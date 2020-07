Gurur duyduğum ilk ve tek sahtekârlığım…

İtiraf ediyorum:

Hayatındaki ilk ve tek sahtekârlık…

Fuarda kola içecek paramız olmadığı için, kaçak olarak Pele görüntülerini izleyip kovalanmak…

Sümüklü Messi ve Ronaldo, Pele ile kıyaslanamaz bile…

İsimleri ‘Akademi’, kendileri ‘K-AKAdemi’…

İki başlıklı, çok konulu bir yazının birleşmesi denemesi…

Ancak ortak aşk aynı:

Çocukluğumuzun tertemiz yürekli, parasız futbolu…

Bakalım bu noktada usta mıyız ?..

HHH

Okuyun arar verin…

İtiraf ediyorum, hayatımda gurur duyduğum en büyük sahtekârlığım... Fuarda, ama fuar gibi fuar olduğu o büyülü yaz gecelerinde, Pepsi standında (Şimdiki Kocaelispor kulübünün iki sokak yanında, mekânın sahibinin kovalamasına rağmen kaçak kaçak Pele görüntülerini izlemek...

Biz çocukları kovalayan o şerefsiz kim miydi, unuttum bile...

Bizim o halimizi bilmeyenler, şimdiki çocukları hiç anlayamazlar...

Boşuna futbol akademi falan diye isim tutturmasınlar...

Akademi yazmakla akademi olunmuyor...

HHH

Bazı kulüplerimizin, denetlenmeyen ve para basan alt yapı futbol okulları açıp, para tuzağı kurmak adına ismini ‘Akademi’ koymasını, velileri kandırmasını gülerek okuyorum…

Ama hoşuma da gidiyor…

İddia büyük…

Ama, ya içi…

Boş…

HHH

İmzamı atarım…

Hepimizin kahramanı Pele, onun gibisi gelmedi…

Maradona yaklaştı ama…

O kadar…

Kulvarları farklıydı ve Pele ondan çok daha büyüktü…

Hem rakamlarla, hem yaşam tarzıyla ve hem de futbola olan katkısıyla…

Kahramanım Pele ile ilgili iki sinema filmi izledim…

Bir, Pele isimli biyografik filmini…

İki, tam bir efsane olan, Zafere Kaçış filmini…

Yerinde eller esen ve hala yokluğu hissedilen tarihi SEKA sinemasında, tam 7 gün her akşam bu filme ya öğrenci biletiyle ve daha çok da babamın torpiliyle bedava gittim…

Fuarın fuar olduğu zaman, Kocaeli Fuarı’nda, Pepsi standında, yıllarca Pele görsellerini izledim, kaçak olarak…

70’li yıllar ve masaya oturup, kola içip de o müthiş gösterileri izleyecek paramız yoktu…

Zengin çocukları ise manitalarını alıp, saatlerce bu görüntüleri buz gibi kolalar eşliğinde çimlerin içinde izlerdi…

Biz ise kenarda, ciğerci kedisi gibi, bodur ağaçların arasında bu görüntüleri izlerdik, kovalanana kadar…

Fakir olmanın ağırlığını ilk kez o günlerde hissetmiştim...

Tıpkı ayakkabı boyacısı Pele gibi…

Televizyon tek kanal…

TRT…

Daha TRT1 bile değil…

1974 dünya kupası zamanı…

78 Arjantin…

Kempes..

Maradona…

O yıllar…

TRT’de de Pele’nin bu özel görüntüleri yok…

Zafere Kaçış filmi, 2.Dünya Savaşı’nı anlatıyor ve filmde Sylvester Stallone var…

Birçok Holyywood ve İngiliz yıldız var…

Michael Keine var…

Ama filmin kısa süresinde yer almasına rağmen Pele, o filmin bile yıldızı olacak kadar büyük bir kahraman…

Bence de…

Brezilyalı Tostao’nun dediği gibi…

Messi ve Ronaldo, Pele ile kıyaslanamaz bile…

Belki biraz Maradona…

O kadar…

HHH

DİP NOT: Can Demirkıran hocam beni Baçhisar’da yönetici yapmıştı ve biz Liverpool’un idman filmlerini İl Halk Kütüphanesi’nde bulup çocuklara izletmiştik… Benim referansım Can hocadır. Nasıl futbol oynadığımı söyler… Pekala, şimdiki kulüpler alt yapı futbol okulları, Pele’nin filmini Maradona’nın filmini, Zafere Kaçış’ı izlettiler mi acaba ?.. Akademi simini koymak kolay, önemli olan oranın akademi olmasını sağlamaktır…

O bile, ‘VAR adaletsiz’ diyorsa…

Okudum ve gözlerime inanamadım…

Barcelona…

Dünyanın, her şeyiyle en büyük kulübü…

Ve o kulübün başkanı…

Josep Maria Bartomeu…

Bir basın toplantısı düzenliyor…

Şunları söylüyor…

HHH

“Atletico Bilbao-Real Madrid maçını izledim. Var sistemi mutlaka olmalı, ama adaletli olmalı. Anlaşılan o ki, şampiyonluk yarışı eşit şartlarda devam etmiyor”…

HHH

Bu ne demektir…

‘VAR’ adaletli değil, taraf tutuyor…

Demenin İspanyolcasıdır…

Düşünün bir kez…

Milyarlarca kişinin gözü önünde pozisyon defalarca ekrana geliyor ve Barcelona gibi bir kulüp bile ‘VAR’ın şike yaptığını ima ediyor…

Yuh dedim…

Bizimkilere hiç laf etmeye hakkımız yok…

Hele hele bu kadar sahtekârın forma giydiği bir ligde…