Barolar mı baronlaşmış, yoksa sayın Bahçeli mi? 

Savunmayı savunuyoruz' bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye’nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir.

Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır.

Demokrasi baro yönetimlerine kusursuz şekilde hâkim olmalıdır.

Savunma kavramı Türkiye’ye saldırı ve suikast kılıfı haline getirilmemelidir.

Bu inanılmaz cümleler MHP genel başkanı ve iktidar ortağı sayın Devlet Bahçeli’ye ait cümleler.

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Baro başkanları 2 yıllığına seçilir ve bir çoğu en çok iki dönem başkanlık yaparak yerini yeni arkadaşlarına bırakır.

Baro başkanları 24 saat çalışır ve en küçük bir ödenek ve maaş almazlar.

Bedava kamu görevi görürler.

Sayın Bahçeli bildim bileli MHP genel başkanı ve aynı zamanda da maaşlı bir iş olan milletvekilidir.

Delege imzalarına rağmen partisini kongreye götürmeyen, mahkemelerde tartıştıran bir genel başkandır.

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Baronlaşmak eğer koltuk işgali olarak kullanılıyorsa baronlaşmış olanlar baro başkanları mı?

Yoksa yıllardır milletvekili ve genel başkan olarak koltuktan ayrılmayan sayın Devlet Bahçeli’midir ?

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2 yılda bir demokratik bir seçimle aslanlar gibi seçilen baro başkanlarının konumu mu gayri ahlaki?

Yoksa genel başkanlık koltuğuna yapışarak,yeni kadrolara yıllardır izin vermeyen sayın Bahçeli’nin konumu mu gayri ahlakidir.?

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Bahçeli’nin ,baro başkanlarının kanun dışı yöntemler kullandığı iddiasından bir şey anlayan var mı?

Avukatların % 90’ının karşı çıktığı bir avukatlık kanunu yapıyorsunuz.

Avukatlar ve başkanları konuşmak istiyor, dinlemiyorsunuz.

Muhatap alınmadığı için tepkilerini yürüyerek dile getirmek zorunda kalıyorlar ,fiili gözaltı uyguluyorsunuz.

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İktidar ortağısınız,MHP li avukatların çoğunluğu bu yasaya karşı ve siz bunları yapan avukatlara ve baro başkanlarına dar kadrocu, gayri ahlaki, anti demokratik ,Türkiye’ye saldıran kişiler olarak ilan ediyorsunuz.

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Yahu hesapsız kitapsız açılan ve en az 16 tanesinin dekanının hukukçu olmadığı hukuk fakültelerinin varlığı,yargı bağımsızlığının yerlerde sürünmesi,avukatların yasal,fiziki ve ekonomik sorunları ,savunmanın yok kabul edilebildiği yargılamalar ,yargıya güvenin % 11’ lere gerilemesi,hukuk devleti sıralamasında Türkiye’nin içine düştüğü durumu Sayın Bahçeli’yi bir genel başkan olarak sizi hiç rahatsız etmiyor mu?

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Siyaset üstü olması gereken barolara da siyasetin sokulması,baroların parçalanması sonucunu doğrucacak bu yasaya karşı çıkışı nasıl gayri ahlaki ,dar kadrocu,anti demokratik,baronluk gibi değerlendirdiğini anlamak mümkün değil.

Hiçbir siyaset liderliği avukatlara ve bağlı bulunduğu kurumlara hakaret etme lüksünü vermez.

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Vallahi bir avukat ve eski baro başkanı olarak ,bu akıl tutulmasına pes diyorum.

Bu metni sayın Bahçeli’ye kim yazıyor bilmiyorum, ama bu metin Türk savunma tarihinde bir kara leke olarak yerini alacaktır.