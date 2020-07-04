Cumhuriyet’in tanığı Muazzez İlmiye Çığ’dan öğütler

Muazzez İlmiye Çığ…

107 yaşında…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna ve bugünlere gelmesine tanıklık eden, bütün yaşananları yakından izleyen başka bir isim kaldı mı bilmem.

Ona çok isimler takıldı.

“Sümer Kraliçesi” dendi.

“Hitit Kraliçesi” dendi.

“Toprak Ana” dendi.

“Bereket Tanrıçası” dendi.

O, hepsini de hak ediyor.

Ülkemizin en verimli bilim kadınlarından önde geleni…

Dünyaca ünlü Türk Sümerolog!

Bilimsel çalışmaları kadar, popüler eserleriyle de ünlü.

107’nci yaş gününü 20 Haziran’da kızıyla birlikte yaşadığı Mersin’de kutladı.

Doğum gününde gençlere öğütler verdi.

“Atatürk’ün yolunu hiçbir zaman bırakmayın” dedi.

Öğütlerine şöyle devam etti:

*Memleketimiz için, şahsınız için en güzel yol, bu yol.

*Okumak, okuduğunuzu yaymak önemli.

*Karanlığa kapılmayın, daima aydın insanlarla birlikte olun.

*Gençler için çok umutluyum. Çok iyi gençler yetişiyor, ama yerleri yurtları yok. Yurt dışına gidiyorlar. Memleket canlanınca hepsi birden ülkeme yardım edeyim diye geri gelecek.

*Biz okurken tek amacımız biran önce mezun olup ülkemize yardım etmekti. Çünkü o kadar geri kalmış bir ülkeydik ki.

*Bu kadar geri kalmış bir ülkenin 80-90 yılda bu hale gelmesi son derece büyük bir şey. Biz Avrupa’nın 400 yılda yaptığı Rönesans’ı 80 yılda yaptık.

*80 yıl önce kadınlarımızın hiçbir şeyden haberi yoktu. 80 yıl içinde bugün kadınlarımız sanatta, ticarette, bilimde her alanda kendilerini gösterdiler.

Osmanlı’nın son 10 yılına ve Cumhuriyet’in 97 yılına tanık

Muazzez İlmiye Çığ, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa’da doğmuş.

Osmanlı’nın son 10 yılına tanıklık etmiş, 97 yıldır da Cumhuriyet’e tanıklık ediyor.

Çığ’ın Cumhuriyet’le ilgili görüşleri ise şöyle:

“Cumhuriyet dediğiniz çeşit çeşittir. Benim bildiğim cumhuriyet; laik, adaletin var olduğu, her vatandaşın yasalarla korunduğu ve hem yasalar önünde hem de sosyal hayatta eşit olduğu, toplumu ahlakın en yüksek düzeyine ulaştıran bir idare şeklidir.

Böyle idare edilen bir ülkede yaşıyor olmak insana mutluluk, özgürlük ve umut hissettirir. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki ben, ülkemizdeki Cumhuriyet’in ilanından 1950’li yıllara kadar böyle bir Cumhuriyet’i yaşadım. O yıllar Cumhuriyet’in mucizevi yıllarıydı. Türkiye hızla kalkınıyor, devrimlerle yenileniyor ve bir anda dünya ile arasındaki farkı kendine özgü bir biçimde hızla kapatıyordu. Bu kadar kısa zamanda ve öylesi korkunç imkânlarla neredeyse sıfırdan var edilmiş bir ülkeyi tarih bir daha yazmamıştır.

İçimizdeki coşku ve Atamız’a olan minnettarlığımız, bizde, ülkemize faydalı bireyler olabilmek için adeta amansız bir yarış başlattı. Ben bu yarışı hâlâ Atam’a layık olabilmek umuduyla, içimdeki tüm ateşle sürdürüyorum.”

Hapisteki gazeteciler için acı çekiyorum

Muazzez İlmiye Çığ, doğum gününde, hapisteki gazeteciler için duygularını şöyle dile getirdi:

“Suçsuz yere hapse atılan, kilit altına alınan gazeteciler için acı çekiyorum. Gazetecilik yaptıkları için, düşünceleri için ceza alıyorlar, hürriyetleri engelleniyor. Çok üzülüyorum, kahroluyorum, acı çekiyorum…”

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” etmekten yargılanmıştı

Yazımı sonlandırırken, Muazzez İlmiye Çığ’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten” yargılanmasını hatırladım.

