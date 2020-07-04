Kaktüsler, sıcak ülkelerde yetişen değerli bitki çeşitlerindendir. Ülkemizde de Akdeniz Bölgesi’nde açık alanlarda yetişebilmektedir. Ayrıca saksı içinde yetişen birçok değişik türde kaktüs çeşitleri bulunmaktadır. Kaktüslerin fazla su isteği olmadığından dolayı bakımları da kolaydır. Ancak kaktüsleri ev içinde odalarda, salonlarda ve balkonlarda gölge yerlere konmamalı; bol şekilde güneş alan kısımlara konmalıdırlar.

Kaktüsler; çeşitlerine göre tohum, çelik ve aşı ile üretilmektedirler. Kaktüsleri çelikle üretmek, daha kolay ve çabuk olur. Ancak bunların hangisi çelikle, tohumla veya aşıyla olur; bunları bilmek, anlamak ve ona göre hareket etmek gerekir. Genellikle Türkçe’de “kaynana dili” olarak geçen kaktüs çeşidi ve buna benzer diğer kaktüs çeşitleri üzerinde bulunan gövde parçalarından kesilerek çoğaltılır. Ancak bunlar, hemen dikilmez; kesildikten sonra on veya on beş gün bekletilir. Suyunu çektikten sonra dikilirler. Önce köklendirme toprağına dikilen çelikler, burada köklendikten sonra çıkarılarak saksılara dikilirler. Saksıya dikilecek kaktüslerin toprağı da su tutmayacak şekilde süzek olmalıdır. Bunun için funda toprağını yarı yarıya süzek bahçe toprağı ile karıştırmak ve içine dere kumu da ilave ederek harmanlandıktan sonra kaktüslerin dikimi yapılmalıdır.

Kaktüslere bakım yapılırken, fazla su verilmemeli; toprağın hafif nemli olması yeterlidir. Aksi halde, çürümeler meydana gelebilir. Kaktüslerin saksı değişimi yapılacağı zaman çok büyük saksı kullanılmamalı; boyuna uygun saksı kullanılmalıdır. Aksi takdirde görünümü hoş olmayacağı gibi büyümesi de yavaş olacaktır. Ayrıca büyümüş olan kaktüslerin yıkılmalarını ve kırılmalarını önlemek için diplerine sopa koyarak, uygun yerlerinden bağlanmaları gerekir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe