise 663 bin 439 kişi oturuyor.

Aşağı yukarı bu güzergâhta diğer güzergâha göre 100 bin fazla nüfus var.

Hat uzunluğu da daha kısa.

Projede Gebze-Darıca Metro hattının uzunluğu 15.6 kilometre olarak görünüyor.

Eğer metro İzmit-Körfez arasında yapılacak olsaydı, hat uzunluğu tahminen 13 veya 13.5 kilometre olacaktı.

Bir de günlük trafik akışına bakmak lazım.

Bir Gebze-Darıca arasındaki trafik akışını…

Bir de İzmit-Derince-Körfez arasındaki trafik akışını düşünün.

Sanırım İzmit hattındaki trafik akışı, Gebze hattındaki trafik akışının iki katıdır.

İşte bu nedenle, size de açıkladığım haklı gerekçelerle, Kocaeli’ndeki ilk metronun Gebze-Darıca arasına yapılmasına hep karşı oldum.

Bu sebeple, her haber okuyuşumda, “Metro neden İzmit-Derince-Körfez arasına yapılmadı?” sorusunu kendi kendime bir kez daha soruyorum.

Turistler için güvenli…

Avukatlar için riskli…

İktidar, bir süre önce bütün dünyaya “Türkiye, turizm için güvenli ülke” mesajı verdi.

Amaç, koronavirüs nedeniyle çöken turizmi canlandırmaktı.

Hemen hemen aynı günlerde avukatlar Ankara’da “Savunma Mitingi” düzenlemek istedi, “Olmaz” dediler, “salgın hastalık var, miting yapmanız sakıncalı…”

İktidar, bu kararıyla kendini çok fena ele verdi.

“Türkiye, turizm için güvenli” imajı, bir anda çöktü.

Bu işler böyledir.

Kendini akıllı başkalarını aptal kabul edersen, sözün ile uygulaman farklı olursa, çıkmaz yola girersin.

Sen avukatlara salgın var diye miting izni vermedin…

Bundan sonra istediğin kadar “Türkiye, turizm için güvenli ülke” diye bağır, seni duyan olmaz.

Duysalar bile, ciddiye almazlar.

“Kendi ayağına kurşun sıkmak” deyimi var ya, Türkiye tam bunu yaptı.