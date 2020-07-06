Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner!

Sevgili okurlar…

Mart 2004 ve 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde, AKP rüzgarı esti…

AKP, birçok belediyeyi aldı…

2009 yılına kadar İzmit Belediye Başkanlığını Halil Vehbi Yenice yaptı…

O dönem, İzmit Belediyesi’nde yetkili sendika, Genel-İş Sendikası idi…

Yenice döneminde, işçiler Hizmet-İş Sendikası’na geçmeleri için baskı yapıldı…

2009’da AKP’nin İzmit adayı Nevzat Doğan seçimi kazandı, AKP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Karaosmanoğlu da ikinci kez başkan seçildi…

KARAOSMANOĞLU DÜĞMEYE BASTI

Mart 2009 seçimlerinden sonra yani 14 Nisan’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sendika değişikliği için düğmeye bastı…

O dönem hazırlıyorum, ilçelerde belediye işçileri sabah saat 08.00’de eş zamanlı belediye otobüsleriyle notere götürülerek, sendika değişliği için imza vermişlerdi.

DİRENENLER, SÜRÜLDÜ

Direnenler, sendika değiştirmeyenler, sürgün edilmişti…

Karamürsel’de çalışan Kandıra’ya, Kandıra’da çalışan Çayırova’ya sürülmüştü…

Hizmet-İş Sendikası, Ağustos 2009’da çoğunluğu elde ederek, yetki için bakanlığa başvurmuştu… Eylül ayında da yetkiyi aldı…

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O dönem Belediye-İş ve Genel-İş Sendikası Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve Sendika Başkanı İdris Ersoy’a büyük tepki gösterdi…

Sert açıklamalar yapıldı…

Ama, yetkileri elinden alınmıştı…

İZMİT BELEDİYESİ’NDE YETKİ GENEL İŞ'TE…

Yıl 2019…

CHP, İzmit’te AKP’nin saltanatına son verdi…

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkanı seçildi…

Hürriyet, geldiği günden beri Hizmet-İş Sendikası tarafından eleştiriliyor…

Hizmet-İş Sendikası Başkanı İdris Ersoy, önceki gün “İzmit Belediyesi’ndeki yetki baskı, tehdit, sürgün ile elimizden alındı” başlığıyla şu açıklamayı yaptı…

Ersoy, İzmit Belediyesi şirketi Bekaş A.Ş yetkisinin Genel-İş Sendikasına geçmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Birlikte okuyalım…

BASKI UYGULANIYOR

“31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra İzmit Belediyesi’nde yaşanan yönetim değişikliği ile CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet seçimi kazanmış ve belediye başkanı olmuştu.

Hürriyet, belediye başkanı olduktan hemen sonra İzmit Belediyesi’nde çalışan memurlara baskı uygulanarak yandaş sendikaya geçmek zorunda bırakılmış, sonrada işçiler üstünde sendika değiştirme baskısı kurularak yine kendilerine yandaş, aynı partide siyaset yaptıkları hatta il kongresinde hangi adayın listesine girmesi gerektiğinin talimatını alan ve gereğini yerine getiren bir sendikaya, üyeleri zorla geçirilmek istenmiştir.

SENDİKA DEĞİŞTİRME

Üyelerimizin direnişi, sendikamızın sahada mücadelesi ile işyerlerinde başarısız olanlar, örgütlenmeyi işverene havale etmiş, işçilerimize sendika değiştirme baskısı yapılıp işten çıkarılma ile tehdit edilerek sendikamızdan zorla istifa ettirilmişlerdir.

İşverenin kendi görevlendirdiği amirler fiilen bu görevi üstlenmişler ve işçileri bizzat tehdit ederek üyelikler yapmışlardır.

Bu amirlerle ilgili Kocaeli adliyesinde yapmış olduğumuz suç duyurusu adli makamlarca yürütülmektedir.

SÖZÜNÜ TUTMADI

İzmit yönetiminin sendika değiştirme baskısının asıl nedeni, önce işçilerin sendikamızla olan bağları koparılarak, işçilerin savunmasız bırakılması, daha sonra sistematik bir şekilde işten atılması akabinde kendi partililerine iş alanı açmaktı, bugüne kadar İzmit Belediyesi’nden bu şekilde işten çıkarılanların sayısı 150’ye ulaşmıştır.

Bir diğer sebebi ise her fırsatta sayın başkana hatırlattığımız ve fevkalade rahatsız olduğu seçimlerde işçilere verdiği 630 TL zam sözüdür.

Ne yazık ki sayın Başkan bırakın işçilere verdiği zam sözünü, 2 senedir temizlik işleri müdürlüğünde çalışan 400 işçinin yapmış olduğu mesai ücretlerini bile vermemektedir.

ZORLA ÜYE YAPILMASI

Bu konuda çalışma bakanlığına yapmış olduğumuz müracaat değerlendirilmiş ancak pandemi nedeni ile iş yerine yapılacak teftiş gecikmiştir.

İzmit Belediyesi bütün bu olumsuzluklar için bizim yaptığımız mücadele ortadayken, işçilerin çoğunluğunun zorla üye yaptırıldığı Genel-İş Sendikasının en ufak bir tepki vermemesi, İzmit Belediye yönetiminin ideolojik saplantılarının yanında neden sendikamızı tasviye ettiğini anlamak için yeterli olduğuna inanıyoruz.

5 YIL ÇABUK GEÇER

İzmit Belediyesi işçisini üzen ve hayal kırıklığı yaşamalarına neden olan, seçimden önce başkanın söylemleriyle, milletvekili yaptığı dönemde işçilerin yanında duran, onları savunuyor görünen belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e verdikleri oy dur.

Meclis kürsüsünden iktidara, işçi çıkarmaları, sendikal baskılar, anti demokratik uygulamalar için söylediği ne varsa, İzmit Belediye başkanı olur olmaz, bizzat kendisi yapmıştır.

Demokrasiden dem vuran sn Başkan yetkili olduğumuz belediyede sendikamız ile bir kez dahi görüşmemiş, kendisi gibi düşünmeyen, aynı ideolojiye inanmayanları yok saymıştır.

Kocaeli işçisi kendisini tanımış, yapmış olduğu algıları bizzat yaşayarak öğrenmiştir.

Ancak sayın başkanın ve avanelerinin unuttuğu siyasette 5 yılın çabuk geçtiğidir.”

BENZER AÇIKLAMA

Hizmet-İş Sendikası Başkanı İdris Ersoy’un açıklamasını yukarıda okudunuz…

2009 yıllara döndüğümüzde o dönem Belediye-İş ve Genel-İş Sendika Kocaeli Şube Başkanları da yukarıdaki açıklamaya benzer açıklama yapmışlardı…

O dönem belediyelerin yetki belgesini alan Hizmet-İş Sendikası Başkanı İdris Ersoy’un keyfi yerindeydi…

Diğer sendika başkanlarının tepkisi büyüktü…

GÜN GELİR HESAP DÖNER

Şimdi de Hizmet-İş Sendika Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediyesi’nde yetki elinden alınınca bağırıyor, çağırıyor, sert açıklamalarda bulunuyor…

Şimdi de yetkiyi alan Genel-İş Sendika Başkanının keyfi yerinde…

Demek ki “kendine yapılmasını istemediğini, bir başkasına yapmayacaksın”…

Demek ki, “keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” sözünü unutmamak lazım…

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