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Makale Yazısı-05 Tem 2020 - 20:00

Üzülmez, dobra dobra her şeyi açıklayacak!..
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Son kemoterapisini de geride bırakan Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, ağır tedavi süreci sonrasında, artık basının karşısına çıkarak ‘adaylığını resmen açıklayacak” ve yeni sezon planını da gözler önüne serecek.

SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ…

Sık sık görüşlerine başvurduğum ve sağlığını da an be an takip ettiğim Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, yakında bir basın toplantısı yaparak her şeyi kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Böylece spekülasyonlar ve belirsizlik de sona erecek. Yaklaşık 2 aydır yoğun görüşme yaptığım Hüseyin başkan, öncelikle doktor tavsiyesiyle başkanlığını sürdürmekte kararlı. Kolay değil, 10 yıldan sonra transfer yasağını kaldıran Üzülmez, doğal hakkı olarak, kendini iyi hissettiği müddetçe, görevinin başında olacaktır.

YENİ YENİ PROJELERİ VAR…

Dinamik bir başkan stiline sahip Üzülmez, gündelik sporunu da aksatmıyor ve yeni projeler üretiyor. Kartepe’de Kocaelispor için kalıcı bir tesis, yeni sürekli gelir kaynakları, yeni sezonda kısa sürede zirveye çıkacak bir Kocaelispor planlıyor. Tahir Büyükakın başkan da, geminin kaptan köşkünde yerini alarak, yine Üzülmez ile beraber yola devam diyecektir. Benim izlenimim ve aldığım bilgiler bu yönde. Yönetim içerisindeki muhalif sesleri de dinleyecek ve yepyeni bir liste hazırlayarak, onların aday olma hakkının da önünü açacaktır. Bundan da eminim.

TRANSFERLER SÜRÜYOR… TEKNİK ADAM KİM OLACAK ?..

İç ve dış transferleri bizzat kendi sürdüren, gerek futbol şube, gerek ikinci başkanlar, teknik heyet ve futbolcularla görüşmelerini devam ettiren, yeni sezona takımını kurmuş olan Üzülmez, şimdi bu tempoyu artıracak ve noktaları koyup, imzaları alacak. Teknik adam konusunda ise henüz kesin kararlı değil ama, Dinçel’i başarılı buluyor ve şartlar uygun olursa devam etmekte kararlı gözüküyor. Bu nokta da Zeki Kaya ve Güvenç Kurtar ile sıkı bir temas halinde bulunuyor. İşte bunların hepsini yakında basınla paylaşacak ve soru işaretlerini gidererek resmen rotayı belirlemiş olacak.

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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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