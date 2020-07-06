Kadınlar insandır, biz insanoğlu… Haydi kadınlar spora…

Bir fotoğraftan yola çıkarak bu yazıyı kaleme aldım…

İşte fotoğraf…

Bir ez daha bakın…

Henüz 9-10 yaşlarında bir kız çocuğu…

Dünyanın en ağır sporlarında biri olan cimnastiği seçmiş…

Ağır ama ana spor…

Bence tüm sporların anası cimnastiktir…

Aslında spordun adı cimnastiktir…

Ama bu ülkede hala üvey evlat muamelesi görüyor…

İzmit Belediyesi bu çalışmalara destek veriyor ve b sporun kentimizde yeniden canlanmasını ve profesyonel hale gelmesini sağlayan kardeşim, genç antrenörümüz Tolga Havuç’un önünü açıyor…

Ülkemizdeki obezite oranlarını göz önüne alırsanız, kadınların daha obez olduklarını açık açık görebileceksiniz…

Diyet yaptırıp, spor yaptırmayan ‘akıl dışı’ yöntemlerin pençesinde kandırılan Türk kadını, hiç de iyiye gitmiyor…

İşte bu kızımız büyüklerine örnek olsun diye yazdım bu yazıyı…

Onların sayısını artırmalıyız…

Sporun vitamini…

Havuç’ların da…

İnsan ölümü unutunca, vahşileşir…

O benim çocukluk arkadaşım, hayallerimizin ortağı…

Beraber Kağıtspor’da idmanlara başlamıştık…

Rahmetli Cezmi Dönmez’in talebeleriydik…

Ben forma giyemeyeceğimi anlamıştım ve Hüseyin denen eski Kağıtlı bir dangalaktan, duşa önce ben girdim diye soyunma odasında tokadı yiyince, kulübü bırakmıştım…

Rahmetli babamın rahmetli dostu Avni hocam da hiç sormadı, bu çocuk ne oldu diye?..

Zira beni çok beğeniyordu…

Fevzi Açıkgöz hocam devam etti…

Çizgisini hiç bozmayan ender adam gibi adamlardan biridir benim hocam…

Taraftar onun için Fethiye Caddesi’nde imza kampanyası başlatmıştır…

Hayatımın dönüm noktasıdır ve benim için çok değerlidir…

Can dosttur…

Seveni çoktur…

Sayanı daha çok…

İnançlıdır ve futbolu çok iyi bilir…

İkisinden de taviz vermez…

Sık sık ‘Huzur’ bulmak için tesislerine giderim ve eski şöhretler de orada toplanır…

Bir zamanların Süper Lig maçlarını izler gibi olursunuz…

Hocamın sosyal medya paylaşımları ise bana huzur verir…

İşte onlardan biri….

HHH

“İnsan ölümü unutunca, vahşileşir… Yaptığı günahlardan tövbe etmezse devamında edepsizleşir insan. Doğup, edebiyle yaşayıp, ekmeğini kazanan vatan sevdalılarına selâm olsun…”

Yenidoğan’ın atıcıları, korona virüsleri bile havada vurur !..

Bir spor kulübünden çok ötedir Yenidoğan Serdarspor… Ben de fahri yöneticilik yapmaktayım… Abdülkadir Başkanın önü açılsın diye her şeyi yaparım… Kulüp yağlı güreş organizasyonları ve alt yapı takım çalışmaları sonrasında, ciddi olarak Trap Skeet’e de el attı. Ufku geniş olan ve şehit kardeşi olmanın gururunu ömür boyu yaşayan başkan Bayraktutar, Trap-Skeet antrenmanlarının Pandemi sonrasında yine Celokan Turko Nezaretinde başladığını duyurdu. Takımımız, 15 Temmuz Trap Skeet 1.Lig müsabakası için Bursa’ya hazırlanıyor. İnşallah karavana atmayacak, hatta havadaki korona virüsleri bile vuracak… Dualarımız sizinle…

TFF, çık işin içinden bakalım !..

Napolyon’a çok söyledim beni dinlemedi…

Nihat Özdemir’den söz ediyorum…

Hani şu Limak’ın sahibi…

Kulüplerin Antalya’da ‘Mecburen’ kamp yaptıkları otellerin sahibi…

Türkiye’nin ilk özel otoyolunun sahibi…

İstanbul Havaalanı’nın ortaklarından…

TFF başkanı…

Ben de tutmuşum, ‘Bu insancıkları temmuz sıcağında, gündüz vakti nasıl sahaya çıkaracaksınız, nasıl bu havada oynatacaksınız?’ diyorum…

Dediğime geldi, geldi ama geç geldi…

Şimdi de işin içinden çıkamıyor…

Eeee, ben dedim…

Kovid korusu herkesi sarmışken ligleri tümden iptal etseydin, o ortamda insanlar ölürken, kimse sesini çıkarmazdı…

Burası Türkiye…

Böyle…

Günü-birlik yaşam…

Şimdi yeni normale dönünce aklın başına geldi, iş işten geçti..

Millet koronayı arkaya attı, şimdi yine dünya menfaatine düştü..

Ayıkla pirincin taşını bakalım…

Biz böyleyiz, daha tanımadıysan ne diyeyim ?..

Hiç balkonda kimseyi sağlık çalışanını alkışlarken görüyor musun Napolyon?..