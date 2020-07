Hikâye anlatabilen yönetici zirveye çıkar!

VakıfBank Kültür Yayınları’ndan çıkan “Yöneticinin Genç Bir Yazar Olarak Portresi”, hikâye anlatmanın şirketler ve yöneticilerin kaderini belirlediğini ortaya koyuyor.

Kitapta, dünya devi markalardan Steve Jobs, Umberto Eco ve Tim Cook gibi önemli isimlere atıfta bulunan PhilippSchönthaler, zirveye çıkış öykülerinden kesitler sunuyor, günümüzde hikâye anlatabilenlerin başarılı olduğunu söylüyor.

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) “Yöneticinin Genç Bir Yazar Olarak Portresi: Ekonomi-Edebiyat İlişkisi Hakkında Bir Yardım Eli” isimli kitabı okurla buluşturuyor.

Alman yazar PhilippSchönthaler kitapta, tarihi olaylar eşliğinde teknoloji, gıda, telekomünikasyon, giyim ve otomotiv devlerine atıfta bulunuyor.

Schönthaler, CEO’ların zirveye çıkışlarından anekdotlar sıralarken, global ölçekli dev markaların ürünlerini sunarken nasıl başarıyı yakaladıklarını anlatıyor.

Çevirisi Emre Güler tarafından yapılan kitapta Schönthaler, her şeyin merkezinde iyi hikâye anlatmanın yer aldığını söylüyor.

DÜNYANIN EN ESKİ MESLEĞİ

Günümüzden binlerce yıl önce ilkel insan doğadan korktuğu için doğaya öykünmek istedi çünkü başarıya böyle ulaşacağını düşündü.

Ateşin başında doğanın ve yırtıcı hayvanların dâhil edildiği öyküler anlattı, efsaneler tasarladı. Bununla yetinmedi, korkularını mağaralara resmetti. İnsan, zamana ve mekâna meydan okudu, her koşulda hikâye anlattı çünkü hikâyesi güçlü olanların söz sahibi olacağını iyi bilirdi…

Schönthaler, dünyanın en eski mesleğinin hikâye anlatıcılığı olduğunu ifade ediyor.

DEV MARKALARIN BAŞVURDUĞU YÖNTEMDİR

Mevzunun 90’lı yıllara gelindiğinde farklı bir boyut kazandığına dikkat çeken Schönthaler, yöneticilerin, ürünlerin pazarlanmasında hikâyeye başvurduğunu söylüyor.

Bugün Silikon Vadisi’nin dahi temelinde bir hikâye yatıyor.

Yöneticilerin, CEO’ların gömleklerinden duruşlarına, saç şekillerinden konuşma hızlarına, tanıttıkları ürünlerden tanıtma şekillerine kadar her aşamada bir hikâye var.

Amaç ise belli, kuşkusuz başarıya uzanmak, mesajı doğrudan iletmek, hedef kitleyi çembere almak!

STEVE JOBS’TAN TİM COOK’A…

Schönthaler kitabına, Steve Jobs’ın 12 Haziran 2005'te Stanford Üniversitesi mezunlarına yaptığı konuşmayı referans alarak başlıyor. İlerleyen sayfalarda ise Walter Benjamin, Nietzsche, Tim Cook, AlasdairMcIntyre, Umberto Eco ve Jean-Paul Sartre gibi finans, edebiyat ve düşünce tarihine damgasını vuran daha onlarca önemli ismin yaşamından, fikirlerinden ve çalışmalarından kesitler sunarak devam ediyor.

Schönthaler, hikâye anlatıcılığına, pazarlama faaliyetlerinden organizasyonlardaki zayıflıkların saklanmasına, kullanılmayan kaynakların harekete geçirilmesinden iş görür hale getirilmesine dek her alanda etkin bir şekilde başvurulduğunu vurguluyor.

Ve yöntem global ölçekli dev şirketlerin kâr oranlarından anlaşıldığı kadarıyla işe de yarıyor.

Ürününü güçlü ve inandırıcı hikâyeyle destekleyen ise başarının ta kendisi oluyor.

BÜYÜK KALABALIKLARA KONUŞMAK ŞART

Günümüzde hikâye anlatıcılığının bilgi üretiminin merkezinde yer aldığını söyleyen Schönthaler, dev markaların hikâye anlatmak için ekipler kurduğunun bilgisini paylaşıyor.

CEO’larınveya genel müdürlerin çok iyi birer konuşmacı ya da hikâye anlatıcısı olmak zorunda olduğunu belirtiyor.

Schönthaler’ya göre artık toplum gönüllüsü olarak çalışmanın veya büyük maddi bağışlarda bulunmanın yetmediği an dev konferans salonlarında büyük kalabalıklara konuşuluyor.

MODERN TOPLUMLAR

Schönthaler, şu satırları kaydediyor:

“Hikâye anlatıcılığı yönetiminde hikâye ve yönetim kavramlarının her ikisi de bir tek temellendirmeye gereksinim duyan bir anlaşma/ittifak içerisine girer.

Yönetimde faydacılık hüküm sürer.

Hikâyeler ilişkileri öteden beri karmaşık biçimde düzenlemektedir.

