Gültepe, Zabıtan, Yenidoğan ve Serdar, üvey mahalleler mi?

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde oturan okurumuz Necati Konakcı, geçtiğimiz günlerde beni arayarak İzmit Cedit Mahallesi’nde yapılan kentsel dönüşümle ilgili görüşlerini bildirdi…

Kendi oturduğu mahalle dahil, yıllardır Gültepe, Zabıtan ve Serdar Mahalleleri’ne yeterince değer verilmediğini bildirdi…

Konakçı’ya mahallenin sorunlarını yazmasını ve bana mail göndermesini istedim…

Konakcı, 4 mahalle ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

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“Gültepe - Zabıtan – Yenidoğan – Serdar…

Bu isimlerin ne olduğunu bilmeyen var mı?

Sanırım yoktur.

Evet, neredeyse İzmit’in ortalarında kalan dört mahallemiz.

KOCAELİ YATIRIMLARI

Geçtiğimiz günlerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ile ilgili bir bilgi elime geçti. Kısaca bahsedeyim. Dilovası Kömürcüler OSB’nin kalkması. Tütünçiftlik, Barbaros mahallesinin taşınması. Kandıra’da Roman Mahallesinde Kentsel Dönüşüm, Gebze Askeri Kışlası’nın Millet Bahçesi yapılması. Eski İsmet Paşa arazisinin, Fuar alanının Millet Bahçesi yapılması. Büyükşehir Belediyemizin programlarında bu yatırımlar var.

BAKAN KURUM’UN ZİYARETİ

27-06-2020 tarihinde Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un ziyaretlerinde de neredeyse aynı yatırımlar söz konusu.

Bakanlığın ilave yatırımlarını ise şöyle sıralayabiliriz:

Cedit Mahallesi için 1150 konutluk Kentsel Dönüşüm, İzmit Yürüyüş Yolu’nda 20 milyonluk çalışma. Hacı Hızır Mahallesi’nde riskli alan projesi.

Derince Deniz Mahallesi ve Yenikent’te 418 konutluk kentsel dönüşüm, Körfez ve Derince’ye Atıksu arıtma tesisi.

Vilayet olarak, Kocaeli’ye yapılacak her türlü yatırımın başımızın üstünde yeri vardır.

Bu konuda kimsenin farklı bir düşüncede olduğunu sanmıyorum.

Ancak eksiklikler söz konusu olunca veya bazıları önemsenmeyince, bizlerin de hatırlatması söz konusudur.

BU DÖRT MAHALLEMİZ UNUTULDU

Kocaeli’mizin neresinde oturursanız oturun, İstanbul istikametine, ister D-100 karayolundan, ister otobandan gidip gelin, mutlaka önünden veya üst tarafından geçeceğiniz yer Gültepe-Zabıtan-Yenidoğan ve Serdar Mahalleleridir.

Son yıllarda bu mahallelerimizi, yerel yönetimde olan Sayın yöneticilerimiz hiç gezip gördüler mi acaba?

Büyük bir ihtimalle gezmişlerdir.

Ancak bu dört mahallemizle ilgili ne gibi bir düzenleme, çalışma yaptılar?

Şehircilik Bakanımız şehrimizi helikopterle gezerken bir nebze de olsa bu dört mahalle ile ilgili olarak biraz umutlanmıştım.

12 adetlik müjdeli haberi verdiğinde anladım ki, bu dört mahallenin üzerinde uçma gereği duymadığından, bende hayal kırıklığına uğradım.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Benim gördüğüm, merkez ilçe İzmit’in yatırımları, sadece doğu tarafı ve kuzey tarafı.

Bu zamana kadar Kentsel Dönüşüm yerlerine bir bakalım; Bekirdere Cephanelik, Erenler, Körfezkent, Cedit Mahallesi’ni İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi halledemediğinden Bakanlık aracılığı ile TOKİ’ye devredilmiştir.

4 MAHALLEDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI YETERSİZ

Sevgili Kocaelililer…

Eminim ki hepimiz Kocaeli’yi çok seviyoruz.

Kentimiz çok güzel, yaşanabilir bir kent olmasını gönülden istiyoruz.

Sizlere bahsetmek istediğim, bu dört mahalle.

Bu zamana kadar, gelen hiçbir yerel yönetimin el atmadığı mahallelerdir.

20-25 yıldır Yenidoğan’da ikamet eden bir kişi olarak, Kültür Merkezi haricinde bir şey yapıldığını görmedim.

Altyapı, üstyapı yetersiz.

Allah korusun bu dört mahallede yangın olsa itfaiye gelene kadar mahalle yanar.

Yolların darlığından, araçların park etmesinden nasıl ulaşacak.

Hastalara ambulansın ulaşması bir dert, halk otobüslerinin, belediye hizmetlerinin ulaştırılması başka bir dert.

4 MAHALLEYE MÜJDE YOK

Seksenli, doksanlı yılları hatırlarsınız sanırım.

İzmit merkezinde saat 20.00 den sonra sokaklarda kimseyi göremezdiniz.

Şu anda bile bu dört mahallemiz aynı konumda.

Şehrin ortasında kalan bu mahallelerimize yıllardan beri ‘Kentsel Dönüşüm’ olarak hiçbir adım atılmamıştır.

