Gölcük, Dilovası ve Gebze ile komşu oldu!

Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ve Gebze’yi Hat 700 ile birbirine bağladı…

Gölcük’ten Gebze’ye ulaşımı sağlayacak ve Osmangazi Köprüsü’nü de kullanacak Hat 700 belediye otobüsü seferlerinin hizmete girmesi, memnunluk yarattı…

Ama Dilovası halkı, otobüslerin Dilovası’da durmamasına içerlendi…

Gölcük-Gebze arasında gerçekleşecek olan seferlerden, Dilovası halkının da faydalanması için girişimde bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşa müjdeyi verdi.

Dilovası’ndan da yolcu alacak otobüs seferleri Dilovası halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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İhtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen, Gebze ve Gölcük’ü birleştiren yeni hat seferleri bölgede ulaşımı kolaylaştırdı.

Gölcük’ten başlayıp Gebze’ye gidecek olan ve Dilovası Osmangazi Köprüsü’nden geçecek olan Hat 700 halk otobüsü seferleri önceki gün seferlerine başladı.

DİLİSKELESİ OKSİJEN AVM’DE DURACAK

Osmangazi Köprüsü'nden geçecek olan Hat 700 seferleri için Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan Oksijen AVM’de belirlenen durak ile Dilovası halkına da hizmet vermesi sağlandı.

ÖNEMLİ BİR HİZMET

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Hat 700’ün devreye girmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu söylemişti…

Sezer, ilk seferde de otobüsteki yerini almıştı…

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de, otobüslerin Dilovası’nda durmasından oldukça memnun…

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Şahir, otobüslerin durmasıyla ilgili bir açıklama yaptı…

Şunları söyledi;

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş tarafından başlatılan ve iki yakayı birbirine bağlayan bu seferler bölgemizde önemli bir eksiği ortadan kaldırmıştır.

İki yakanın birleşimi için Gebze’den kalkacak olan otobüslerden Dilovası halkının da faydalanması için yaptığımız girişimler sonucu Hat 700 seferleri bundan sonra Diliskelesi Mahallemizde de belirlediğimiz durakta durarak Dilovası halkına hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine bölgemize ve ilçemize sağladığı bu güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyorum.”

4 YIL ÖNCE CHP ÖNERMİŞ

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Tanış, bu projeyi 4 yıl önce Osmangazi Köprüsü açılınca, kendilerinin önerdiğini söyledi…

Tanış’ın bu açıklaması gazetemizde çıktı…

Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi…

Önemli olan projenin uygulanması…

FİYATLAR PAHALI MI?

Bir de Hat 700’ün fiyatlarından şikayet var…

Tam; 25 lira… İndirimli; 20 lira… Öğrenci; 15 lira…

Fiyatlarla ilgili zaman zaman bizi arayan vatandaşlar oluyor…

Büyükşehir Belediyesi, fiyatlarla ilgili bir araştırma yaparsa iyi olur…

Kent görselleri Kandıra’ya renk kattı

Kandıra Belediyesi, sahil bölgelerindeki turizm potansiyelini arttırmak ve ilçenin modern bir kimliğe kavuşabilmesi adına çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kentin daha güzel, daha estetik bir havaya bürünmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Kandıra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalar ile bugüne kadar Namazgah Mesire Alanı, Cebeci ve Kerpe Mahallelerine yapılan estetik, dayanıklı, ekonomik ve çevreye uyumlu kent görselleri vatandaşlar tarafından beğeni topluyor.

Koronavirüs nakliye ve lojistik sektörünü etkiledi

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Koronavirüs’ün ulaştırma ve lojistik endüstrisini de etkilediği görüldü. Böylelikle Covid-19’un lojistik sektöründe brüt katma değerine yüzde 6,1’lik oranda azalmayla etki ettiği görüldü. Bu bazı ülkelerde 0,9 düşüş ile görülürken, bir dönem salgının merkez üssü olan İtalya’da yüzde 18,1 düşüş yaşandığı saptandı. Küresel sevkiyatın ise 2019 yılına oranla 2020 yılında yüzde 7,5 oranında küçülmesi bekleniyor. Diğer bir etkilenen sektör ise havacılık olurken hava taşımacılığının hacminin küresel olarak yüzde 19 azaldığı belirlendi.