Bu işlevleriyle son zamanlarda kendini esasen farklılaşma üzerinden tanımlayan modern toplumlar için çekici hâle gelmektedirler…

Bulantı adlı romanında Jean-Paul Sartre, ‘Bir insan her zaman için bir hikâye anlatıcısıdır,’ diye başkarakterine kafa yordurur: ‘O, başından geçen her şeyi hikâye biçiminde görür.’ İngiliz yazar A.S. Byatt şöyle der: ‘Anlatmak, insan doğasının nefes almak ve kan dolaşımı gibi bir parçasıdır.’

Ahlak filozofu AlasdairMcIntyre, ‘İnsan, özü itibarıyla hikâye anlatan hayvandır,’ varsayımında bulunur. ‘İnsan, doğası itibarıyla hikâye anlatan hayvandır,’ diyen İtalyan göstergebilimci ve çok satan yazar Umberto Eco da adeta kelimesi kelimesine aynı fikirdedir.”

Yukarıdaki yazıyı okudunuz…

Siz de başarılı olmak istiyorsanız, şimdiden hikaye öğrenmeye çalışın...

Alkışlar AVON’a!

Avon tarafından hayata geçirilen Evdesin Ama Yalnız Değilsin kampanyası kapsamında Türkiye’de şiddet gören kadınlara destek olmak amacıyla 700 bin TL’lik bağış yapıldı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü ve KAMER Vakfı Başkanı Nebahat Akkoç, Doğu bölgelerinde daha çok erzak yardımı yapılırken, Batı illerindeki kadınlar için fatura ve kira konusunda destek sağlandığını aktardı. AVON, güzellik ürünleri bakımından en büyük ABD kozmetik markasıdır.McConnell tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan AVON, günümüzde yaklaşık 70 ülkede toplam 6 milyonun üzerinde Bağımsız Satış Temsilcisi ile dev bir doğrudan satış şirketidir… Türkiye’de AVON markası beğenilen bir marka… Avon’un kadınlara yönelik bu desteği, takdire şayan.

Tek tıkla alışverişte veriler güvende kalsın

Procenne Genel Müdürü Resul Yeşilyurt, ödeme sistemlerinde dijital güvenliğin önemini vurgu yaptı… Yeşilyurt, BKM (Bankalararası Kart Merkezi) tarafından paylaşılan verilere dikkat çekerek şunları söyledi: “Mayıs ayı sonunda Türkiye'de 71,4 milyon adet kredi kartı, 171,3 milyon adet banka kartı olmak üzere toplamda toplam 242,7 milyon kart bulunuyor. Mayıs ayında toplam 76,2 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutarın 63,3 milyar TL'si kredi kartlarıyla yapılan ödemelerden, 12,9 milyar TL'si ise banka kartlarıyla yapılan ödemelerden oluştu.

Bayram öncesinde 22 Mayıs Cuma günü, 7 milyon temassız ödeme yapılarak bugüne kadar bir günde en fazla gerçekleşen temassız ödeme adedine ulaşıldı. Veriler, yapılan her 3 ödemeden 1'inin temassız gerçekleştiğini gösteriyor. Diğer taraftan, mayıs ayında internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı ve internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı yüzde 25'i geçerek rekor kırdı.

Pandemi döneminde toplamda 7 milyon kart ilk defa internetten ödemelerle tanışmış durumda. 2019 yılında, e-ticaret pazarının Türk lirası bazında yüzde 39 büyümeyle 83,1 milyar liralık hacme ulaştığı ve pandemi döneminde yüzde 400 büyüdüğü de diğer çarpıcı veriler arasında yer alıyor.”Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından paylaşılan verilere göre son dönemde internetten kartlı ödeme yapılan işyeri adedi ve temassız ödemelerde rekor kırıldığını ve e-ticaret pazarının katlanarak büyüdüğüne dikkat çekildi… Anlaşılan, dijital hayata her anlamda alışmalıyız…

Evden çalışma yöntemi!

Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok şirket evden çalışma yöntemini tercih etti. Yapılan araştırmalar başta bir zorunluluk olan bu eğilimin, gelecek dönemde en çok tercih edilen çalışma yöntemi olacağına işaret ediyor. Global WorkplaceAnalytics’in verilerine göre, ABD’de evden çalışanların sayısı son on yılda yüzde 115 arttı. Çalışanların yüzde 93’ü esnek çalışma olanağı sunan işverenleri tercih ettiğini ifade ediyor.

**

Cushman&Wakefield’in gerçekleştirdiği çalışmaya katılan 300 şirket yöneticisinin 267’si, yani yüzde 89'una göre uzaktan çalışmak kalıcı hale gelecek. Citrix-OnePoll tarafından gerçekleştirilen anket sonuçları ise çalışanların özel hayatlarını yönetme esnekliğini gözler önüne seriyor. Ankete katılan çalışanların yüzde 83’ü evden çalışırken daha iyi bir iş-yaşam dengesine sahip olduklarını belirtiyor.

TEVİTÖL’de online kayıt görüşmeleri başladı

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) uzaktan (online) kayıt ve tanıtım dönemi başladı. Korona virüs sebebi ile sosyal mesafe kuralları gereği online olarak gerçekleştirilen tanıtım günlerinde aday öğrenci ve öğrenci velilerine TEVİTÖL’ün eğitim içerikleri okulda eğitim alan öğrenciler tarafından örnekler ile anlatılırken, bölüm öğretmenleri de sosyal olanakları hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Okulların eylül ayında açılacağı söyleniyor… Umarım bu korana illetinden kurtulur ve tamamen normalleşiriz…