15 yıl önce…

Çığ’ın “Vatandaşlık Tepkilerim” adlı kitabı piyasaya çıkmıştı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten” dava açtılar.

Bir yıl hapis cezası istendi, ilk celsede beraat etti.

Muazzez İlmiye Çığ, yargılandığında 92 yaşındaydı.

Fazıl Say’a yazdığı mektup

Yine Muazzez İlmiye Çığ’la ilgili unutulmayacak bir olay.

Ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ın mahkeme kapılarında süründüğü günler.

Muazzez Hanım, Fazıl Say’a şu mektubu yazıyor:

“Sizden bir büyükanne olarak ricam, densizce konuşanlara hiç kulak asmayın, sözle ve yazı ile en ufak bir yanıt vermeyin ki çatlasınlar. Onlara en güzel karşılık daha üstün eserler çıkarmaktır. Var olun! Sağ olun! Bütün duam sizinle!”

Yaşam felsefesi

Gazeteci Zeynep Oral, arkadaşı Muazzez İlmiye Çığ’ın yaşam felsefesini şöyle anlatıyor:

“Arkadaşım için tek kutsal var. O da yaşamak! Dolu dolu yaşamak! Öğrenerek ve öğreterek yaşamak… O nedenle günümüzde cehaletin prim yapmasına hâlâ öfkeleniyor ve isyan ediyor.”

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Sevgili okurlarım, bugün sizlere Cumhuriyet’imizin çınarı Muazzez İlmiye Çığ’ı tanıtmaya çalıştım.

İyi pazarlar!

Boğulmak üzereyken kurtarılanlar

15 Haziran’da sahillerde yaz sezonu açıldı ya, Büyükşehir Belediyesi timleri yine “kurtarma” çalışmalarına başladı.

İlk haber servis edildi:

“Bir haftalık süre içinde 38 kişi boğulmaktan kurtarıldı.”

Benzer haberler, yaz sonuna kadar devam eder.

Yaz sonunda da, bu sezon şu kadar kişiyi kurtardık diye, noktayı koyarlar.

Hiç değişmez, yıllardır bu böyle devam eder.

Ben de her yaz başında bıkmadan usanmadan yazarım:

“Tamam, yüzme bilmeyenleri boğulurken kurtarmak bir hizmettir. Ama esas olan insanlara yüzme öğretmektir. Belediyelerin, bütün imkânlarını seferber ederek insanlara yüzme öğretmesi gerekir. Esas hizmet budur.”

Ben yazarım, ama değişen bir şey olmaz.

Belediyeler; “yüzme öğretmeyi” değil, “yüzme bilmeyenleri boğulurken kurtarmayı” hizmet kabul ederler.

Hizmet anlayışları bu!

Yeşil pasaport

15 yıllık avukatlara “yeşil pasaport” verildi.

Avukatlar bu pasaportla bütün dünyayı “vizesiz” dolaşmaya başladı.

Metin Feyzioğlu’na “iktidarla işbirliği karşılığı” verilen rüşvet buydu.

İyi de, dünyayı vizesiz dolaşan avukatlar geçenlerde kendi ülkelerinin başkentine giremediler.

Güler misin, ağlar mısın?

4 görüş

*”Adalet, önce devletten beklenir. Çünkü devlet, toplumun hukuksal düzenidir.” ARİSTOTELES

*”Ne baro bir şirkettir, ne adalet bir mal.” Çiğdem TOKER

*”İşsizlik ve açlık, kader yoldaşlığıdır. Ülkemizde ikisi de bol miktarda var.”

*”Bu davayı kimseye anlatamazsınız. Bu dava kurdun kuzuya ‘suyumu kirlettin’ demesi bile değil. Gazetecilere gözdağı vermek uğruna hukuku bu kadar zorlamayın. Gazetecilikten suç üretmeye başladığınız an, ülkenin toplumsal atmosferini kirletmiş olursunuz. Atmosfer kirlenince, bundan herkes etkilenir. Kirli hava seçmez, herkesi zehirler.” Mustafa BALBAY