Hatta, Şehircilik Bakanımız Murat KURUM’un yapmış olduğu 12 maddelik müjdeli haberde de, ne yazık ki bu dört mahallemize daha yıllarca bir çivi dahi çakılmayacaktır.

BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN

Gültepe-Zabıtan-Yenidoğan ve Serdar Mahallesi’ndeki hemşerilerim, modernleşmek ve güzel bir mahallede, sitede oturmak için pek heveslenmeyin.

Çünkü daha uzun yıllar beklemek zorundasınız. Belediyelerimizin ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konuda bir çalışması yok.

Hepiniz başınızın çaresine bakın.”

BELEDİYE VE BAKANLIKLARA ÇAĞRI

Necati Konakcı’nın değerlendirmesini yukarıda okudunuz…

Gültepe-Zabıtan-Yenidoğan ve Serdar Mahallesi’ne yeterince hizmet götürülmediğini söylüyor…

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bu dört mahalleyi es geçtiğini söylüyor…

Gerek İzmit Belediyesi…

Gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi…

Gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı…

Gültepe-Zabıtan-Yenidoğan ve Serdar Mahallesi ile ilgili yeni projeler üretirlerse iyi olur…

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DEVA’nın patronu ADEM KOÇ oldu

AKP’den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni, Ali Babacan da DEVA Partisi’ni kurdu… Davutoğlu, Kocaeli İl Başkanını Ömer Faruk Başaran olarak atadı… DEVA Partisi’nin Kocaeli İl Başkanı kim olacak diye merak edildi… İl başkanlığı için Ankara’ya AKP eski İl Başkan Yardımcısı Adem Koç, Trabzonlular Derneği eski Başkanı Orhan Sarısüleyman, Av. Banu Bilgin, Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vakili Zekeriya Özak ve Marka Ağız ve Diş Merkezi’nin sahibi Semih Taşveren çağrıldı… Son yapılan görüşme sonrasında Adem Koç’un il başkanı olmasına karar verildi... Koç, Refah, Fazilet ve son olarak AKP kökenli… Yani DEVA Partisi, bir AKP’liyi il başkanı yaptı… MHP’den ayrılan İYİ Parti de il başkanı olarak bir MHP’li getirmişti… Bakalım AKP’den ayrılan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, siyasette nasıl bir seviyeye gelecek…

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Derince Limanı’nın önemi tartışılmaz

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Av.Vedat Doğusel, önceki gün Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce hazırlanan 2020 yılı Ocak-Mayıs verilerini paylaştı… Doğusel şunları söyledi; “Yılın ilk beş ayında en fazla ihracat yapılan gümrük kapımız: 3 milyar 811 milyon dolar ile Derince’dir. İzmit Gümrük Müdürlüğü 2 milyar 982 milyon dolar ile ikinci sıradadır. İthalatımızda ise Derince ve Dilovası gümrük müdürlükleri en fazla ithalat değeri sağlayan bölgelerimizdir. Derince 5 milyar 337 milyon, Dilovası 5 milyar 137 milyon dolardır.” Bu verilere bakıldığında Derince Limanı’nın katkısı tartışılmaz…

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5 ADIMI UYGULAYIN

Koronavirüsü durdurmaya yardım edin

1-ELLER

Sık sık yıkayın

2-DİRSEK

İçine doğru öksürün

3-YÜZ

Dokunmaktan kaçının

4-MESAFE

Uzaklığı koruyun

5-EV

Mümkünse evde kalın

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11 milyon fidan ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan “Geleceğe Nefes Kampanyası” kapsamında 11. Ayın 11’inde, saat 11’de, 11 milyon fidan dikildiği yönündeki iddiaların da bilimsel olarak gerçekleri yansıtmadığını anlatan Gürer, 11 ay olan Kasım ayının ülkemizin coğrafi şartları bakımından ağaçlandırma çalışmaları için her bölgede uygun bir ay olmadığının, konunun uzmanları tarafından dile getirildiğini hatırlattı.

Fidan dikiminin Anadolu’da genellikle mart aylarında yapıldığını ve bunun uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde 3 saat içinde 11 milyon fidanı dikecek uzman kadro var mı?” dedi. Gürer, Uzman olmayan kişiler tarafından dikilen 11 milyon fidanın ne kadarı tutmuştur. Aynı yerde birden fazla dikim yapılmış mıdır? Mevcut durumun Meclis Araştırması ile ele alınması gerektiğini belirtti. Bakalım, Gürer’e ne cevap verilecek…

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2019’un en çok indirilen mobil uygulamaları belli oldu

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, mobil uygulamalara yönelik yapılan araştırmayı inceledi. 2019’un ilk çeyreğinde Appstore kullanıcılarının en çok indirdiği uygulama Tiktok olarak belirlendi. Tiktok’dan sonra en çok indirilen diğer uygulamalar ise sırasıyla; YouTube, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger olarak gözlemlendi. Appstore’un en büyük rakibi Android Google Play’de ise en çok tercih edilen uygulama WhatsApp olarak tespit edildi. Burada da Whatsapp’tan sonra Facebook Messenger, TikTok, Facebook ve Instagram olarak belirlendi. Android cihazlarda google uygulamaları kurulu ve hazır olduğu için YouTube’nin GooglePlay en çok indirilenleri listesinde olmadığı saptandı.