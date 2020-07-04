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Makale Yazısı-04 Tem 2020 - 20:00

Hamza Yerlikaya bankada MASAYA, Vehbi traktör KASASINDA mezara!
Abdullah KARAGÖZ

Abdullah KARAGÖZ

Ey Güreş Federasyonu;

Vehbi Akdağ öldü…

Duydun mu?

As başkanınız cenaze törenine katılmış,

Traktör kasasında Türk Güreşi,

Tabuta sarılmış,AL BAYRAK adamların apış arasında,

Mezarlığa yolculuğa uğurlanıyor!

Bu resmi görünce hiç utandanız mı?

Traktör kasasında tabuttaki kişi Türk Güreş tarihine;

“1972 Münih Olimpiyatları’nda tek madalya kazandıran”

Güreşçi Vehbi Akdağ olarak geçmişti…

Vehbi Akdağ’ın traktör kasasında cenazesinin mezarlığa götürülüşü,

Asrın güreşçisi olan Hamza Yerlikaya’nın VakıfBank atanma haberlerinin gölgesinde kaldı.

Aslında;

Geride kalan siz Türkiye Güreş Federasyonuydu…

Aslında;

O traktör kasasında mezarlığa götürülen Vehbi Akdağ değil,

TÜRK GÜREŞİNİN ta kendisiydi!

Bundan, bu resimden utandınız mı?

Sanmam…

Eğer utanacak olsaydınız;

Lise diploması olmadığını, ortaokul mezunu olduğunu, lise diplomasını “tanımadığı” biri tarafından kendisine verildiğini,böylece Gazi Üniversitesi’ne kaydını yaptırdığını mahkeme hakimine söyleyen,

NİTELİKLİ sahtekarlık suçlaması ile yargılanan,sonrası ne olduğu bilinmeyen mahkeme kararı yok olan,

Asrın sporcusu Hamza Yerlikaya,

Önce milletvekili,sonraGüreş Federasyonu Başkanı,daha sonra Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı, sonra Spor Bakan Yardımcısı daha sonra da Vakıf Bank yönetim kurulu üyesi oldu!

Diploması olmayan,fakir,gariban ama fıtratında SAHTEKARLIK olmayan Tokatlı Vehbi Akdağ’ı düşünecek,cenazesini OLİMPİYAT madalyalarına layık bir şekilde nakletmek aklınıza bile gelmezdi.

Vehbi Akdağ;

Onuru,gururu ile Ay-Yıldızlı mayoyu giymiş,Türk milletine nice şampiyonluklar armağan etmişti.

Onun şampiyonlukları ve madalyalarına SAHTEKARLIKTAN yargılanan sporcu kaydı düşülmemişti…

Siz aslında, Vehbi Akdağ’ı değil traktör kasasında TÜRK GÜREŞİNİ mezara taşıdınız!

Hani;

Türk güreşini dünyada nerelere taşıdık, diye övünüyorsunuz ya,

İşte sizin Türk güreşine ve güreşçisine verdiğiniz önemin resmi,

Üç olimpiyata katılmış ve kürsü yapmış,1972’de Münih Olimpiyatları’nda 2’ncilik elde ederek güreş milli takımımıza tek madalyayı kazandıran Vehbi Akdağ’ın Al bayrağa sarılı tabutunun TRAKTÖR KASASINDA ve birkaç kişinin bacakları arasındaki görüntüsü!

Türk güreşini, nerelere götürdüğünüz nerelere getirdiğinizin resmi işte bu resim…

Yağlı güreşte olsun, minderde olsun yönetim zafiyetiniz,

Yıllardır kullandığınız Bahçeli’deki köhne federasyon binasından farksız!

Eğer utanmadıysanız;

Vehbi Akdağ’ın cenazesini götüren TRAKTÖR ve KASASINDAKİ, görüntüye,resme bir değil, bin kez bakın,

Yerdeki tabuttan,içindeyatan Vehbi Akdağ’dan,tabuta sarılı Al Bayrağın ayaklar altındaki görüntüsünü izleyin,Türk güreşçisine ve TÜRK GÜREŞİNE yaptığınız hizmetten utanın!

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Yazar Abdullah KARAGÖZ - Mesaj Gönder

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