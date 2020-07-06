Nihat Ergün ve Zekeriya Özak’ın DEVA’ya geçmesi neden önemli?

“Hiç olmaz” denen bir şey oldu…

“Gerçekleşmesi mümkün değil”, denen şey gerçekleşti…

AKP doğum yaptı, nurtopu gibi iki bebek dünyaya getirdi.

Gelecek Partisi…

Ve kısa adı DEVA olan Demokrasi ve Atılım Partisi…

DEVA’da, Kocaeli halkının yakından tanıdığı iki isim var.

Nihat Ergün ve Zekeriya Özak…

*Nihat Ergün, “Milli Görüş” saflarında siyasete atıldı.

* Derince Belediye Başkanlığı yaptı.

*AKP’nin kuruluşunda bulundu, bu partinin “Kocaeli kurucu il başkanlığı” görevini üstlendi.

*Milletvekili seçildi.

*Partide, genel başkan yardımcısı ve grup başkanvekili olarak çalıştı.

*Bir dönem kabinede “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak görev aldı.

*Yani Nihat Ergün, uzun süre hem yerel hem de genel siyasetin önde gelen isimlerinden biriydi.

*AKP kuruluş ilkelerinden uzaklaştıkça, Nihat Ergün de partisine mesafe koymaya başladı.

*Ve sonunda AKP’den istifa etti, DEVA kurulurken Ali Babacan’ın yanında yer aldı.

*Teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcısı görevini üstlendi.

Zekeriya Özak’a gelince…

*AKP’nin “Kocaeli ölçeğinde” önemli bir ismiydi.

*İl teşkilatının kurucuları arasında yer aldı.

*Belediye meclislerinde 15 yıl partisini temsil etti.

*Büyükşehir Belediyesi’nde, “imar komisyon başkanlığı” yaptı.

*7 yıl Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği görevini yürüttü. Yani Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’ndan sonra gelen ikinci adamdı.

*Bir önceki yerel seçimlerde, Derince Belediye Başkanlığı’na adaylığını koymak istedi, “Bekle” dediler.

*2019 yerel seçimlerinde, İzmit Belediye Başkanlığı’na adaylık için başvurdu, aday gösterilmedi.

*Partisinden istifa etti, DEVA Partisi’ne geçti. Kocaeli teşkilatını kurmakla görevlendirilen 5 kişilik heyet içinde.

İki ismin de DEVA’ya geçmesi önemli

Biliyorum, çoğu AKP’li, Nihat Ergün ve Zekeriya Özak’ın DEVA’ya geçmesine “burun kıvırıyor”!

Önemsemiyor…

Bence, önemli.

Nihat Ergün, AKP’nin “Türkiye ölçeğinde” önemli bir ismiydi.

Zekeriya Özak ise “Kocaeli ölçeğinde”…

Eğer Nihat Ergün ve Zekeriya Özak, kuruluşunda yer aldıkları ve uzun yıllar hizmet ettikleri AKP’yi bırakıp DEVA Partisi’ne geçtilerse, bu “AKP’de işlerin eskiye göre iyi gitmediğini” gösterir.

Toplum, bunu böyle algılar.

İşin aslı da budur.

Özetle; Nihat Ergün ve Zekeriya Özak AKP için kayıp, DEVA için kazançtır.

Kentimiz, devletimiz ve milletimiz için “yararlı çalışmalar” yapacaklarsa, yolları açık olsun!

Hukuk fakülteleri, adeta “dut yemiş bülbül”!

Türkiye’nin en güncel konusu ne?

Avukatların, “çoklu baro” dayatmasına direnişi…

Başka?

Hukuksuzluk, adaletsizlik…

Bunlar için…

Barolar, ayakta!

Avukatlar, ayakta!

Politikacılar, ayakta!

Tamam, güzel…

Ama en çok konuşması gerekenler, hukuk fakülteleri, susuyor.

Adeta “dut yemiş bülbül” gibiler.

Ülkemizde 132 hukuk fakültesi var.

87’si devletin, 45’i özel…

Tek bir fakülte yönetimi çıkıp bu konuda görüş açıklamadı.

Hukuk fakültesi öğrencilerinden de ses yok.

Oysa üç beş yıl sonra kendilerini o sıkıntıların merkezinde bulacaklar.

Susarak, sorun çözümlenmez.

Bize “susan Türkiye” değil, “konuşan Türkiye” gerek!

Konuşan, tartışan Türkiye…

Temiz enerji, Almanya ve biz

Almanya “enerji dönüşümüne” son noktayı koydu.

*Nükleer santraller, 2022’ye kadar çalışmalarını tamamen durduracak.

*Termik santraller de 2038’e kadar kapanacak.

Almanya, böylece hem kömürü hem de nükleer enerjiyi geride bırakan ilk sanayi ülkesi olacak.

Hükümet, bununla ilgili yasa çıkardı ve uygulamaya koydu.

Dönüşüm sürecinde, termik santrallerin bulunduğu bölgelerin ekonomik yönden etkilenmemesi için 40 milyar Euro (yaklaşık 310 milyar TL) harcanacak.

Almanya’da enerji kaynaklarının tamamen “yenilenebilir” olması hedefleniyor.

Güneş enerjisi…

Rüzgâr enerjisi…

Almanya bu kararları aldı da, Türkiye “temiz enerji” konusunda neler yapıyor.

Yetkililere sorarsanız, size birçok projeden söz eder, inanılmaz rakamlar verir.

Ama sonunda, Almanya’nın bırakmak üzere olduğu “nükleer enerji”ye biz yeni başlıyoruz.

“Yapmayın, dünya nükleeri bırakıyor” diyorlar, ama dinleyen kim?

Termik santrallarımız da, bacasından zehir saça saça çalışıyor.

Oysa “temiz enerji” konusunda Türkiye’nin avantajı, Almanya’dan 10 kat daha fazla.

Görmeyen gözlere, algılamayan beyinlere, ne diyelim?

Dünya gidiyor Mersin’e, biz gidiyoruz tersine!