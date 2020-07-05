Amaç, vatandaşın sağlığı mı?

Özelleştirme furyası sonucu, bu ülkede artık “yerli ve milli sigara” üretilmiyor!

Sigara sektöründe 5 yabancı firma at oynatıyor!

Bitlis ve Akhisar sigara fabrikaları başta olmak üzere, ulusal varlığımız olan sigara fabrikalarımız ard arda kapatıldı. Tütün ekimi ile geçimini sağlayan pek çok üretici artık tütün ekmiyor! Yabancı sigara firmaları, büyük ölçüde yurt dışından tütün getirip sigara üretiyor.

Yabancı sigaralar pahalı!

Dar ve orta gelirli tiryakiler yabancı sigarayı satın alamıyorlar!

Bu nedenle, önceleri kimi pazarlarda açık tütün satışı yapıldı, daha sonra da “tütüncü dükkanları” açıldı.

Vatandaşlar, tütün alıp sarmaya ya da “makaron” denilen sigara kağıtlarına sarılmış hazır sigaraları almaya ve tüketmeye başladılar.

Bu yeni durum hem yabancı sigara firmalarının kazancını hem de ÖTV gelirini olumsuz etkiledi! 2019 yılında sigara satışlarından yaklaşık 50 milyar TL’lik gelir elde edilmiş.

26 Haziran 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan bir Kararname ile açıkta tütün ve makarona sarılmış tütün satışı 1 Temmuz itibariyle yasaklandı.

Yerli tütün üreticileri ve 25 bin tütün satıcısı ne yapacak?

Ancak, 1 Temmuz 2021 itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Yetki Belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapılamayacak!

Bu yasağın “GEREKÇESİ” olarak; “Devlet tarafından kontrol edilemeyen sarma sigaraların zehir saçtığı” gösteriliyor! Daha ilginci; “devletin kontrol edemediği” ve yasadışı üretilen ve satılan tütün ürünlerinde “kadmiyum ve kurşun seviyesinin çok yüksek olduğu” tespit edilmiş!

Peki, aynı inceleme yabancı sigaralar için de yapılıyor mu?

Sigara tiryakisi değilim.

Sigaranın insan sağlığına zararlı olduğunun da bilincindeyim.

Sigara sağlığa zarar veriyor da, TERMİK SANTRALLER ve SİYANÜRLE ALTIN ARAMA ya da karayolunda seyreden araçların EGZOZ GAZLARI insan sağlığını tehdit etmiyor mu?

Yerli tütün üretimine ve ticaretine karşı bu kadar “hassas” olan siyasi iktidar, bu konularda neden son derece duyarsız?

Kolcu Kuvveti de kurulacak mı?

Osmanlı döneminde, ödenemeyen dış borçlar nedeniyle 1881’de ülkemize postu kuran “Duyun-u Umumiye” tüm vergi gelirlerine el koymuş, işletmeleri yabancı şirketlere satmış ve “Yaprak Tütün ve Müskirat İşletmesini” de REJİ adlı bir yabancı konsorsiyuma devretmişti. Reji idaresi, kendi kontrolü dışında tütün ekimi ve satışını yasaklamış ama başa çıkamamıştı. Bunun üzerine 2. Abdülhamit’ten “KOLCU KUVVETİ” kurma imtiyazı aldı. Kolcuların çoğu, cinayet ve diğer suçlardan cezaevinde yatmış, cahil ve gözü kara tiplerdi. Dayak, işkence ve sonrasında 20 bin kadar Türk tütün köylüsünün canını aldılar! ÇÖKERTME türküsü bu iğrenç cinayetlere yönelik bir AĞIT olarak yazılmış ve söylenmiş; …kolcular gelmeden Halil’im nerelere kaçalım?/ Teslim olmayalım Halil’im aman kurşun saçalım” sözleri bunu anlatır!

· Halkın sağlığını korumaya evet.

· Denetimsiz tütün satışına hayır.

Ancak;

Türk tütün köylüsü ve işsizliğin giderek yaygınlaştığı ülkemizde 25 bin tütün satıcısının ekmeği ile oynanmasına ve pahalı yabancı sigara alacak gücü olmayan ama sigaradan da vazgeçemeyecek milyonların seçim hakkına engel olmaya da HAYIR!