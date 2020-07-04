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Makale Yazısı-04 Tem 2020 - 20:00

Ahlâk erozyonu
Fahri Kayadibi

Fahri Kayadibi

Erozyon denilince genellikle çeşitli nedenlerle toprağın aşınması aklımıza gelir. Bu aşınmanın tehlikelerini hayatımızın olumsuz yönlerinde de görmekteyiz. Bu olumsuzlukları toplum olarak hiç hoş karşılamayız. Ne var ki yakamızı bu olumsuzluklardan bir türlü kurtaramayız.

Bu olumsuz ve tehlikeli durumlardan birisi de ahlak erozyonudur. Ahlakî değerlerimizi aşındırdık mı hiçbirimiz huzurlu olamayız. Mutlu olamayız. Bunun için toplumuzu kemiren, rahatsız eden bu ahlaksızlıklara karşı topyekun savaş açmalıyız. Ahlaksızlıklara ve ahlaksızlık yapanlara mani olmalıyız.

Erozyona uğrayan toprakta bitkilerin zor yetiştiği gibi ahlak erozyonuna uğramış toplumlarda da erdemlilikler, iyilikler, güzellikler zor yetişir.

Bu yönden toplumumuzda ahlak güzelliklerini yaşatmaya çok dikkat etmeliyiz.

Ahlak erozyonuna uğramış toplumda yaşamak zor olur. İnsan huzursuz olur.

Son zamanlarda gıda maddelerine karıştırılan hile ve katkıntıları duyunca insan çileden çıkıyor. Sağlıklı bir toplum için temiz ve katkıntısız şarttır. Gıdalara hile katanlar iyi bilmelidirler sorarlar ki bu gıdaları bilmeden kendileri ve çocukları da yemektedir. Bunun için yapılan hileler yapanlara da zarar vermektedir.

Peygamberimizin ahlakı ‘Sen en büyük ahlak üzeresin’ denilerek Kuran’da övülmüştür.

O da ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ diyerek kendi görevine vurgu yapmıştır.

‘İslam ahlak güzelliğinden ibarettir’ diyerek İslam’ın ahlak dini olduğunu belirtmiştir.

Bu bağlamda aşağıdaki soruları kendimize soralım:

Gıdalarımızı temiz ve katkısız yapıyor muyuz?

Temizliğimize dikkat ediyor muyuz? Pişirdiklerimiz, kapkacaklarımız, lavabolarımız temiz mi?

Ürettiklerimiz defosuz ve kaliteli mi?

Alışverişte doğrudürüstlüğe dikkat ediyor muyuz?

Başkalarının hak ve hukukuna dikkat ediyor muyuz?

Elimizle, dilimizle ve hareketlerimizle başkalarına zarar veriyor muyuz?

Yaptığımız işi en güzel ve noksansız yapıyor muyuz?

Mesleğimizi tam yapıyor muyuz? Meslekî gelişimimizi ilerletiyor muyuz?

Helal kazanmaya dikkat ediyor muyuz?

Kendimizi düşündüğümüz kadar başkalarını da düşünebiliyor muyuz?

Her geçen gün iyiye, güzele ve doğruya daha çok koşuyor muyuz?

Büyüklere, küçüklere, ailemize ve toplumuza gereken sevgi ve saygımızı gösterebiliyor muyuz?

Soruları çoğaltabiliriz ve de kendimize sorabiliriz. Önemli olan ahlakımızı düzeltmemiz ve bu konuda önemli adımlar atmamızdır.

Ahlaki değerlerini kaybetmiş toplumda her türlü huzursuzluk olur ve yaşamak zorlaşır.

Ahlak kaybolursa onu bulmak zorlaşır.

Ateş, su ve ahlak arkadaş olup ormana çıkmışlar. Kaybolursak birbirimizi nasıl buluruz demişler. Ateş ‘nerede bir duman görürseniz ben oradayım’, su ‘nerede bir şırıltı duyarsanız ben oradayım’, ahlak ise ‘beni kaybederseniz asla bulamazsınız’ cevabını vermiş.

Gelin tekrar bulunması zor olan ahlakî değerlerimizi kaybetmeyelim.

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