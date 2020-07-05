Şehir Hastanesi, Selman Yıldırım’ı da mağdur etmiş

Sevgili okurlarım, Kocaeli Şehir Hastanesi projesiyle ilgili “yağmur gibi mağduriyet” yağıyor.

Arayan arayana…

Kentimizden arayanlar…

Ankara’dan ve İzmir’den arayanlar…

Söyledikleri hep aynı:

“Bize iş yaptırdılar, paramızı alamıyoruz…”

Öyle rakamlar söylüyorlar ki, o rakamları alt alta toplasanız, proje tutarının yarısı yapar.

Şehir Hastanesi’ne iş yapıp da parasını alamayanlardan biri de İzmitlilerin yakından tanıdığı, inşaat firması sahibi Selman Yıldırım.

Selman Yıldırım, bu projede çok sıkıntı çekmiş.

Düzenli ödeme alamadığı için, çalışanlarına zamanında ödeme yapamamış.

Verdiği 4 teminat mektubundan ikisi, haksız bir şekilde nakde çevrilmiş.

Daha neler neler…

Selman Yıldırım, yaşadığı sıkıntıları 7 madde halinde şöyle dile getirdi:

* Yer teslimi personel girişleri yapıldıktan günler sonra parça parça yapılmaya başlandı.

* Bize iki adet küle vinci verildi. Vinç Gama Türkerler e aitti. Vincin biri yer tesliminden bir ay sonra, diğeri üç ay sonra kuruldu.

* İnce işlerde sürekli proje tadilatları yapıldığı için yaptıklarımız sürekli bozuluyordu. İş gücümüzün yarısı yapmaya, yarısı yıkmaya gidiyordu.

*Temmuz 2018’de proje tadilatları bitti, personel artırın diye baskı yapıldı bize. Personel sayısını bir ara 400’e çıkardık, ama sadece 50 personele iş verilebiliyordu. İş verilmediği gün yevmiye verileceği söylenmesine rağmen, yaklaşık 8 bin yevmiye verilmedi

* Proje koordinatörü Burak Dirican 17 Ekim 2019 tarihinde yaşanan eylemden dolayı şantiyeyi boşaltmamızı istedi. 17 Ekim tarihinde şantiyede çalışan sayımız 356 idi. Ben eğer biz iş yapmayacaksak sözleşmeyi karşılıklı feshedelim veya siz tek taraflı feshedin taleplerime rağmen fesih işlemi gerçekleşmedi. 356 çalışanımızın hesabına hakediş alacaklarımızdan paralar yatırılarak 30 Ekim 2018 tarihinde şantiyede bütün çalışanlarımızın çıkışını verdiler. Bizi baypas ederek işçilerle anlaşarak alacaklarından daha fazlası ödenerek işçileri tahliye ederek bizi sadece bu ödemeden dolayı 500 bin TL.zarara uğrattılar.

* Yaklaşık 8 ay sonra bize gönderilen kesin hesap hakedişinde yaklaşık 1.5 milyon ceza yazmalarına rağmen, 2 milyon 400 bin Lira alacağımız vardı. KDV dahil… Bunuda ödemediler.

* Bir aracıvasıtasıyla hakemlik yaparak uzlaşma sağlandı. Ben yaklaşık 1 milyon alacağımdan vazgeçtim, onlar1.5 milyon ödeme yapacaklar ve 4 adet yaklaşık 2 milyon lira tutarındaki teminat mektubumu iade edeceklerdi. İbraname hazırlandı, imzaladık. 1.5 milyon artı KDV ödediler, iki teminat mektubunu iade ettiler, ancak diğer iki mektubu nakde çevirdiler. 556 bin ve 380 bin TL’lik mektupları… Yaklaşık 1 milyon lira… Beni bankalar nezdinde sıkıntıya soktular.

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Selman Yıldırım’ın dile getirdiği sıkıntılar böyle!

Bu yazıyı yazmadan önce, Şehir Hastanesi şantiyesindeki son durumu bir kez daha araştırdım.

Bazı altyapı yüklenicileri daha işi bırakmış.

“Şantiyede çalışan 50-60 kişi ya vardır, ya yoktur” dediler.

Anlayacağınız, şantiyede çalışmalar “durma noktasına” gelmiş.

Yazık!

Bir tarafta, onlarca altyüklenicinin mağduriyeti…

Diğer tarafta, üç yıl gecikmiş olmasına rağmen projenin ne zaman bitirileceğinin belli olmaması…

Şehir Hastanesi’ndeki gelişmeleri izlemeye devam edeceğim.

Dolar’a güven mi, Türk Lirası’na güven mi?

Bundan 5 yıl önce…

2015’te dolar 2.5 lira olduğunda, alanlar yaya kalacaktı.

3 lira olduğunda, alanın eli yanacaktı.

4 lira olduğunda, yanlış algıydı.

5 lira olduğunda, köpüktü.

6 lira olduğunda, sentetikti.

Bugün 1 dolar, 6.85 civarında.

Demek oluyor ki, Türk Lirası’na inananlar hep kaybetmiş.

Bu nedenledir ki, bankalardaki döviz mevduatı 202 milyar doları buldu.

Böyle bir dünyada huzur olur mu?

*Yeryüzündeki mal ve hizmet üretiminin yüzde 80’nini dünya nüfusunun yüzde 20’si tüketiyor. Yani kalan yüzde 80 nüfus, ancak üretimin yüzde 20’siyle yetiniyor.

*Dünyanın en zengin 3 kişisinin serveti, en yoksul 48 ülkenin ulusal gelirini aşıyor.

*Dünyada herkese temel eğitim vermek için yılda 6 milyar dolara, temel besin sağlamak için ise 13 milyar dolara gerek var. Oysa Avrupa’da bir yılda parfümlere 12 milyar dolar, Avrupa ülkeleri ve ABD’de kedi köpek mamasına 17 milyar dolar harcanıyor.

*Dünyanın en zengin 225 kişisinin toplam serveti 1.2 trilyon dolar. Oysa bu rakam, dünya nüfusunun yarısının bir yıllık geliri!

*ABD dünya nüfusunun yüzde 5’ine sahip, ama dünya hammadde kaynaklarının yaklaşık yüzde 40’ını tek başına kullanıyor.

*Dünyada üretilen petrolün yüzde 35’ini kullanan otomotiv sektörünün ürettiği 400 milyon civarındaki otomobillerin yaklaşık yüzde 80’i kuzey yarımkürede bulunuyor.

Daha pek çok veri var, önemlilerini yazdım.

Özetle, emperyalistler “Yeni Dünya Düzeni”ni icat ettikten sonra, dünyada üç hızlı süreç yaşandı:

*Yoksul daha yoksul, zengin daha zengin oldu.

*Zengin ülkelerdeki toplumsal çelişki, eskisine oranla derinleşti.

*Güney-Kuzey çelişkisi keskinleşti.

Böyle bir dünyada huzur olur mu?