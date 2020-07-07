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Makale Yazısı-07 Tem 2020 - 20:00

Hoş olmayan ifade!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Bugünkü konumuz “karakter “.  Şimdi size desem ki  sayın  bakalım, kaç  çeşit  “karakter bozukluğu” vardır, saymakla bitiremezsiniz. Eğer,  karakter zaafı olanlarla, düzgün karakterli insanları  birbirinden ayırt edemiyor, karakter sahibi olanlara hak ettikleri değeri veremiyorsak;  Dünyanın en büyük haksızlığını  yapıyoruz  demektir. 

Birisine öfkelendiğimiz ya da davranışlarını insani ölçülerde kabul edemeyeceğimizi düşündüğümüz  zaman kısaca “karaktersiz”; övgüyü hak etmiş birisi için  kısaca  “ karakterli”   diyerek  işin içinden  kolayca çıkamayız. Önce bir kelime anlamına, sonra da dönüp  etrafımızda  yaşayanlara   bakalım…

KARAKTER NEDİR?

 “Karakter; kişiye özgü davranışların bütünü olup, insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliğine, çevrenin verdiği değerdir. Bireyin karakteri, kişisel özellikler ile içinde yaşanılan çevrenin değer yargılarından oluşur.

Karakter, aile, okul, çevre içinde, çocukluk çağından itibaren gelişmeye, biçimlenmeye başlar. Karakterin gelişmesi ve biçimlenmesine ilişkin değişik ruhbilim ve toplumbilim öğretileri bulunmasına karşın, bunların hepsi karakterin oluşmasıyla üst benliğin ve vicdanın oluşması arasında sıkı bir bağlantı olduğunu vurgulamışlardır. Çocuklukta başlayan özümleme, benimseme ve özdeşleşme süreçleri sonunda oluşan vicdanın niteliği ve niceliği, aynı zamanda karakterin de nitelik ve niceliğini saptar. Çocukluk dönemindeki yetersizlikler, çatışmalar, karmaşalar, olumsuz çevre koşullarıyla birlikte, “karakteropat”, “sosyopat”, “psikopat” denilen kişilik yapılarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu kişiler, bütün yaşamları boyunca, kendi iç dünyaları ve çevreyle sürtüşme ve çatışma içinde olduklarından, daima toplumun değer yargılarına ve ahlak kurallarına ters düşen davranışlar yaparlar”

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Kuşkusuz  başka tanımlamalar da vardır.

Bir organizmanın belirgin yönü ya da yönleri; Ayırt edici nitelik olarak bir şeyi benzerlerinden ayıran temel özellik…

Bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve  davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye… “

Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi; “Pek uysal, Kibar, ağır başlı, tatlı, neşeli, kavgacı, geçimsiz  gibi…”

Basın hayatında  kullanılan harf türü.

Edebi  bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse ya da  kimseler…

Felsefede bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde; düzgün, tutarlı, sağlam, istikrarlı, güvenilir  kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü…

Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkan kalıtım özellikleri…

Belli ahlak ölçülerine göre değerlendirilen kişilik…

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Karakter zaafı olanların en belirgin özellikleri ise ;

Her şeyden önce güvenilmez olmasıdır. Arkanızı döndüğünüz anda ne yapacağını kestiremeyeceğiniz tiplerdir…

Ona anlattığınız herhangi bir şeyi Kaf Dağı'nın arkasındaki ilgisiz birinden duyarsınız. Laf taşımak, iftira   ve  dedikodu, karalama, fitne, fesat   konularında olağanüstü bir yetenekleri vardır…

Hayatına  giren karşı cinslerle ilgili sağda solda ulu orta konuşmaya, özelini anlatmaya bayılırlar.  Olanları da leş gibi bir muhabbetle ağızlarına  sakız  ederler…  

Kimin eşeğine  binerlerse onun türküsünü söylerler. Omurgalı bir duruşu bunlarda bulmanız neredeyse mümkün değildir. Herkesin ve  her devrin  adamı olmaya çalışırlar;   derhal girdikleri kabın şeklini alırlar....

Mesafesizliğe,  bayılırlar. Yavşakça hareketlerini "özgüven" kisvesi altında sunup, bunu kabul ettirmeye çalışmak, yaltaklanmak ve  yağdanlık olmak    gibi  devamsızlıkları vardır...

Eğitim seviyelerinin bir standardı yoktur. Tahsili, mevkii, makamı, sosyal içtimai durumu ne  olursa olsun hiç fark etmez. Mevki makam,  çıkar elde  etmek için girmeyecekleri kalıp henüz icat edilmemiştir. Her an her yerde insanın karşısına çıkacak niceliğe sahiptirler.

Bu adamların hayatındaki öncelik her zaman kendileridir saygısızlık, vefasızlık, insafsızlık, tamahkarlık  en belirgin özellikleridir. Bakın bu tipler çıkarı olmayan yerlerde, ortamlarda ya da mekanlarda asla ve asla bulunmazlar. Adım atarken bile art düşünceli bir hesabın peşinde olurlar.

Kadın ya da erkek olsun fark etmez, herkes hayatının bir döneminde denk gelmiştir bunlara. "Düşük ahlak”tan kaynaklanan karakter  bozukluğu ise, o daha da  katlanılmazdır.

Ne bu sözcüğü  literatürden çıkartabiliriz, ne de bu özelliklerle aramızda gezenleri yok edebiliriz. Ancak  yapabileceğimiz bir şey var, bu halleri gözlemlediklerimize  itibar etmemek…

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